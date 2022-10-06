До каких пар: «Надвое» Тодоровского и другие онлайн-премьеры октября

Этот октябрь — трудное время для онлайн-премьер. Аудитория разрывается между «Кольцами власти», «Домом дракона» и «Андором», обсуждая срыв релиза российских маппетов «Горемык», и вклиниться между ними непросто. Но в кинотеатрах всё равно почти ничего не выходит, поэтому онлайн-сервисы только усиливают конкуренцию. «Известия» выбрали то, что обязательно стоит посмотреть между эпизодами ультрадорогих голливудских сериалов.

«Надвое» (more.tv)

Одна из самых долгожданных новинок сериального года, первый со времен «Оттепели» сериал Валерия Тодоровского. Естественно, с букетом звезд первой величины, в главных ролях — Александр Петров и Данила Козловский, которые играют кризисных менеджеров в командировке. Съездили в Петербург на очередное «задание» да и встретили там каждый по зазнобе. Причем если у одного героя сердце никем не занято, и он просто небедный донжуан, то у другого есть жена, и это совсем не вяжется с его увлечением роковой красоткой (Ирина Старшенбаум). Как и во всех фильмах Тодоровского, ставка сделана на атмосферу, миры Москвы и Петербурга вместе со своими причудливыми, слегка гиперболизированными обитателями созданы так, что там хочется остаться надолго. Как минимум до конца первого (единственного ли?) сезона. Подробнее — в интервью Валерия Тодоровского «Известиям».

«Алиса не может ждать» (START)

Как и в случае с «Пингвинами моей мамы» в прошлом году, сериал Наталии Мещаниновой — самый точный многосерийный проект сезона, попадающий по всем болевым точкам одновременно. Странное дело: вроде почти все «платформенные» да и обычные эфирные сериалы говорят примерно об одном и том же, но почему-то именно у Мещаниновой получается лучше всех. В «Алисе», например, выведен с какой-то запредельной яркостью (и откровенностью) тип мужа-абьюзера, тип богатого извращенца в компании клевретов, тип бунтующего подростка, тип матери двух взрослых дочерей, бесконечно вынужденной решать их проблемы вместо того, чтобы заняться собственной жизнью. Всё узнаваемо, всё похоже, и от этого смешно и страшно. Подробнее — в материале «Известий».

«Белый лотос» (2-й сезон, «Амедиатека»)

Буквально только что «Белый лотос» собрал пять призов «Эмми», в том числе как лучший мини-сериал года, с лучшими режиссурой и сценарием. Действительно, сатира на богачей, зависающих в лакшери-отеле сети «Белый лотос», была великолепно сыграна и срежиссирована, смотрелась на одном дыхании, и было ощущение, что хочется еще. Поэтому во втором сезоне, который как раз вовремя, перед нами другой отель той же сети, пара знакомых персонажей и совершенно новые истории из разряда «богатые тоже чудят».

«Игра на выживание» (2-й сезон, PREMIER)

Первый сезон «Игры на выживание» отличался от многочисленных фильмов и шоу тем, что там среди персонажей были кинозвезды Саша Бортич и Алексей Чадов в роли самих себя. А так всё было вполне привычно: несколько людей, участвующие в жестоком шоу с невидимыми наблюдателями и не совсем честными правилами, суровые обстоятельства в виде холмистого таежного пейзажа, где выжить даже и без чужой агрессии будет непросто. Первой «Игре на выживание» повезло, она вышла раньше «Игры в кальмара». Второй сезон будут смотреть те, кто после корейского сериала настроен на особые требования к такого рода развлечению. Авторы сериала, понимая это, решили поиграть на азиатской экзотике, забросили персонажей в пустыню и заставили их справляться с трудностями в вымышленно-условном ауле и окрестностях. А еще здесь будет Андрей Чадов, который приехал мстить за Алексея.

«Дедлайн» (KION)

После выхода «Подельников» Евгений Григорьев в глазах большинства зрителей перешел из разряда документалистов в более понятную широкой аудитории тусовку «игровиков». Тем интереснее посмотреть его новый документальный сериал «Дедлайн», который в большей степени социальный проект, чем кинематографическое произведение. Что не делает его менее важным, потому что сама форма документального сериала сегодня одна из самых перспективных в мире, но в России она до сих пор встречается относительно редко. «Дедлайн» — о людях, которые после 60 лет всё равно чувствуют себя абсолютно полноценными личностями, участвуют в выставках и показах мод, делают себе пластические операции, занимаются спортом, не вылезая из фитнесов. Снято всё очень дорого, если не сказать гламурно, и похоже на красочную рекламу. С другой стороны, в данном случае действительно есть что прорекламировать, а вызывающая яркость картинка, скорее всего, связана с опасениями попасть в нишевое фестивальное кино «про стариков», которому широкая аудитория обычно не светит.

«Русские на Мариенплац» (ivi)

До недавнего времени комедия «Русские на Мариенплац» казалась бы, в сущности, нишевым продуктом, любопытным примером копродукции России и Казахстана, которая регулярно приносит куда более весомые плоды, например фильмы Адильхана Ержанова. Между прочим, на том же ivi скоро должен выйти его сериал «Замерзшие». Пока же сервис выкладывает у себя другую копродукцию — полный метр о приключениях казахов и русских в Германии. Наверное, можно здесь пошутить, что фильм несколько опередил свое время, потому что тема интеграции и проблема вернуться/остаться сегодня более чем актуальны. По крайней мере, они куда сильнее и острее, чем когда Владимир Кунин писал одноименную книгу. А юмор картины обзавелся, помимо воли его авторов, горьковатым привкусом.

«Конец света» («Кинопоиск»)

Современная адаптация «Мастера и Маргариты» сильно смещает акценты булгаковского произведения. Воланд появляется на Патриарших прудах, проказничает, наказывая направо и налево грешников и насмехаясь над ними с дьявольским высокомерием. Это всё есть, и Юрий Колокольников отыгрывает это с видимым удовольствием, доходящим до сладострастия. Но главная сюжетная линия тут построена на 30-летнем продавце в супермаркете, который, между прочим, родной сын дьявола, и тот явился, чтобы сделать из своего отпрыска князя мира сего и устроить наконец-то апокалипсис. Сынок, как назло, попался непокорный (его играет Семен Трескунов), участвовать в организации конца света не хочет, так что сатане приходится сильно потрудиться, чтобы молодой парень без особых способностей подчинился злу. Мать главного героя сыграла Ксения Кутепова — читайте ее интервью «Известиям» о сериале и не только.

«На Западном фронте без перемен» (Netflix)

Западная аудитория Netflix, конечно, куда сильнее ждет сериала Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей», который будет выходить на сервисе по серии в день прямо под Хеллоуин. Но в России знают, что роман Ремарка куда страшнее и важнее, чем страшилки с монстриками и тыквами. Новая немецко-американская экранизация была впервые показана на МКФ в Торонто и вызвала у критиков не просто восторг: на «Томатах» рейтинг фильма сейчас 100%, а эпитеты в рецензиях заставляют думать, что нас ждет один из самых выдающихся военных фильмов современности. Грязная окопная правда, ощущение брошенности и обманутости, бессмысленной войны, в которой не может быть победителя, — всё это сформировало у Ремарка образ потерянного поколения, и фильм, судя по отзывам, передает это ощущение в полной мере. О нем уже говорят, что это снято круче, чем «1917», и что голливудский размах не мешает философскому пафосу произведения.