Цвет продолжения — синий: как стартовал второй «Аватар»

В эту среду, 14 декабря в ряде стран мира вышел в широкий прокат «Аватар: Путь воды» . Фильм позиционируется как уникальный технологический прорыв, который, как и первая часть, разделит историю кино на «до» и «после» него. Оценить это можно только в ультрасовременных кинозалах с новейшим оборудованием, прежде всего — в формате IMAX. «Известия» узнали, как реагируют на новый «Аватар» первые зрители — и действительно ли стоило ждать это событие 13 лет.

Раньше всех

В России «экранные» копии низкого качества появятся, скорее всего, уже через пару дней после официальной мировой премьеры. А вот в кинотеатрах в ближайшие дни ждать фильм не приходится, хотя многие их владельцы рассчитывают, что до новогодних праздников они успеют запустить у себя «Аватар: Путь воды» на большом экране. О том, как российские прокатчики готовятся к показу главного блокбастера года, «Известия» уже писали подробно. Еще до полноценного старта в мире, который происходит в период с 14 по 16 декабря, «Аватар: Путь воды» показали публике на двух светских премьерах в Лондоне и Лос-Анджелесе. Но, видимо, просили до поры молчать о своих впечатлениях, потому что звезды не кинулись наперебой оценивать фильм. Разве что режиссер Гильермо дель Торо написал, что фильм — ошеломляет, что он переполнен поразительными видами — и эмоциями. И всё это — в «эпических, эпических масштабах! Мастер — на пике своих возможностей!»

Водные критерии Фото: Global Look Press

А вот прессу специально позвали посмотреть фильм заранее, чтобы обеспечить к прокату вал публикаций. Рецензенты, как и следовало ожидать, достаточно четко поделили свои тексты на оценку технологической части и размышления о том, насколько «Аватар 2» вообще интересно смотреть, абстрагируясь от его прорывных достижений в области графики и звука.

С первой все более-менее однородно. Например, обычно очень строгий Variety пишет, что «лесные и горные ландшафты Пандоры обладают опьяняюще сказочным очарованием, так что ты мечтаешь просто пожить там, даже если вокруг не будет происходить ничего особо интересного». 3D характеризуется одним словом: «сверхчистое». Потом рецензент, кстати, добавляет, что сюжет, в общем, вполне себе, хотя звезд с неба не хватает.

«Этот визуальный спектакль завораживает тебя, гипнотизирует, реалистичность созданного мира будоражит, а боевые действия настолько натуральны и великолепны, что об этом кинотеатральная аудитория могла только мечтать», — восклицает The Hollywood Reporter. А в заключении пишет: «История про борьбу хороших и плохих парней не слишком замысловата, но ее многочисленные нюансы, связанные с миром, где она происходит, плюс особенная нежность авторов к своим героям делает просмотр фильма неожиданно эмоциональным».

Водные критерии Фото: 20th Century Studios

«Новый «Аватар» — это тот самый экспириенс, ради которого, в общем, и созданы кинотеатры», — это уже рафинированный IndieWire сдает свои позиции. «Кинозрелище — это и есть причина, ради которой стоит рассказывать эту историю <…> Просмотр этого фильма не похож на просмотр всего, на что вы ходили раньше. Это категорически и феноменологически отличный опыт, в том числе — опыт от первого «Аватара», но всех свежих блокбастеров тоже, включая последний «Топ Ган» и что угодно еще».

— Ничего оригинального в каждом элементе «Аватара», конечно, нет, но оригинальность никогда и не была сильной стороной Кэмерона, — метко резюмирует New York Magazine. — Ему нравится работать со знакомыми сюжетами в новых вариациях, чтобы их настолько сильными и впечатляющими в большей степени, чем они когда-либо были.

Народ не безмолвствует

Первые пользовательские отзывы на новый «Аватар» практически в унисон превозносят технологическую визуальную составляющую, но расходятся в оценке сюжета. «Здесь гораздо лучше история и в ней больше сердечности» — уверен пользователь Twitter @AlexArnold88, признавая при этом, что не очень любит первый «Аватар». «Фильм выглядит здорово, но история клишированная. Переупакованная банальность» , — категоричен участник дискуссии под рецензией газеты The Guardian под ником Synmax.

Водные критерии Фото: 20th Century Studios

@Sean_OConnell отмечает более крепкую эмоциональную связь зрителя с героями. А по мнению @ian_sandwell, персонажей слишком много, но — «Джеймс Кэмерон собирает их вместе для экстраординарного финального акта, полного эмоций и захватывающего экшена».

Большинство зрителей сходятся в том, что второй час трехчасового действия не особо динамичен, зато последняя глава «заставляет напрячь каждый мускул » (@Sean_OConnell).

Так или иначе, ни одного скептического, резко критического отзыва нам найти не удалось: зрители премьерных показов и первого дня кинотеатрального проката пишут об «Аватаре» эмоционально , порой по-детски восторженно. Видно, что картина никого не оставила равнодушным. Но в первую очередь это результат тщательно проработанного подводного мира далекой планеты: «Порой я пропускал сюжетные моменты, потому что смотрел на рыбу Пандоры», признается @mikeryan.

Водные критерии Фото: 20th Century Studios

И да, зрители единодушны: 3D и только 3D! Некоторые из них признаются, что раньше не любили трехмерное кино. Но здесь — без вариантов. «3D с частотой 48 кадров в секунду обеспечивает одно из самых потрясающих погружений, которые я когда-либо испытывал» , — делится @KevinMcCarthyTV. И добавляет: при покупке билетов надо обращать внимание на наличие фразы High Frame Rate (высокая частота кадров) напротив времени сеанса. Именно 48 fps (в отличие от стандартных кинотеатральных 24 fps) обеспечивают максимально яркое впечатление от 3D.

Впрочем, даже на обычные 2D-сеансы «Аватара» билеты стоят существенно дороже, чем на другие картины. В случае же с 3D разница в цене может быть в два и более раз.

Вернитесь в залы

Индустрия ждет прокатных результатов «Аватара», но пока все к тому, что Кэмерон так долго работал над сиквелом не зря. Дело даже не в деньгах. Последнее время кинотеатры очень беспокоятся, что их время ушло, ведь онлайн-платформы доставляют прямо на дом такой качественный и увлекательный контент, что, кажется, причин ходить в кино больше нет.

Водные критерии Фото: Getty Images/Artem Zakharov

«Аватар: Путь воды» доказывает, что это не так. Даже больше: он, по сути, делает и пиратство бессмысленным. Ведь «Аватар 2» дома, даже на самом большом экране, в идеальном качестве, всё равно не даст и сотой доли тех впечатлений, которые описывают зрители в своих отзывах . Более того, даже обычный кинотеатр, который покажет у себя «Аватар», не сможет привлечь зрителя, потому что и там тот самый уникальный опыт будет недоступен. Это всё равно, что смотреть театральный спектакль или рок-концерт на экране: вроде, очень близко к оригиналу, но всё же это совсем не то. Поэтому «Аватар 2» так важен для будущего кинотеатральной индустрии. Если он не заставит зрителя вернуться в IMAX и другие высокотехнологичные залы, то никто в ближайшее время уже не сможет сделать это.