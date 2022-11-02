Премьерный наказ: как смотреть «Лабардан-с!» и «Новую оптимистическую»

Самыми посещаемыми осенними премьерами столицы стали «Новая оптимистическая» в МХТ им. А.П. Чехова в постановке Константина Богомолова и «Лабардан-с!» Сергея Женовача в Студии театрального искусства. Обе созданы на основе классических пьес Всеволода Вишневского («Оптимистическая трагедия») и Николая Гоголя («Ревизор»). «Известия» рассказывают, как подготовиться к посещению этих спектаклей и на что обратить внимание при просмотре.

Термы и взятки

Прийти в СТИ на «Лабардан-с!» (18+) лучше минут за 40 до начала. В этом случае удастся отведать фирменного супа. Театр по традиции готовит зрителя к представлению: на столе близ буфета стоит супница. Памятуя цитату из «Ревизора» — «суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа», разливают всем желающим.

Войдя в зал, обратите внимание на занавес: на белом фоне два профиля в духе старинных эпистоляриев — Пушкин и Гоголь. И надпись: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, так как‑то всё…» Это из завираний Хлестакова. А еще намек на то, что сюжет «Ревизора» подсказал Николаю Васильевичу Александр Сергеевич.

Но не расслабляйтесь. Как только занавес отъедет, от ожиданий увидеть честную пьесу не останется и следа. Сцена декорирована под римские термы (любил Гоголь этот город) или античную часть наших Сандунов — кому что ближе. Мраморные стены-лежанки-кабинки с инкрустацией. В центре — бассейн, и вода плещется.

Фото: Студия театрального искусства

Если вы купили места в первом ряду, готовьтесь мокнуть, несмотря на выданный администрацией плащевик. Брызг от разыгравшихся актеров много. А если приобрели места сбоку — не пугайтесь. Мимо вас пройдут огромные черные крысы: могут мордой ткнуться или усом задеть. Это не триллер, а визуализация рассказа Городничего об увиденном им сне: «Пришли, понюхали и ушли прочь».

Пока крысы идут, персонажи на сцене стоят и безмолвствуют. Помните немую сцену в финале оригинала? Там облапошенному начальству сообщают, что едет настоящий ревизор. А тут еще до приезда мнимого ревизора предлагают обозреть всех действующих лиц — от Анны Андреевны с Марьей Антоновной до безымянных девушек из кастинг-агенства, набранных для массовости: всего 35 актеров, включая 19 моделей. Заодно прикидывайте, что застывшая натура вам напоминает. Может, картину Федора Бронникова «Римские бани», а может, «Калигулу» Тинто Брасса.

Толпа живописная, фактурная, едва прикрытая — в бане люди, не на приеме. В центре Городничий — мускулистый красавец в простыне через плечо. Ни дать ни взять Нерон, Тит, Троян — сами выбирайте любимого римского императора. Взглядом гвоздит, аки лев рычит. Дрожащие чиновники, как послушные овечки, спускаются в бассейн.

Фото: Студия театрального искусства

Далее следите за бассейном: всё самое важное будет происходить в пяти квадратных метрах водного пространства и вокруг него. Городничий огорошит известием о приезде ревизора, и напуганные чиновники разом нырнут. Пьяненького Хлестакова в бассейн занесут и вынесут. Освежившись, он зарядит свои небылицы, а в воду полетят и тут же потеряют товарный вид принесенные ему банкноты. В целом складывается банно-взяточно-показушная история, актуальная и для первого Рима, и для третьего. Так что Сергей Женовач, представляя спектакль, не зря говорил о действенном на все времена внутреннем сюжете.

Имейте в виду, что спектакль надо очень внимательно смотреть. Слушать, конечно, тоже: гоголевский текст никто не отменял, и музыка звучит выдающаяся — Верди, Россини, Бизе, Гендель. Но в смотрении здесь особое удовольствие: точность жеста и мимики у актеров потрясающая. Смеешься не столько от реплик, сколько от вникания в мельчайшие поведенческие детали. А если смеешься, значит, узрел единственное честное лицо. Как Николай Васильевич говорил? «Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе… Это честное, благородное лицо — был смех».

И да, название «Лабардан -с » — тоже цитата: «Я люблю поесть... Как называлась эта рыба? [Артемий Филиппович (подбегая):] Лабардан-с»

Поплыл корабль

Если вы противник обсценной лексики, трагикомедия «Новая оптимистическая» (конечно же, тоже 18+) — не для вас. Там упомянутых выражений множество. Но если вы хотите научиться смачно всё это произносить, вам — в Художественный. Один из героев в исполнении брутальнейшего Игоря Миркурбанова даст пару-тройку уроков.

Если, готовясь к походу в театр, вы прочли «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского, ту, что про женщину-комиссара, вдохновившую идеями революции матросов-анархистов, забудьте почти всё, что прочли. Пригодится только знание о корабле и засланной туда даме. Кораблем в нашем случае называется театр. А женщина-комиссар стала женщиной-худруком.

Фото: МХТ им. А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Если у вас билет в партер, лучше прийти заранее. При скоплении народа трудно пробираться по центральному проходу, потому что часть декорации — подиум с красной ковровой дорожкой и деревянным столом — установлена прямо там. Это место для заседаний репертуарной комиссии и худрука театра — не МХТ, а того, что выведен в спектакле. В партере худрук-капитан и умирает, после чего театру-кораблю предстоит обновление.

Фото: МХТ им. А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Если вы знаток рассказа Ивана Бунина «Ночлег» (он открывает действие), не удивляйтесь, что «полностью раздетому» герою является не девочка, а мальчик. Репертуар у театра, который представляет читающий рассказ актер, соответствующий. А последующее решение дамы-худрука ставить в этом театре детский спектакль добавляет ситуации пикантности.

Если вы запутались, за какой театр ратует автор «Новой оптимистической», расслабьтесь: он, как та Баба-Яга, вообще против всего.

Если вы купили билет на неудобное место, не расстраивайтесь. Всё равно всё увидите. На сцене висит большой экран, куда посредством трех камер проецируется происходящее. Актеры отличные, есть на кого посмотреть. Особый респект Александру Семчеву: в постановках Богомолова, независимо от того, как именуется его герой, у него всегда одна роль. Называется она «актер мхатовской школы». Той, что за переживание и перевоплощение.