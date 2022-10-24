Порядок с очередью: как купить билеты на «Щелкунчика» в Большой театр

Если есть на свете безусловный зрительский хит, то это балет Большого театра «Щелкунчик» в новогодний период. Интерес к постановке, представленной на рубеже декабря-января, не ослабевает долгие годы, а байки о космических ценах, по которым спекулянты продают билеты, давно стали частью театрального фольклора. Судя по афише ГАБТа, с 22 декабря по 6 января «Щелкунчик» покажут 24 раза. Если учесть, что в зрительном зале Исторической сцены 2,5 тыс. мест, включая стоячие, то всего может быть продано 35 тыс. билетов. «Известия» отстояли очередь, приобрели в кассе билет и выяснили, как можно попасть на «Щелкунчик», не переплатив, какие схемы использует билетная мафия и стоит ли тратить время и силы в очередях, если можно без проблем посмотреть новогодние спектакли в других театрах .

Купить билет и не замерзнуть

В грядущие новогодние праздники в Большом театре дадут 24 спектакля «Щелкунчик»: 24, 25, 29–31 декабря, далее — каждый день со 2 по 7 января . Билеты на них будут продавать в несколько заходов. Первый, во время которого можно было купить билеты на 24 и 25 декабря, уже состоялся. Далее последуют «живые» продажи 29–30 октября и 5–6 ноября. Накануне желающим, записавшимся в очередь, выдадут браслеты. На следующий день — продажа в кассах в порядке очереди. 24, 31 и 7 ноября оставшиеся билеты с 11:00 выложат на сайте театра. Правила продажи не изменились, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ГАБТ. Каждый желающий может приобрести два билета — на себя и спутника. А если идет семья, еще на двоих детей с предъявлением соответствующих документов.

Порядок с очередью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Известия» отправились в кассы заранее — утром 21 октября . Там уже стояли представители инициативной группы с тетрадкой, записавшие нашего корреспондента во вторую сотню тех, кто в очереди .

— А первые пришли еще 20 октября, — улыбнулась замерзшая девушка.

В 22:00 того же дня поклонники бессмертного хита начали собираться у касс в длинную очередь на перекличку и получение браслетов. За порядком следили сотрудники постоянного партнера Большого театра — ЧОП «Карат». Один из них рассказал, что за шесть лет службы так и не побывал в охраняемом им театре. По громкоговорителю объявляли, что попасть на «Щелкунчика» можно только один раз, то есть пойти на второй спектакль одним и тем же людям не удастся.

«Известия», записавшиеся утром 145-м номером, подошли за браслетом под номером 104: часть претендентов к тому времени сошла с дистанции. Впереди были ночь перед продажей и, как предупреждали в инициативной группе, попытки билетной мафии нарушить установленный порядок .

Порядок с очередью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы здесь будем дежурить с часа до трех ночи, — огласила свои планы серьезно утеплившаяся семейная пара. — Мы с собой и термос с кофе уже взяли.

Дежурство нужно, чтобы не появились крепкие парни и не придумали свой альтернативный вариант приобретения билетов, пояснили они. Но на этот раз все прошло спокойно: желающим вклиниться в очередь дежурившие предлагали сначала записаться.

Отложенный партер

В 10 утра 22 октября началась продажа . Работало пять касс. Охрана запускала по одному . Купил — ушел, вызвали следующего. Две женщины в спортивных рейтузах, дутиках и защитных масках попытались подойди к кассе без браслетов. Они объясняли охране, что им в 12 надо на спектакль, а личный кабинет на сайте театра не открывается — не смогут предъявить электронный билет, надо показать билетеру бумажный носитель. Обеих дам вежливо вернули в очередь.

Порядок с очередью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Порядок был идеальный. Кассиры любезно подбирали билеты. Сколько человеку надо было времени на размышление, столько он стоял и думал. Единственное, но большое разочарование, постигшее первых покупателей, — отсутствие центральных мест в партере . Предлагали боковые места или амфитеатр с бельэтажем. Информация повергла ожидающих в шок. Было ощущение, что вся очередь стояла именно за этими билетами. Общее мнение — уж если мучиться, то ради центрального партера.

Опытные люди объясняли новичкам, что за ним надо приходить в последний, еще не объявленный раунд продаж, когда начнут продавать возврат и невыкупленную бронь . Источник в театре пояснил «Известиям», что такие места могут составлять до трети всех билетов на «Щелкунчика»: у главного театра страны множество обязательств перед правительственными структурами и спонсорами. Но билеты эти из тех, что принято называть очень хорошими. И действительно, судя по прошлогодней продаже брони, состоявшейся 19 декабря, в продажу должны поступить билеты так называемого красного зрительского пояса — центральный партер и бельэтаж.

Порядок с очередью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 12:20 «Известия» зашли в кассу и купили те билеты, которые и хотели, — 24 декабря, вечер, третий ряд второго яруса по центру. Цена — 3, 8 тыс. рублей. Первый ряд того же яруса обошелся бы в 10,5 тыс. рублей. Казалось, все отлично? Ан нет. Как сообщили очевидцы, во второй вечер раздачи браслетов большая группа мужчин и женщин нетеатрального вида, громко возмущаясь незаконным наличием списков и указывая на приоритет живой очереди, оттеснила ранее записавшихся и получила-таки заветные браслеты для входа в кассы .

