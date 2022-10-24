Порядок с очередью: как купить билеты на «Щелкунчика» в Большой театр
Если есть на свете безусловный зрительский хит, то это балет Большого театра «Щелкунчик» в новогодний период. Интерес к постановке, представленной на рубеже декабря-января, не ослабевает долгие годы, а байки о космических ценах, по которым спекулянты продают билеты, давно стали частью театрального фольклора. Судя по афише ГАБТа, с 22 декабря по 6 января «Щелкунчик» покажут 24 раза. Если учесть, что в зрительном зале Исторической сцены 2,5 тыс. мест, включая стоячие, то всего может быть продано 35 тыс. билетов. «Известия» отстояли очередь, приобрели в кассе билет и выяснили, как можно попасть на «Щелкунчик», не переплатив, какие схемы использует билетная мафия и стоит ли тратить время и силы в очередях, если можно без проблем посмотреть новогодние спектакли в других театрах.
Купить билет и не замерзнуть
В грядущие новогодние праздники в Большом театре дадут 24 спектакля «Щелкунчик»: 24, 25, 29–31 декабря, далее — каждый день со 2 по 7 января. Билеты на них будут продавать в несколько заходов. Первый, во время которого можно было купить билеты на 24 и 25 декабря, уже состоялся. Далее последуют «живые» продажи 29–30 октября и 5–6 ноября. Накануне желающим, записавшимся в очередь, выдадут браслеты. На следующий день — продажа в кассах в порядке очереди. 24, 31 и 7 ноября оставшиеся билеты с 11:00 выложат на сайте театра. Правила продажи не изменились, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ГАБТ. Каждый желающий может приобрести два билета — на себя и спутника. А если идет семья, еще на двоих детей с предъявлением соответствующих документов.
«Известия» отправились в кассы заранее — утром 21 октября. Там уже стояли представители инициативной группы с тетрадкой, записавшие нашего корреспондента во вторую сотню тех, кто в очереди.
— А первые пришли еще 20 октября, — улыбнулась замерзшая девушка.
В 22:00 того же дня поклонники бессмертного хита начали собираться у касс в длинную очередь на перекличку и получение браслетов. За порядком следили сотрудники постоянного партнера Большого театра — ЧОП «Карат». Один из них рассказал, что за шесть лет службы так и не побывал в охраняемом им театре. По громкоговорителю объявляли, что попасть на «Щелкунчика» можно только один раз, то есть пойти на второй спектакль одним и тем же людям не удастся.
«Известия», записавшиеся утром 145-м номером, подошли за браслетом под номером 104: часть претендентов к тому времени сошла с дистанции. Впереди были ночь перед продажей и, как предупреждали в инициативной группе, попытки билетной мафии нарушить установленный порядок.
— Мы здесь будем дежурить с часа до трех ночи, — огласила свои планы серьезно утеплившаяся семейная пара. — Мы с собой и термос с кофе уже взяли.
Дежурство нужно, чтобы не появились крепкие парни и не придумали свой альтернативный вариант приобретения билетов, пояснили они. Но на этот раз все прошло спокойно: желающим вклиниться в очередь дежурившие предлагали сначала записаться.
Отложенный партер
В 10 утра 22 октября началась продажа. Работало пять касс. Охрана запускала по одному. Купил — ушел, вызвали следующего. Две женщины в спортивных рейтузах, дутиках и защитных масках попытались подойди к кассе без браслетов. Они объясняли охране, что им в 12 надо на спектакль, а личный кабинет на сайте театра не открывается — не смогут предъявить электронный билет, надо показать билетеру бумажный носитель. Обеих дам вежливо вернули в очередь.
Порядок был идеальный. Кассиры любезно подбирали билеты. Сколько человеку надо было времени на размышление, столько он стоял и думал. Единственное, но большое разочарование, постигшее первых покупателей, — отсутствие центральных мест в партере. Предлагали боковые места или амфитеатр с бельэтажем. Информация повергла ожидающих в шок. Было ощущение, что вся очередь стояла именно за этими билетами. Общее мнение — уж если мучиться, то ради центрального партера.
Опытные люди объясняли новичкам, что за ним надо приходить в последний, еще не объявленный раунд продаж, когда начнут продавать возврат и невыкупленную бронь. Источник в театре пояснил «Известиям», что такие места могут составлять до трети всех билетов на «Щелкунчика»: у главного театра страны множество обязательств перед правительственными структурами и спонсорами. Но билеты эти из тех, что принято называть очень хорошими. И действительно, судя по прошлогодней продаже брони, состоявшейся 19 декабря, в продажу должны поступить билеты так называемого красного зрительского пояса — центральный партер и бельэтаж.
В 12:20 «Известия» зашли в кассу и купили те билеты, которые и хотели, — 24 декабря, вечер, третий ряд второго яруса по центру. Цена — 3, 8 тыс. рублей. Первый ряд того же яруса обошелся бы в 10,5 тыс. рублей. Казалось, все отлично? Ан нет. Как сообщили очевидцы, во второй вечер раздачи браслетов большая группа мужчин и женщин нетеатрального вида, громко возмущаясь незаконным наличием списков и указывая на приоритет живой очереди, оттеснила ранее записавшихся и получила-таки заветные браслеты для входа в кассы.
