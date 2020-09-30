Волчий билетик: почему расстроились театральные спекулянты

Новые правила возврата билетов помогут попавшим в трудное положение зрителям и сильно ударят по спекулянтам. При этом ощутимого убытка театрам они не нанесут, сообщили «Известиям» финансовые руководители культурных учреждений. Введенные правительством РФ нормы теперь позволяют сдать билет в день спектакля или концерта и получить за него полную стоимость. Но только при предъявлении справки о собственной болезни или смерти близкого родственника. «Известия» выяснили, как нововведение повлияет на оздоровление культурной жизни и почему театры предпочли бы вместо возврата денежной стоимости билетов перейти к системе ваучеров.

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Постановление российского правительства дополнило действующий федеральный закон о культуре, регулирующий в том числе и правила продажи билетов (редакция от 18.07.2019 N 193-ФЗ). Согласно ему, процент возврата денежных средств зависит от количества дней, оставшихся до мероприятия. Так, зритель может получить обратно полную стоимость билета, сданного не позднее чем за 10 дней, 50% от нее — не позднее чем за пять дней и 30% — не позднее чем за три дня.

Однако теперь зрители смогут вернуть свои деньги в полном объеме даже в день представления. Для этого надо подать заявление о возврате билета в организацию или билетному оператору не позднее даты проведения спектакля или концерта. Помимо билета к заявлению необходимо приложить копию больничного листа или копию свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с владельцем билета, причем их можно донести в течение двух недель с момента подачи заявления.

Волчий билетик Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сдача билетов «по болезни» как будто специально приурочена к нынешней эпидемиологической ситуации, но готовилось это постановление задолго до пандемии, сообщили в Минкультуры. Институциям требовался единый документ, на основании которого каждый театр или концертная организация смогли бы выстроить порядок возврата билетов.

Лазейка закрыта

Важно, подчеркивают в Министерстве культуры, что законодательно теперь оформлены правила возврата средств в день спектакля. Ранее решение этого вопроса регулировалось внутренними правилами. Театр сам решал, возвращать или не возвращать деньги, чем пользовались спекулянты, ссылавшиеся на закон о правах потребителя. С вступлением в силу постановления эта лазейка закрыта, считает Наталья Виноградова, директор билетного стола МХТ имени Чехова.

— Постановление защищает театр от спекулянтов, — подчеркнула она. — Они могут сдать билеты за 10 дней, чтобы получить свои 100%. Но сдать их день в день у них уже не выйдет. Мы же всех их знаем в лицо, видим в системе, что одна и та же фамилия уже числилась на 150 спектаклях. Прежде они приходили в день представления и говорили: «Вы не имеете права не вернуть деньги. На моей стороне закон «О защите прав потребителя»». И выигрывали суды.

Сейчас возврат средств за условные 10 билетов, купленных на одну фамилию и оправданные одним больничным листом, театр может не рассматривать — мошенничество налицо.

Волчий билетик Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

А честные граждане имеют возможность вернуть свои деньги. Что касается театра, то он на возвратах, конечно, теряет. Хотя и немного.

— При сдаче билета в кассу мы возвращаем 100% его цены. Но если человек оплачивал покупку по карте, мы переводим 0,01% банку за эквайринг. Там несколько рублей, но их театр отдает из своих, — пояснил первый заместитель гендиректора — художественного руководителя «Геликон-оперы» Владимир Горохов.

Ваучеры для театров

Впрочем, на фоне потерь от простоя (только на возврате билетов «Геликон» потерял 32 млн рублей) потери от эквайринга кажутся незначительными. Гораздо существеннее, считает Наталья Виноградова, ущерб от нестыковки законодательства с правилами работы кассы, поскольку здесь уже страдает зритель. Он имеет право сообщить об отказе от билета и после начала спектакля, но денег в МХТ им. А.П. Чехова в этом случае не получит.

— За каждый проведенный спектакль мы отчитываемся перед бухгалтерией, — заявила Наталья Виноградова. — Только начинается представление, мы тут же отправляем туда все данные по проданным билетам. Так велит закон «О ведении театрального хозяйства». Если человек сдает билет после спектакля, мы не можем эти данные внести в отчет. И тогда предлагаем ему в обмен билет на спектакль в другой день.

Волчий билетик Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Собеседники «Известий» вообще не считают возврат стоимости билетов единственным правильным решением. Лучше бы сделать по-другому, полагает Владимир Горохов. Вообще не разрешать возврат без уважительной причины. Расхотевший идти в театр зритель просто оставит билет себе на память, а спекулянтам будет невыгодно заниматься своим бизнесом.

Из-за пандемии коронавируса транспортники, например, тоже попали в сложную ситуацию, отметила Наталья Виноградова. Но сдать авиа или железнодорожные билеты, потерянные в пандемию, не так просто. Чаще люди получают ваучеры, по которым могут совершить полет впоследствии. Было бы лучше, говорит она, чтобы и в театре была система ваучеров. Но если уж решили, что культурные институции должны возвращать людям деньги, то пусть авиа- и железнодорожные компании последуют их примеру.