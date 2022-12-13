Крутят-вертят шар

Кризис «Золотого глобуса» и курирующей его организации HFPA уже несколько лет остается одной из главных тем профессиональных (и не только) киноСМИ. Премия традиционно считается чем-то вроде репетиции «Оскара» и второй по значимости вообще во всем мире, остальные кинонаграды (фестивали не берем) всё же идут далеко позади по престижу.

Но именно «Золотой глобус» в последние годы переживает грандиозный кризис. Тут и падение рейтингов, и ссора с каналом NBC, который в прошлый раз вообще отказался показывать «Глобус», вопреки традиции, сложившейся много лет назад. И, конечно, жестокие нападки американской прессы. Особенно сильный удар в условиях BLM нанесла HFPA газета Los Angeles Times: в феврале 2021 года она сообщила, что среди 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы нет ни одного чернокожего. Начались травля, бойкоты, потом пошли упреки в недостаточной гендерной репрезентативности, что совсем не вписывается в повестку.

HFPA судорожно менялась, добирала членов в соответствии с новыми социальными нормами. А в этом сентябре вообще резко удвоила состав голосующих за премию, правда, при условии, что эти новые профессионалы не становятся членами ассоциации — они занимаются только «Глобусом», и всё. Стоит отметить, что от России в HFPA двое — Юлия Лоло, действующий киножурналист, и Александр Невский, у которого статус почетного члена.

Вообще же, набирали не по профессиональным признакам, а по статистической необходимости. Теперь «Глобус» гордо отчитывается, что у него пятая часть — латиноамериканцы, 10% — чернокожие, 12% — азиаты, 10% — Ближний Восток, и т.д. И что женщин теперь даже чуть больше, чем мужчин. Что тут можно сказать? Между риском полного исчезновения и выживанием любой ценой «Глобус» выбрал второе.

При этом премия «Глобус» — специфическая. Чего стоит только ее деление фильмов и сериалов на категории «комедия/мюзикл» и «драма»: каждый раз все издеваются над тем, какие фильмы в какую из них попадают, но «Глобус» верен однажды выбранной традиции. В этом есть только один резон — два равноправных главных приза. Ну и больше селебрити на красной дорожке, ведь и номинантов тоже больше. И всё же.

Один из казусов нового «Глобуса» — то, что шведский «Треугольник печали», обладатель «Золотой пальмовой ветви» и лауреат Европейской киноакадемии, которая только что отдала ему все свои симпатии, оказался не в номинации фильмов на иностранном языке, а среди англоязычных. На том основании, что там есть американские актеры и какое-то количество англоязычных диалогов. И вот теперь «Треугольник» соревнуется с «Достать ножи 2», «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу» и «Вавилоном», а где-то внизу будут бороться «Решение уйти» Пак Чхан-ука и нетфликсовский «На Западном фронте без перемен». Среди лучших драм будут соревноваться «Топ Ган 2», «Аватар 2», «Элвис», «Фабельманы» и «Тар».

Сразу возникают вопросы. Как же «Белый шум» Ноа Баумбаха? Как же «Чудо» Лелио? Где «Нет» Джордана Пила, «Варяг» Роберта Эггерса, «Три тысячи лет желаний» Миллера, где, в конце концов, «Бэтмен», куда более прогрессивное кино, чем «Топ Ган 2»? На все эти вопросы нет ответа, потому что качество экспертной оценки «Золотого глобуса» американскую прессу волнует куда меньше репрезентативности.

То же с сериалами. Высятся неприступно в главных номинациях (тоже «драмы» и «комедии») новые сезоны «Короны», «Лучше звоните Солу» и «Озарка». Милостиво допущены «Уэнсдэй» и «Дом дракона», все-таки представители больших франшиз. «Белый лотос» — главный претендент на лучший мини-сериал. Но опять — нет великолепных шоу Disney+, которые в этом году обеспечили гигантский прирост сервису. Скромно втиснут в актерскую номинацию Диего Луна с «Андором», но понятно же, что в таком раскладе у него нет шансов против Боба Оденкерка из «Лучше звоните Солу». Одна номинация у «Эйфории» — Зендея как лучшая актриса. Ни одной номинации у нового сериала по «Властелину колец». Это более чем странно, и опять объяснений ждать не приходится. Или они кроются в том, что вокруг «Колец власти» был скандал по поводу того, можно ли брать туда небелых актеров, и члены «Глобуса» как-то подсознательно запомнили, что что-то там не то в плане BLM?

Если говорить о лидерстве по числу номинаций, то среди полных метров на первом месте «Банши Инишерина», действительно хороший фильм, который получил в Венеции призы за лучший сценарий и лучшую мужскую роль (Колин Фаррелл). А из сериалов на первом месте «Начальная школа «Эбботт» — идеальный ситком эпохи BLM, который очень удобно награждать, чтобы отмазаться от обвинений в расизме.

Главное, что волнует «Золотой глобус», — это не поощрение киноискусства, а место в американском обществе. Этого места премию уже давно пытаются лишить (хотя непонятно, зачем и кому это нужно), и теперь ей нужно оправдываться, чтобы выжить. Именно оправданиям будет, вероятно, посвящена и сама церемония 10 января. Но с таким вектором движения «Глобус» всё дальше от «Оскара», который, при всех уступках эпохе, остается самой авторитетной премией в мире, потому что делает ставку на реальных действующих профессионалов индустрии во всех странах. А их мнение не обязательно учитывает политические требования, поэтому там и логичнее ждать в этом году приятных сюрпризов.

Автор — кандидат филологических наук, кинокритик, обозреватель «Известий»

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