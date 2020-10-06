Не все возрасты покорны: театры не могут обойтись без актеров старше 65

Сотрудники старше 65 лет с 5 октября должны перейти на удаленную работу, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. В столичных театрах это, как правило, народные и заслуженные артисты, на которых держится репертуар. В «Ленком» зритель идёт на Инну Чурикову и Александра Збруева, в МХТ им. А.П. Чехова — на Станислава Любшина и Наталью Тенякову, в «Школу современной пьесы» — на Ирину Алферову и Александра Галибина. Теперь всем им, как и многим другим именитым актерам, предписано оставаться дома. «Известия» выяснили, как театры собираются выходить из этой ситуации и есть ли возможность выполнить указ, при этом не лишая зрителей радости встречи с любимыми артистами.

Билет на кумира

Вступивший в силу 5 октября указ столичного мэра пока предписывает руководителям обеспечить защитные меры для работников 65 плюс по 28 октября включительно. Однако, судя по первой, весенней волне коронавируса, ограничения могут быть продлены на более долгий срок.

Удаленный режим работы с игрой на сцене несовместим. А это значит, считают собеседники «Известий», что театрам предстоит столкнуться с пересмотром репертуара, снятием спектаклей, возвратом билетов.

— У нас в театре треть труппы — возрастные народные артисты. Их 11 человек, — отметил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. — Они много и активно заняты в репертуаре. Без них нам лучше закрыться. Потому что это сразу скандал. Люди купили билет на кумира, а его нет.

По мнению худрука, таких артистов нужно не дома держать, а максимально оберегать: сократить количество репетиций и даже вовсе от них отказаться, обеспечить индивидуальные гримерные, безопасную доставку в театр и домой.

Не все возрасты покорны Актеры Владимир Шульга и Ирина Алферова в постановке «Русское варенье» театра «Ночь с незнакомцем» Фото: Театр «Школа современной пьесы»/neglinka29.ru

Снятие спектаклей с участием возрастных актеров — последняя мера, поддерживает коллегу первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. А.П. Чехова Марина Андрейкина.

— Я даже представить не могу, как мы сможем сказать, например, Станиславу Андреевичу Любшину или Нине Ивановне Гуляевой, что они опять не будут выходить на сцену, — сказала она. — Александр Александрович Калягин (председатель СТД России. — «Известия»), который сам актер и знает, о чем говорит, заметил, что это принесет еще больший вред здоровью артистов.

Собеседница «Известий» возлагает надежды на другие меры защиты: постоянную дезинфекцию, обеззараживание воздуха, измерение температуры у всех входящих в театр, передвижение артиста по городу только на театральных машинах и тестирование всех, кто занят в спектаклях вместе со старейшинами.

Необходимо учитывать и мнение самих актеров — насильно на сцену выходить никого не заставишь, но если человек хочет, он вправе работать. Тем более что это вопрос не только любви к профессии, но и материального обеспечения.

Не все возрасты покорны Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Часть людей, которым за 65 лет, вынуждены работать, а том числе и я, ваш покорный слуга, — пояснил гендиректор Большого театра Владимир Урин. — Берегу себя максимально: соблюдаю дистанцию, хожу по театру только в маске, стараюсь ограничить круг общения. В театре целый ряд структур может работать дистанционно, и мы их сейчас перевели на удалённую работу. Но артисты должны выходить на сцену. Поэтому артисты трудятся в обычном режиме, если они здоровы. А если они заболевают или плохо себя чувствуют мы, конечно, отстраняем их от работы.

Поберечь Фирса

В некоторых театрах готовы выполнить указ мэра, надеясь, что ограниченный срок его действия не нанесет урона актерам и репертуару. Кроме того, часть худруков заранее позаботилась о том, чтобы мэтры в своих спектаклях имели более молодых дублеров.

— Есть у нас Виктор Дмитриевич Шутов, наш прекрасный Фирс в «Вишневом саде» — ему 80 лет, и еще год назад мы приняли решение, что побережем его и не будем рисковать его здоровьем на гастролях, — рассказал художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. — И Фирса в таких случаях играет Григорий Фирсов, которому 60. Но я надеюсь, что это мера временная, и уже в скором времени мы вернемся к привычному формату работы.

По словам исполнительного директора МХАТ им. М. Горького Татьяны Ярошевской, театр и до указа мэра придерживался в работе с артистами старшего поколения индивидуального графика, предоставляя им персональный транспорт для участия в репетициях и спектаклях. А сейчас придется пересмотреть репертуар — искать замену либо артистам, либо спектаклям.

Не все возрасты покорны Виктор Шутов в роли Фирса в постановке Московского Губернского театра «Вишневый сад» Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Ксения Угольникова

Руководство Театра им. Моссовета тоже обсуждает, как поступить со спектаклями, в которых играют актеры старшего поколения, сообщил худрук театра Евгений Марчелли.

— Нарушать указ мэра мы не можем и не собираемся, артисты этой возрастной категории на сцену точно не выйдут, — заявил он. — А вот какие действия предпримем — заменим их более молодыми артистами или отменим спектакли, пока думаем.

Сильно рискуют

Театры, не желающие отправлять актеров возрастной категории 65 плюс на карантин, сильно рискуют, предупреждает специалист по трудовому праву, управляющий партнер Адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. По его словам, данное ограничение обязательно для всех работодателей. В противном случае региональный КоАП предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей за первое нарушение и до 500 тыс. — за второе. Кроме того, в качестве особой меры предусматривается возможность на 90 суток приостановить деятельность нарушителя.

Не все возрасты покорны Фото: ТАСС/Антон Новодережкин