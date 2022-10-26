Зрелища после хлеба: как бывший завод превратился в музей авангарда

В Москве появится новая крупная арт-площадка. Построенное в 1931 году здание хлебозавода № 5 на Пресне станет Центром изучения конструктивизма «Зотов» . Внутри памятника архитектуры зрителей ждут выставки, посвященные русскому авангарду во всех его проявлениях, два кинозала, общественная зона с книжным клубом и кафе, лекторий и детский клуб. «Известия» первыми побывали в историческом здании, понаблюдали за завершением реставрационных работ и узнали все подробности.

Сто лет

Крупные арт-институции в Москве открываются крайне редко (коммерческие галереи — не в счет). Пожалуй, последний такой пример — ГЭС-2, появившийся чуть менее года назад, а до него — Музей русского импрессионизма, ему уже шесть лет. Но даже на фоне этих нашумевших проектов «Зотов» выглядит как минимум не менее амбициозно. Во-первых, здесь в основе проекта — здание, признанное памятником конструктивизма. Само по себе оно — произведение искусства и исторический артефакт, задающий тон всей тематике Центра: логично заниматься авангардом в строении, рожденном как раз эпохой авангарда. И, во-вторых, постоянными партнерами «Зотова» выступают два ведущих музея Москвы: Третьяковская галерея и Музей архитектуры имени Щусева (МуАр). Это внушает уверенность, что уровень экспозиций будет неизменно высоким, а дефицита шедевров не возникнет даже в нынешних непростых условиях.

Фото: пресс-служба Центра «Зотов»

Первая выставка откроется уже в конце ноября — одновременно с самим Центром, и будет приурочена к столетию конструктивизма. «1922. Конструктивизм. Начало» соберет работы из 17 институций, причем не только музейных. Задача проекта — показать русский авангард во всем многообразии проявлений, объединив в одном пространстве живопись, архитектуру, скульптуру, музыку, кинематограф, фотографию, театр, литературу.

— Экспозиция разместится на втором и третьем этажах здания и будет посвящена тем художественным исканиям, которые шли в нашей стране ровно сто лет назад. Мы показываем конструктивизм не просто как стиль, а как метод, подход к осмыслению реальности. Размышления о том, каким может быть новый человек, проявлялись в различных видах искусства, поэтому мы хотели сделать такую многосоставную сложносочиненную историю, — рассказала «Известиям» гендиректор «Зотова» Дарья Филиппова.

Помимо государственных организаций произведения выдадут и частные коллекционеры, так что зрители смогут увидеть вещи, обычно недоступные для осмотра.

Главный экспонат

Впрочем, главным героем и ключевым экспонатом, несомненно, станет само здание, история которого увлекательна и драматична, а экстерьер и интерьер — прекрасны.

Хлебозавод № 5 был построен в 1931 году. По сей день на фасаде красуются крупные цифры 1931, выложенные белым кирпичом на красном фоне. Есть и другая, еще более интересная надпись, выполненная в форме креста: «Хлебозавод 5». Еще совсем недавно ее не было, но на исторических фотографиях она присутствует.

Здесь действительно пекли хлеб вплоть до 2006 года. Причем это первый в СССР хлебозавод, работавший по новаторской системе инженера Георгия Марсакова. В ее основе лежал кольцевой конвейер , благодаря которому весь процесс производства был автоматизирован. Мука из подвального склада подавалась транспортером на четвертый этаж, там происходила закваска, после чего на третьем этаже тесто бродило, на втором его разделывали, формовали и отправляли в печи, а на первый спускалась уже готовая продукция.

Устройство конвейера обусловило и цилиндрическую форму основной части здания (к ней примыкают еще прямоугольный выступ с административными помещениями и вертикальная лестничная зона). Одна из главных идей конструктивизма — практическая обоснованность необычных архитектурных решений. Никогда они не делались только лишь ради красоты и оригинальности. Впрочем, что спорить, цилиндрические сооружения конструктивисты особенно любили. Вспомним хотя бы Дом Мельникова в Москве или Фабрику-кухню в Самаре (кстати, тоже музей).

Фото: пресс-служба Центра «Зотов»

В разные времена к Хлебозаводу делали пристройки, закрывали часть прилегающей территории козырьком, но в итоге все наслоения были снесены, а памятник эпохи остался в удручающем состоянии на пустыре, обнесенном забором. В Сети можно найти фотографии, как он выглядел до реставрации, и это печальное зрелище. В 2000-х годах всю территорию, включая хлебозавод, выкупил девелоперский холдинг и возвел три жилых небоскреба прямо за историческим зданием. На которое тоже были планы . До сих пор на официальном сайте застройщика написано: «В нем будут открыты музей хлеба, детский развивающий центр, кулинарный институт мирового бренд-шефа, семейный ресторан, экомаркет фермерских продуктов и продуктовый супермаркет».

Но в итоге хлебозавод стал собственностью крупного банка, который и обеспечил как саму реставрацию, так и реализацию новой музейной концепции, уже без супермаркетов и экомаркетов. Комплексные работы под руководством Сергея Чобана и архитектурного бюро «СПИЧ» стартовали в 2018 году и закончены были только что.

Деревянный потолок и плитка с росписью

«Известия» побывали в здании, когда ремонтные работы еще шли. И в первую очередь мы обратили внимание на изящное решение с климат-контролем. Для экспонирования ценных произведений столетней давности необходимо стабильное поддержание определенной температуры и влажности. Соответствующие системы, включающие большие трубы для обеспечения правильной циркуляции воздуха, обычно монтируются сверху. Но здесь реставраторы хотели оставить открытыми для зрителей прекрасные аутентичные потолки (на четвертом этаже он и вовсе деревянный). Поэтому трубы продолжили по полу, накрыв сверху фальш-полом, по которому и будут ходить посетители. Да, это уменьшает высоту помещения примерно на полметра, но, учитывая огромные панорамные окна (еще один излюбленный прием конструктивистов), ощущения тесноты не возникает. Напротив, это объемные «дышащие» пространства.

Из других ярких и необычных решений отметим парадоксальное сочетание разных элементов отделки, причем все эти составляющие — аутентичные. Например, часть стены демонстрирует первоначальную кирпичную кладку, а часть покрыта кафельной плиткой, которая, впрочем, тоже относится к определенному периоду существования хлебозавода.

— Здание отреставрировано так, чтобы сохранились все слои его бытования. Это был принцип архитекторов, занимавшихся его восстановлением. Таким образом мы можем наблюдать разные добавления, наслоения, которые появлялись с течением времен и, но соответствуют духу первоначального замысла, — пояснила «Известиям» Дарья Филиппова.

Зрелища после хлеба Фото: пресс-служба Центра «Зотов»

В лестничном пролете встречается и совершенно необычный артефакт: вручную выполненное краской по плитке изображение пышногрудой барышни с хлебом на подносе. Чудом сохранившийся (пусть и с небольшими утратами) образ вызывает улыбку своей примитивистской наивностью , но свою эпоху он характеризует как нельзя лучше. И можно только приветствовать решение спасти его — и как напоминание об исходном предназначении здания, и как символ той исторической многослойности, которая здесь выдержана.