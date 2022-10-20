Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Бандит» 16+

Режиссер: Аллан Ангар. В ролях: Мел Гибсон, Джош Дюамель, Элиша Катберт, Нестор Карбонелл, Свен Теммел.

Фильм вдохновлен реальной историей преступника Гилберта Галвана-младшего, который совершил 59 ограблений банков и ювелирных магазинов. По сюжету харизматичный преступник бежит из мичиганской тюрьмы и укрывается в Канаде. Там он покупает себе новую личность, но вновь берется за старое. Он грабит, ловко обходя все усилия полиции, и шаг за шагом становится легендарной фигурой криминального мира.

С 20 октября в прокате

«Девушка на миллион» 12+

Фото: Северное сияние

Режиссер: Мария Ефремова. В ролях: Игорь Лифанов, Мария Ефремова, Илья Алексеев, Андрей Ургант, Евгений Раев, Анетта Орлова.

Комедия о том, как владелец детективного агентства Виктор Смоленский решил жениться. Он поручает своим помощникам найти ему идеальную женщину. Задача сложная: будущая супруга должна иметь внешность Мэрилин Монро и характер Наташи Ростовой. Да и вознаграждение не малое — миллион рублей. Однако судьба преподносит сюрприз капризному заказчику. Детектив знакомится с полной противоположностью своего идеала.

С 20 октября в прокате

«Восемь разгневанных женщин» 16+

Фото: пресс-служба веб-кинотеатра CHILL

Режиссеры: Александр Сухарев, Анастасия Городенцева. В ролях: Анастасия Городенцева, Марина Феоктистова, Анастасия Макарова.

Премьера сериала о восьми абсолютно разных женщинах. Но вне зависимости от статуса, положения в обществе, возраста и достатка у каждой есть проблемы. Каждый эпизод сериала — это исповедь одной из героинь. Их истории не похожи друг на друга, но, как оказывается, этих женщин объединяет очень многое. Семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество — то, с чем они сталкиваются. И лучше любого психолога их понимает мастер в салоне красоты. Ей они доверяют все свои тайны.

С 20 октября в веб-кинотеатре CHILL

«Маленький Николя» 6+

Фото: ВОЛЬГА

Режиссеры: Амандин Фредон, Бенжамен Массубр. Роли озвучили: Екатерина Астрединова, Александр Рубан, Александр Фильченко, Анна Балицкая, Анастасия Климушкина.

Анимационный фильм по мотивам детской серии книг «Маленький Николя» Рене Госинни, автора комиксов «Астерикс и Обеликс». Жили в Париже два друга — писатель и художник. И придумали они однажды озорного мальчугана, который любит своих родителей, ходит в школу, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное качество Николя — умение видеть что-то забавное даже в самых обычных вещах, так что каждый его день наполнен удивительными приключениями.

В прокате с 20 октября

«Право на свободу» 16+

Фото: Amalgama Studio

Режиссер: Артем Дубра. В ролях: Илья Малаков, Кирилл Кяро, Игорь Скляр, Анна Каменкова, Варвара Феофанова, Алексей Розин, Валерия Куликова.

Остросоциальная драма-детектив о программисте из Краснодара. Антона пригласили работать в крупную IT-компанию на Кипре. По дороге в аэропорт он узнает, что его мама, с которой он общался редко, пропала. Антон разворачивает такси, а вместе с ним разворачивается и вся его жизнь. Герою предстоит узнать немало шокирующих фактов о мафии рабовладельцев. В поисках матери Антон познакомится с волонтерами, неравнодушными, приходящими на помощь всем, кому трудно, даже рискуя своей жизнью.

С 20 октября в онлайн-кинотеатре Wink.

Театр

«Лес» 16+

Фото: Марина Львова

Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Ирина Сидорова, Татьяна Филатова, Александр Пацевич, Антон Алипов, Валерия Гладилина, Дмитрий Бероев, Александр Алексеев.

Трагикомедия Александра Островского. Русская классика по сей день доказывает свою актуальность и не утрачивает интерес зрителя. Действие разворачивается в усадьбе Гурмыжских. К богатой помещице приезжает племянник трагик Несчастливцев. Артист словно лакмусовая бумажка проявляет все грехи и пороки приходящего в упадок дворянства. Здесь деньги решают гораздо больше, чем чувства человека, здесь правит бал лицемерие помещицы Гурмыжской и ее ухажера Буланова.

26 октября, 19:00, Театр «Сфера»

«Леонардо» 16+

Фото: Юлия Мешкова

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Дмитрий Бозин, Юрий Анпилогов, Жанна Чирва, Алексей Багдасаров, Александр Толмачёв, Богдан Щукин, Мария Орлова, Александр Борисов.

