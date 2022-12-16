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Кинокритик счел несущественным появление пиратских копий «Аватара 2» в Рунете

Кинокритик Сычев: «Аватар 2» — фильм, который можно оценить только в современном кинозале
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Фото: 20th Century Studios
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Пиратские копии фильма «Аватар: Путь воды» появились в Рунете, однако по достоинству оценить картину можно только в современном кинозале. Об этом 16 декабря сообщил кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

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«Фильм на многих территориях вышел 14 декабря, шел с раннего утра до позднего вечера. Рабочий день, залы пустые, ничего нет проще, чем сделать копию сносного качества на мобильное устройство», — сказал он.

При этом корреспондент «Известий» накануне смотрел фильм в Голландии в почти пустом зале, и при попытке достать телефон, чтобы отправить сообщение, к нему подошли служащие кинотеатра и пригрозили вывести за дверь.

«Но то Европа, а фильм шел много где, и там бдительность персонала могла быть не такой высокой», — сказал Сычев.

Кинокритик отметил, что «Аватар 2» — фильм, который можно оценить только в современном кинозале.

«Для погружения в фильм, а именно этого добивался режиссер Джеймс Кэмерон в течение 13 лет работы над блокбастером, понадобится IMAX или близкий по качеству формат. Создание фильма как кинозрелища, таким образом, остается лучшим способом борьбы с пиратством», — сказал Сычев.

Новый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» вышел в нескольких странах 14 и 15 декабря, так что посмотреть там фильм можно раньше, чем в Северной Америке.

В России фильм тоже собираются показывать, хотя официально компания «Дисней» с отечественного рынка ушла. Тем не менее ряд кинотеатров планирует получить копию фильма еще до новогодних праздников, хотя большинство участников рынка сходится на том, чтобы выпустить его после каникул, когда российские релизы соберут максимум кассы, а новых какое-то время не будет.

Первые отзывы на новый «Аватар» у критиков и зрителей одинаковы. Все отмечают, что ничего подобного по технологии в кино еще не было. Кэмерон создал на экране мир, в котором хочется задержаться как можно дольше, и даже не слишком интересно, что именно там происходит.

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