Стоит отвлечься: послание в Петербурге, Богомолов в сериале, «Зотов» на Ходынке

На завершившемся МКФ «Послание к человеку» показали 50 конкурсных фильмов , в их числе 19 российских и 11 мировых кинопремьер. После бегства из России телеведущей Ксении Собчак ее супруг Константин Богомолов не снизил творческой активности . В Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций может быть создана горячая телефонная линия по возврату денег за отмененные концерты . Историческое здание хлебозавода №5, построенное на Ходынской улице в Москве в 1931 году, откроется после реставрации в ноябре этого года. А в кассах и на сайте Большого театра стартовали продажи на новогоднего «Щелкунчика» . «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

200 фестивалей

На завершившемся МКФ «Послание к человеку» было показано 50 конкурсных фильмов, среди них 19 российских и 11 мировых кинопремьер . В международном жюри работала режиссер Лариса Садилова («Однажды в Трубчевске», «Огород»). В беседе с «Известиями» она рассказала, стоит ли в это непростое время устраивать фестивали. По ее мнению — да, стоит.

Стоит отвлечься Кадр из фильма-участника МКФ «Послание к человеку» «Остров» Фото: message2man.com

— Меня сначала поразило, что уже после 24 февраля Министерство культуры решило поддержать около 200 фестивалей дополнительно. Я думала: зачем? Ведь «фестиваль» означает «праздник», а какие праздники сейчас? С другой стороны, людям именно сейчас стоит отвлечься — или задуматься о чем-то . Последнее относится к «Посланию к человеку», — отметила режиссер.

По ее словам, в такое время срабатывает инстинкт самосохранения, поскольку большинство людей всегда не принимают участия ни в чем, кроме собственной жизни. Она рассказала о съемках мобилизации в Трубчевске Брянской области, где вместе с тем происходила обычная жизнь — за исключением того, что было у военкомата. Сегодня интересна хроника как документ времени, подытожила она.

Отмен не планируется

После бегства из России телеведущей Ксении Собчак ее супруг Константин Богомолов продолжил активную работу. В ближайший месяц у него намечено с десяток спектаклей в ведущих театрах Москвы , включая последнюю премьеру — «Новую оптимистическую» в МХТ имени А.П. Чехова. Вовсю идет съемочный процесс и на площадке нового сериала «Кеша», где Богомолов не только режиссер, но и исполнитель главной роли .

Стоит отвлечься Репетиция спектакля Константина Богомолова «Новая оптимистическая» в МХТ имени А.П. Чехова Фото: МХТ имени А.П. Чехова/Е. Цветкова

В онлайн-кинотеатре KION, который месяцем ранее анонсировал съемки сериала, удивились запросу «Известий» о вероятной остановке проекта . Коллеги Константина Юрьевича подтвердили, что съемки проходят по изначально составленному графику, отмен не планируется.

По мнению доктора искусствоведения, редактора отдела культуры «Известий» Светланы Наборщиковой, единственной, но весомой угрозой культурному деятелю может стать принятый в первом чтении законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России: девиантное поведение так или иначе присутствует во всех спектаклях режиссера.

Концертные страдания

В Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций может быть создана горячая телефонная линия по возврату денег за отмененные концерты . Зрителям в общей сложности не вернули 8 млрд рублей, сообщили «Известиям» представители музиндустрии. Большинство зрителей возвращают средства за билеты, но, как правило, с превышением установленного законом срока в 180 дней .

Стоит отвлечься Фото: Global Look Press/Russian Look/Victor Dmitriev

Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, занимающийся организацией концертов, рассказал «Известиям», что на единый номер телефона смогут позвонить те, кто так и не смог вернуть свои деньги. По его словам, инициативная группа граждан, желающих вернуть свои билеты, может обратиться в ассоциацию, и далее проблемы будут решаться централизованно.

— Мы проведем с билетными операторами совещание и решим этот вопрос. Потому что людям, не попавшим на концерты, должны быть деньги возвращены полностью , — резюмировал Евгений Финкельштейн.

«Зотов» ждет

Историческое здание хлебозавода №5, построенное на Ходынской улице в Москве в 1931 году, откроется после реставрации в ноябре этого года. Там разместится центр изучения конструктивизма «Зотов» . Внутри памятника архитектуры зрителей ждут выставки, посвященные русскому авангарду во всех его проявлениях, два кинозала, общественная зона с книжным клубом и кафе, лекторий и детский клуб.

Стоит отвлечься В зале отреставрированного здания хлебозавода №5 Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Реставрация шла с 2018 года и была реализована с учетом стремления сохранить и показать разные исторические периоды существования хлебозавода.

— Таким образом, мы можем наблюдать разные добавления, наслоения, которые появлялись с течением времени, но соответствуют духу первоначального замысла , — пояснила «Известиям» гендиректор «Зотова» Дарья Филиппова.

По ее словам, здание отреставрировано так, чтобы сохранились все слои его бытования.

«Щелкунчик» на испытаниях

В кассах и на сайте Большого театра стартовали продажи на новогоднего «Щелкунчика» . В грядущие новогодние праздники в Большом театре дадут 24 спектакля «Щелкунчик»: 24, 25, 29–31 декабря, далее каждый день со 2 по 7 января.

Стоит отвлечься Зрительница получает номер в очереди за билетом на балет «Щелкунчик» Большого театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чтобы увидеть одно из самых ожидаемых новогодних представлений — спектакль «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ) — приходится преодолеть немало испытаний: купить билет в кассах можно, отстояв очередь, а зрители, обратившиеся к спекулянтам, рискуют в десятки раз переплатить за билет .

В пресс-службе Большого театра на это заявили, что не комментируют работу спекулянтов, и напомнили: только ГАБТ имеет право на продажу своих билетов и никогда не работает с посредниками.