Спекулянтам здесь место
Задолго до объявления о начале продаж, в пабликах появилась информация о том, что Большой принимает на работу агентов для распространения билетов. Зарплата — 60–80 тыс. рублей. В пресс-службе Большого театра на это заявили, что не комментируют работу спекулянтов, и напомнили: только ГАБТ имеет право на продажу своих билетов и никогда не работает с посредниками.
Корреспондент «Известий» решила устроиться таким «агентом». По указанному в объявлениях адресу оказался бизнес-центр. Двери, покрытые пылью, никто не открыл, городской телефон не отвечал. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что людей уже набрали, желающих достаточно. По словам собеседника, в обязанности сотрудника входит покупка билетов на дефицитные спектакли, в частности на «Щелкунчика» с последующей перепродажей.
После того как Большой театр максимально ужесточил правила переоформления билетов, мафия берет численностью. Люди стоят в очереди с документами желающих пойти на спектакль и продают им купленные билеты втридорога. Цена такой услуги на одном из популярных сайтов объявлений — от 20 тыс. до 200 тыс. рублей. Билеты именные, а механизм следующий. В кассе можно купить четыре билета — один на себя, один — на взрослого спутника, два — на несовершеннолетних детей. Перекупщики принимают заявки от граждан, не желающих тратить два дня на стояние в кассах или попытки отовариться на сайте, а затем с фото их документов приобретают билеты для перепродажи.
Администрация ГАБТа, предвидев эту уловку, запретила сдавать один из «взрослых» билетов: принимают только оба. Спекулянту приходится либо самому идти на спектакль, либо выбрасывать билет, что сама по себе беда небольшая: три реализованных билета принесут продавцу до 500% прибыли с каждого. Что касается ограничения переоформления, то и его, по информации «Известий», в прошлом году удавалось обойти. К администратору перекупщик приходил с постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил и условий возврата билетов», которое позволяет переписывать билеты на других граждан, и с юристом, который разъяснял работникам ГАБТа, почему они не могут игнорировать указания своего учредителя.
Кривые зеркала
В Сети появляются и сайты-двойники Большого театра. Такие ресурсы дублируют внешний облик страницы театра, и только внимательный пользователь может распознать фейк. Стоячие места на четвертом ярусе за 200 рублей на такого рода сайтах предлагают за 55 тыс. Билет, купленный «Известиями» за 3,8 тыс., там стоит 90 тыс.
Мы кликнули на «купить». Выскочило сообщение мелким шрифтом: «Стоимость билета отличается от номинальной и включает в себя услуги по поиску, бронированию и доставке. При заказе электронного билета он будет отправлен на ту почту, которую указал клиент». Начали было оплату, но она была прервана сообщением: «Ждите письмо на почту». Писем не пришло. Но и деньги не сняли. Появилось окно с номером телефона — звоните в случае чего.
Тот же номер телефона присылают желающим купить билеты в Театр наций, МХТ им. А.П. Чехова, «Ленком», «Современник», на шоу Славы Полунина и Теодора Курентзиса. У каждого из них есть сайты-двойники, смущающие театралов-неофитов правдоподобностью. Контора, которая плодит эти ресурсы, маскируется под вывеской Mos Kassir, а двойник сайта Большого — это, вероятно, площадка для реализации билетов, приобретенных спекулянтами. Любопытно, что в зависимости от аппетитов стоимость мест отличается в разы. Самое дорогое место на «Щелкунчик» 24 декабря стоит 650 тыс., а соседнее с ним — 120 тыс.
— Скажете, надо избавиться от сайтов-двойников? — задавался вопросом генеральный директор Большого театра Владимир Урин, комментируя для «Известий» ситуацию с перекупщиками. — Ничего с этим сделать мы не можем. Поисковики в первую строчку ставят тех, кто платит деньги. Для перекупщиков это хлеб, поэтому они доплачивают, чтобы стоять выше нашего, официального, сайта. Это коммерция. Заплатили больше — выскочат первыми. Мы тоже платим то, что положено, но гнаться за ними все время не можем.
Правильный «Щелкунчик»
Спекулянты выкупают довольно значительный объем билетов, пояснил «Известиям» директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок. И цена на них вдвое-втрое раза выше, чем у театра и его официальных партнеров. По мнению Кирилл Крока, регулировать этот процесс можно только законодательно.
— Пока не будет принят закон, согласно которому Роскомнадзор по обращению прокуратуры сможет блокировать такие сайты-двойники на 30 дней до судебного решения, мы не поборем ситуацию с перекупщиками, — уверен он.
Редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова считает, что пока существует ажиотажный спрос на «Щелкунчика» в Большом театре, будет существовать и балетная мафия.
— Какие бы препоны ни ставили театр и законодательство, спекулянты найдут лазейки, так или иначе встроятся в действующие схемы контроля, — заметила она. — Что касается самого спектакля, то его уже нужно рассматривать не столько как художественное, сколько как социальное явление. Визит в Большой на новогодний «Щелкунчик» для многих наших сограждан стал показателем некоего статуса, ради которого стоит и померзнуть в очередях, и раскошелиться на спекулянтов.
Вместе с тем в Москве можно в тот же период посмотреть «Щелкунчика» без всякой нервотрепки. По соседству с ГАБТ на Большой Дмитровке продает билеты на свой спектакль МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Новую версию спектакля поставил Юрий Посохов, что само по себе уже знак качества. Продажа идет как вживую, так и на сайте. Ценовой диапазон — от 3 тыс. до 10 тыс. за билет. Очередей и списков нет. Люди выходят из касс довольными.