Большая премьера. Спектакль «Леонардо» — вторая часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос» по мотивам романа Дмитрия Мережковского. История повествует о жизни и творчестве гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Как создавалось величайшее произведение художника, таинственная «Мона Лиза», и действительно ли Джоконда была любовью всей его жизни. На глазах у зрителей Леонардо нарисует своего легендарного «Витрувианского человека» и напишет «Тайную вечерю». Костюмы эпохи Возрождения в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова. В спектакле звучит голос Марии Каллас.

24 октября, 19:00, Театр «Модерн»

«Жизнь прекрасна» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Режиссеры: Михаил Рахлин, Николай Скорик. В ролях: Ирина Мирошниченко.

Юбилейный вечер народной артистки России Ирины Мирошниченко состоится на основной сцене Художественного театра, которой актриса служит без малого шесть десятилетий. 24 июля Ирина Петровна отпраздновала день рождения узким кругом. А теперь ждет на праздник своих друзей и коллег. В вечере примут участие: Константин Хабенский, Евгений Миронов, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий и студенты Школы-студии МХАТ, Лев Лещенко, Сергей Жилин, балет Большого театра, Московский ансамбль современной музыки, артисты Художественного театра и другие.

22 октября, 19:00, МХТ имени Чехова

«Джаз-комедия» 12+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Алла Решетникова. В ролях: Антон Соколов, Иван Иванов, Александр Фролов, Наталья Шклярук, Диана Егорова, Наталья Качалкина и другие.

Премьера при участии Губернаторского оркестра Московской области. В центре истории — команда молодых уличных музыкантов. Однажды лидер этой группы увидел на афише певицу и влюбился... Театральная версия зарождения советского джаза. Масштабные музыкальные номера, современная хореография, джаз, степ, оригинальное звучание любимых мелодий и новые голоса. История о невероятной силе и красоте истинного таланта, способной менять мир и жизнь каждого. О том, что творчество — это и муки, и сомнения, но и огромное счастье.

20, 21 октября, 19:00, Московский Губернский театр.

«Дикая охота короля Стаха» 12+

Фото: Большой театр Белоруссии/Михаил Нестеров

Режиссер: Анна Моторная. В ролях: Татьяна Гаврилова, Сергей Франковский, Владимир Громов, Александр Михнюк, Станислав Трифонов, Юрий Болотько, Елена Зотова, Дмитрий Шабетя

Большой театр Белоруссии привез на гастроли в Россию премьеру. Либретто Светланы Климкович по одноименной повести Владимира Короткевича. Классический сюжет, в котором много таинственности, смыслов, оттенков, подтекстов. Охота станет подлым способом свести счеты с неугодными и с теми, кто мешает. Жертва готова — Надежда Яновская. Ее имение и богатство стало целью самых близких людей. Опера исполняется на белорусском языке с русскими и английскими супратитрами. За пультом маэстро Андрей Иванов.

25, 26 октября, 19:00, Большой театр, Историческая сцена.

«Женитьба Фигаро»16+

Фото: пресс-служба Малого театра

Режиссер: Владимир Драгунов. В ролях: Глеб Подгородинский, Андрей Чубченко, Алёна Охлупина, Александра Иванова, Ольга Плешкова, Валерий Афанасьев, Сергей Вещев.

Первая премьера в 267-м сезоне по пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В Малом она не ставилась более ста лет — в последний раз в 1920 году с Мареселиной — Екатериной Лешковской, Сюзанной — Верой Пашенной, а пажа Керубино сыграла юная Елена Гоголева. Слуга графа Альмавива весельчак и балагур Фигаро собирается жениться на горничной графини Розины — Сюзанне. Но граф хочет расстроить свадьбу и сделать девушку своей возлюбленной.

21 октября, 19:00, Малый театр, Историческая сцена.

«Конёк-Горбунок» 6+

Фото: Театр кукол Образцова

Режиссер: Владимир Беркун. В спектакле заняты: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Виктор Воеводин, Людмила Бурмистрова, Роберт Ляпидевский, Анна Суворова, Артур Арутюнов, Ирина Ланкина, Марина Дунаева, Мария Вольфсон, Роман Квашнин.

Кукольные чудеса по сказке Ершова. Спектакль с удивительными куклами художницы Евгении Шахотько в стиле русского лубка: забавный Конек-Горбунок, чудесные жар-птицы и другие куклы с необычными трюками и превращениями. Специально для спектакля сконструирована «исполинская» кукла Рыба-Кит (длиной 4 м, высотой 2 м), пускающая фонтан и раскрывающая пасть, из которой выплывают проглоченные корабли.

