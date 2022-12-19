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Названа причина относительно низких сборов «Аватара 2»

Кинокритик Сычев: мировая касса «Аватара 2» еще должна существенно вырасти
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Фото: 20th Century Studios
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Многие зрители, возможно решили отложить поход в кино на рождественские каникулы, поэтому мировая касса нового блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» еще должна существенно вырасти. Такое мнение в понедельник, 19 декабря, выразил обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Как пояснил кинокритик, «Аватар 2» стартовал на ряде территорий 14-15 декабря, но реальные его сборы начались после глобального выхода в прокат 16 декабря. Иначе говоря, 14 и 15 числе его сеансы шли с самого утра во многих странах, но большей частью при пустых залах: в будние дни «разогнать» такой релиз очень трудно.

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«Наш корреспондент смотрел «Аватар 2» в практически пустом зале в четверг, хотя в Нидерландах это был конец рабочего дня. Но уже в пятницу в том же кинотеатре, свидетельствует он, билет ни на один сеанс «Аватара» невозможно было купить: все кончились.

«Стоит отметить высокую продолжительность сеансов. Более трех часов — на час дольше лидера этого года по кассе «Топ Ган: Мэверик». Это еще один фактор для меньшей кассы, чем хотелось бы», — пояснил эксперт.

Сычев также отметил, что многочисленные рецензенты советовали смотреть новый блокбастер в идеальном качестве, прежде всего в IMAX, куда билеты стоят дороже обычных.

«И есть подозрение, что многие семьи просто решили отложить дорогой поход в кино на рождественские каникулы, а заодно подождать «сарафана» и понять, стоит ли вообще ходить. Но поскольку зрители сходятся на том, что «Аватар» можно смотреть только на большом экране и что уникальное кинотеатральное зрелище, мировая касса «Аватара» должна существенно вырасти», — заключил Сычев.

Новый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» вышел в нескольких странах 14 и 15 декабря, так что посмотреть там фильм можно раньше, чем в Северной Америке.

В России фильм тоже собираются показывать, хотя официально компания «Дисней» с отечественного рынка ушла. Тем не менее ряд кинотеатров планирует получить копию фильма еще до новогодних праздников, хотя большинство участников рынка сходится на том, чтобы выпустить его после каникул, когда российские релизы соберут максимум кассы, а новых какое-то время не будет.

Первые отзывы на новый «Аватар» у критиков и зрителей одинаковы. Все отмечают, что ничего подобного по технологии в кино еще не было. Кэмерон создал на экране мир, в котором хочется задержаться как можно дольше, и даже не слишком интересно, что именно там происходит.

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