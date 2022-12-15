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Прокат второго «Аватара» начался в Европе раньше США

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Фото: 20th Century Studios
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Новый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» вышел в нескольких странах 14 и 15 декабря, так что посмотреть там фильм можно раньше, чем в Северной Америке.

«Аватарская копия»: как кинотеатры в РФ готовятся к главному блокбастеру года
Они хотят показать его уже к новогодним праздникам

Среди счастливчиков, где ультрасовременный трехчасовой боевик можно было увидеть уже 14 декабря, — Бельгия, Германия, Финляндия, Норвегия, Италия, Египет, Нидерланды, Швеция, Южная Корея, Гонконг и Тайвань. 15 декабря к ним добавятся ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Израиль, Сербия, Словакия и ряд других стран. А уже потом, 16 декабря, фильм стартует во всем остальном мире.

В России фильм тоже собираются показывать, хотя официально компания «Дисней» с отечественного рынка ушла. Тем не менее ряд кинотеатров планирует получить копию фильма еще до новогодних праздников, хотя большинство участников рынка сходится на том, чтобы выпустить его после каникул, когда российские релизы соберут максимум кассы, а новых какое-то время не будет.

Первые отзывы на новый «Аватар» у критиков и зрителей одинаковы. Все отмечают, что ничего подобного по технологии в кино еще не было. Кэмерон создал на экране мир, в котором хочется задержаться как можно дольше, и даже не слишком интересно, что именно там происходит.

Сюжет новой картины кажется многим простоватым, но это легко прощают, благодаря визуальному совершенству блокбастера. Оценить это совершенство можно только в залах, оборудованных по последнему слову техники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 15 декабря, в 10:00

Цвет продолжения — синий: как стартовал второй «Аватар»

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