23 октября, 18:00, Театр кукол Образцова

Музеи

«Александр Иванов. На пути к храму» 12+

Фото: Третьяковская галерея

Третьяковка — эксклюзивный обладатель графического наследия Александра Иванова (1806–1858), включающего в себя более 700 самостоятельных листов и около 40 альбомов. Полнота собрания позволяет сформировать несколько сменяющих друг друга экспозиций, каждая из которых имеет характер мини-выставки. На этот раз вниманию зрителя представят графические работы, непосредственно предшествовавшие созданию знаменитого цикла «Библейские эскизы». Они занимают особое место в искусстве художника.

С 21 октября по 16 апреля, Третьяковская галерея

«Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы» 0+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Один из центральных экспонатов — знамя Соловецкой школы юнг ВМФ СССР. В выставку вошла форма, которую носили юнги: бушлат, гюйс, бескозырки с различными лентами. Гости музея могут узнать, какими инструментами и приборами пользовались юнги и моряки. В витринах представлены корабельный штурвал, секстан, нактоуз и пятидюймовый компас, штурманский звездный глобус, морской бинокль и многое другое.

До 31 октября, Музей Победы

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» 0+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Последние дни работает выставка-посвящение братьям Морозовым. Вернувшись из Парижа, экспозиция из сокровищ, некогда приобретенных меценатами, несколько месяцев радовала поклонников живописи. Тем, кто не успел получить истинное удовольствие от экспонируемого, стоит поторопиться в музей. На выставке представлены работы Ван Гога, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина и других художников, принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым. А сейчас 67 из выставленных работ хранятся в Эрмитаже, 63 — в Третьяковской галерее, 103 — в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

До 30 октября, ГМИИ имени А.С. Пушкина

Концерты

85 лет ансамблю песни и танца «Донбасс»

Фото: пресс-служба Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс»

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» отмечает свое 85-летие. Концертом в столице открывается юбилейный гастрольный тур коллектива по городам России. Вниманию публики будут представлены самые яркие номера из золотого фонда ансамбля, который, несмотря на все испытания военного времени, самоотверженно трудится, восхищая зрителей своим искусством и демонстрируя несгибаемый донбасский характер.

22 октября, 19:00, Зал Церковных Соборов храма Христа Спасителя

«Классика энерджи» 6+

Фото: «Русская филармония»

Оркестр «Русская Филармония» разрушает стереотипы и исполняет самые популярные шедевры классической музыки в различных современных стилях: рок, латино, джаз, диско, фолк, кроссовер, электронная музыка. В новом, неожиданном звучании поклонники услышат «Времена года» Вивальди, Пятую и Девятую симфонии Бетховена, «Танец Феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена.

26 октября, 19:00, Дом Музыки, Светлановский зал

Фестивали

Детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids» 6+

Фото: пресс-служба фестиваля Территория.Kids

В программе фестиваля: показы российских спектаклей, мастер-классы, творческие встречи, обширная детская и профессиональная программы, а также выставочно-образовательный проект Московского музея современного искусства PlayMMOMA. Все события объединены идеей — с детьми можно разговаривать на серьезные темы языком современного искусства. Площалки фестиваля по всей Москве.

Арт-директором и идейным вдохновителем фестиваля «Территория. Kids» выступила Юлия Пересильд. 28 октября в Концертном зале им. П.И. Чайковского она сыграет моноспектакль «Пеппи Длинныйчулок» по мотивам сказки Астрид Линдгрен в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

С 21 по 30 октября в Москве

«Страна. DOC» 16+

Фото: Страна. DOC

Всем, кто хочет увидеть в своем городе документальные блокбастеры на большом экране, стоит обратить внимание на «Страна. DOC». Этот проект объединит ведущие киностудии страны, прокатные компании, кинотеатры и киносети. Он стартует 20 октября показом фильма «Руками» Евгения Григорьева в «Доме кино» (Санкт-Петербург). Картина рассказывает о том, как каждый может стать героем на своем месте. 10 ноября выходит фильм «Ангелы Милы» Анастасии Трофимовой. Рассказ о гламурной барышне, бросившей модный бизнес в России и уехавшей в Африку помогать детям. Эпиграфом стали слова: «Нет другой красоты, кроме красоты поступка». Всем, кто хочет посмотреть новое документальное кино, можно оставить заявку на сайте проекта. Организаторы помогут найти кинотеатр и договорятся о кинопоказе.

С 20 октября.

IX Фестиваль уличного кино 16+

Фото: Фестиваль уличного кино

Фестиваль стартовал 29 июня и объехал более тысячи городов России. 24 октября в кинотеатре «Иллюзион» пройдет церемония закрытия IX Фестиваля уличного кино — крупнейшего зрительского смотра короткометражек в стране. В этом году в конкурсную программу вошли девять работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Александра Петрова «Ангел» и картина Ивана Соснина «Невесомость». Фильмом закрытия станет мелодрама «Просточеловек» режиссера Яны Климовой-Юсуповой.

24 октября, 19:00, кинотеатр «Иллюзион»