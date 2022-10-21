Похищение Европой: лучший мультик сезона и новая драма от Гаспара Ноэ

Элегантная французская анимация, арт-драма Гаспара Ноэ про старение, Вики Крипс в роли красавицы-императрицы Сисси, шведские службы опеки и вооруженные стволами подростки — в этот уикенд нет больших блокбастеров, но много релизов, заслуживающих внимания. «Известия» выбрали, на что стоит сходить в кино в ближайшие выходные.

«Маленький Николя»

12+

Режиссеры: Амандин Фредон, Бенжамен Массубр. В ролях: Симон Фалю, Лоран Лафитт, Ален Шаба, Фредерик Тирмон, Клер Дюма.

Французские аниматоры регулярно выдают такие мультфильмы, что на фоне их все пиксары и диснеи сразу меркнут. То «Эрнест и Селестина» рвали нам сердце в клочки своим визуальным совершенством и тонким юмором. Теперь вот создатели «Большого злого лиса» сделали анимационную версию приключенческих книг Рене Госинни (а был еще игровой фильм 2009 года), и опять это так красиво, что невозможно оторваться. Да и незачем отрываться, прямо скажем: до конца года всё равно ничего сопоставимого российского зрителя не ждет, так что нужно просто идти в кино (и неоднократно) и получать на большом экране уникальный аудиовизуальный опыт. «Маленький Николя» — почти что маленький принц, с ним даже самые обыденные предметы обретают дополнительный глубинный смысл. Фильм победил на самом престижном в мире фестивале анимации в Анси.

«Вихрь»

16+

Режиссер: Гаспар Ноэ В ролях: Дарио Ардженто, Франсуаза Лебрун, Алекс Лутц, Килиан Дере, Вук Бранкович, Камель Бешемех.

Вы, наверное, прочли и не поверили, что у фильма Гаспара Ноэ рейтинг не 18+. Что там говорить, некоторые его фильмы вовсе не были допущены к прокату в России, слишком этот режиссер откровенен, сентиментален и жесток. Но его у нас в стране очень любят и ценят — еще со времен, когда чуть ли не целый год крутили в кино его «Необратимость» — ту самую, где герою натуралистично долбили голову огнетушителем и где была десятиминутная сцена изнасилования, блистательно сыгранная Моникой Беллуччи.

С тех пор каждая метафизическая страшилка Ноэ встречалась у нас с бурным восторгом и в случае запрета оседала на клубных и фестивальных показах, чтобы потом еще стать хитом на видео и в интернете. Два с половиной часа «Вихря» — это испытание не для слабонервных, но тут вместо жесткого секса и оргий — суровые подробности старения и возрастных болезней. А в главной роли легендарный Дарио Ардженто, что автоматически сделало бы любой фильм культовым.

«Корсаж»

18+

Режиссер: Мари Кройцер В ролях: Вики Крипс, Флориан Тайхтмайстер, Катарина Лоренц, Джинн Вернер.

За роль в этом фильме Вики Крипс получила приз на Каннском кинофестивале как лучшая актриса программы «Особый взгляд». В общем, ничего удивительного: это артистка самого высокого уровня, в зените славы и таланта, хотя для широкой аудитории ее владение нюансами и психологизм пока еще внове.

Она здесь играет австрийскую императрицу Елизавету Баварскую, более известную нам как Сисси. И придется признать, Крипс играет ее лучше, чем Роми Шнайдер, пусть это не будет оскорблением для всех ее фанатов. Перед нами умная взрослая женщина, опутанная дворцовыми интригами, но уверенно прокладывающая себе дорогу и заставляющая весь мир восхищаться красотой императрицы и личности, а эти два титула не так часто соседствуют друг с другом.

«Плакать нельзя»

Режиссер: Наталья Назарова В ролях: Светлана Чуйкина, Владимир Левченко, Иван Янковский, Джонатан Солвей, Катарина Шпиринг.

К этому фильму уже высказано достаточное количество претензий, чтобы обратить на него внимание. Но это логично, ведь здесь рассказывается о европейской ювенальной юстиции, а эта тема вообще всегда и везде больная. У Фредерика Уайзмена один из лучших фильмов — «Ювенальный суд», где рассказывается о работе с неблагополучными американскими детьми. У нас эта тема слегка подзависла, потому что никто не понимает, как это должно работать. Надо ли лишать мать родительских прав за то, что у ребенка в доме нет личного полотенца, и что делать, если пьяные родители издеваются над детьми у всех на глазах — всё это требует тщательной рефлексии.

А претензии к фильму в том, что драма русской женщины Татьяны, у которой забрали в приют сына, решается не столько в жанре социальной драмы, сколько в форме триллера, кроме того, отчасти политического, ведь муж героини — военный журналист, исчезнувший в Сирии. Всё это придает понятной проблеме дополнительные коннотации, которые мешают думать о главном. Проще говоря, если бы этот фильм сняли Дарденны, всё это выглядело бы иначе и говорило бы о социальных институтах и маленьких людях. А другого взгляда на проблему могут не простить. С другой стороны, то, что вообще в российском кино говорится о приютах, — это уже большое достижение. Будем считать это началом дискуссии.

«Дополнительный урок»

16+

Режиссер: Анна Курбатова В ролях: Кирилл Кяро, Юлия Александрова, Олег Васильков, Влад Коноплёв, Матвей Астраханцев.

Полицейская застрелила подростка, потому что была уверена, что у него обрез и что он сейчас начнет стрелять по ровесникам. Обреза не нашли, и девушку судят. Положение безвыходное, потому что общественность жаждет расправы, но при этом все прекрасно понимают, что стрельба по школьникам — это не праздная фантазия, а обыденная правда нашей повседневности.

Для Юлии Александровой эта роль — шанс доказать, что она не просто муза Жоры Крыжовникова, которой великолепно удаются роли стервозных невест и жен, трагикомичных, ограниченных, но при этом обаятельных и узнаваемых. Шанс выйти из типажа, который ей самой наверняка порядком надоел. В ансамбле с Александровой — Кяро и Васильков, сильные и многогранные актеры, за которыми нужно тянуться, и Александрова действительно играет изо всех сил. А сценарий написан словно специально так, чтобы предоставить ей максимальное пространство для самореализации.