Спекулянтам здесь место

Задолго до объявления о начале продаж, в пабликах появилась информация о том, что Большой принимает на работу агентов для распространения билетов . Зарплата — 60–80 тыс. рублей. В пресс-службе Большого театра на это заявили, что не комментируют работу спекулянтов, и напомнили: только ГАБТ имеет право на продажу своих билетов и никогда не работает с посредниками .

Корреспондент «Известий» решила устроиться таким «агентом». По указанному в объявлениях адресу оказался бизнес-центр. Двери, покрытые пылью, никто не открыл, городской телефон не отвечал. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что людей уже набрали, желающих достаточно. По словам собеседника, в обязанности сотрудника входит покупка билетов на дефицитные спектакли, в частности на «Щелкунчика» с последующей перепродажей .

Порядок с очередью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После того как Большой театр максимально ужесточил правила переоформления билетов, мафия берет численностью. Люди стоят в очереди с документами желающих пойти на спектакль и продают им купленные билеты втридорога . Цена такой услуги на одном из популярных сайтов объявлений — от 20 тыс. до 200 тыс. рублей . Билеты именные, а механизм следующий. В кассе можно купить четыре билета — один на себя, один — на взрослого спутника, два — на несовершеннолетних детей. Перекупщики принимают заявки от граждан, не желающих тратить два дня на стояние в кассах или попытки отовариться на сайте, а затем с фото их документов приобретают билеты для перепродажи .

Администрация ГАБТа, предвидев эту уловку, запретила сдавать один из «взрослых» билетов: принимают только оба. Спекулянту приходится либо самому идти на спектакль, либо выбрасывать билет, что сама по себе беда небольшая: три реализованных билета принесут продавцу до 500% прибыли с каждого . Что касается ограничения переоформления, то и его, по информации «Известий», в прошлом году удавалось обойти. К администратору перекупщик приходил с постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил и условий возврата билетов», которое позволяет переписывать билеты на других граждан, и с юристом, который разъяснял работникам ГАБТа, почему они не могут игнорировать указания своего учредителя.

Кривые зеркала

В Сети появляются и сайты-двойники Большого театра . Такие ресурсы дублируют внешний облик страницы театра, и только внимательный пользователь может распознать фейк. Стоячие места на четвертом ярусе за 200 рублей на такого рода сайтах предлагают за 55 тыс . Билет, купленный «Известиями» за 3,8 тыс., там стоит 90 тыс.

Мы кликнули на «купить». Выскочило сообщение мелким шрифтом: «Стоимость билета отличается от номинальной и включает в себя услуги по поиску, бронированию и доставке. При заказе электронного билета он будет отправлен на ту почту, которую указал клиент». Начали было оплату, но она была прервана сообщением: «Ждите письмо на почту». Писем не пришло. Но и деньги не сняли. Появилось окно с номером телефона — звоните в случае чего.

Тот же номер телефона присылают желающим купить билеты в Театр наций, МХТ им. А.П. Чехова, «Ленком», «Современник», на шоу Славы Полунина и Теодора Курентзиса. У каждого из них есть сайты-двойники, смущающие театралов-неофитов правдоподобностью. Контора, которая плодит эти ресурсы, маскируется под вывеской Mos Kassir, а двойник сайта Большого — это, вероятно, площадка для реализации билетов, приобретенных спекулянтами. Любопытно, что в зависимости от аппетитов стоимость мест отличается в разы. Самое дорогое место на «Щелкунчик» 24 декабря стоит 650 тыс., а соседнее с ним — 120 тыс.

— Скажете, надо избавиться от сайтов-двойников? — задавался вопросом генеральный директор Большого театра Владимир Урин, комментируя для «Известий» ситуацию с перекупщиками. — Ничего с этим сделать мы не можем . Поисковики в первую строчку ставят тех, кто платит деньги. Для перекупщиков это хлеб, поэтому они доплачивают, чтобы стоять выше нашего, официального, сайта. Это коммерция. Заплатили больше — выскочат первыми. Мы тоже платим то, что положено, но гнаться за ними все время не можем.

Правильный «Щелкунчик»

Спекулянты выкупают довольно значительный объем билетов , пояснил «Известиям» директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок. И цена на них вдвое-втрое раза выше, чем у театра и его официальных партнеров . По мнению Кирилл Крока, регулировать этот процесс можно только законодательно.

— Пока не будет принят закон, согласно которому Роскомнадзор по обращению прокуратуры сможет блокировать такие сайты-двойники на 30 дней до судебного решения, мы не поборем ситуацию с перекупщиками , — уверен он.

Порядок с очередью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова считает, что пока существует ажиотажный спрос на «Щелкунчика» в Большом театре, будет существовать и балетная мафия.

— Какие бы препоны ни ставили театр и законодательство, спекулянты найдут лазейки, так или иначе встроятся в действующие схемы контроля , — заметила она. — Что касается самого спектакля, то его уже нужно рассматривать не столько как художественное, сколько как социальное явление. Визит в Большой на новогодний «Щелкунчик» для многих наших сограждан стал показателем некоего статуса, ради которого стоит и померзнуть в очередях, и раскошелиться на спекулянтов .

Вместе с тем в Москве можно в тот же период посмотреть «Щелкунчика» без всякой нервотрепки. По соседству с ГАБТ на Большой Дмитровке продает билеты на свой спектакль МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Новую версию спектакля поставил Юрий Посохов, что само по себе уже знак качества. Продажа идет как вживую, так и на сайте. Ценовой диапазон — от 3 тыс. до 10 тыс. за билет. Очередей и списков нет. Люди выходят из касс довольными.