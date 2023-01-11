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Исправленному верить: кто пришел на «Золотой глобус»

Скандальную кинопремию попытались вручить в 80-й раз
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Atmosphere at the 80th Golden Globes Viewing and After Party Powered By Billboard held at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/Billboard/Michael Buckner
В Голливуде прошла 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Кто решил снова поучаствовать во вручении кинопремии после почти двухлетнего бойкота из-за расовой дискриминации и подозрений в коррупции — в фотогалерее «Известий»
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Amidst rain showers, crews are reflected in pools of water as they set up the red carpet for the 80th Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben
Местом проведения юбилейной церемонии стал отель The Beverly Hills. Гостей встретил проливной дождь
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Jenna Ortega attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Среди знаменитостей была замечена звезда одного из главных сериалов минувшего года, «Уэнсдей», Дженна Ортега
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Anya Taylor-Joy and Malcolm McRae attend the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Претендентка на премию в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» Аня Тейлор-Джой и ее возлюбленный Малкольм Макрэй
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Margot Robbie attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Марго Робби также среди имен в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» за игру в фильме «Вавилон»
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Lily James attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
Актриса Лили Джеймс, номинированная на премию за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме за перевоплощение в Памелу Андерсон в восьмисерийной экранизации «Пэм и Томми»
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Джессика Честейн, претендентка на премию в той же номинации за главную роль в драматическом мини–сериале «Джордж и Тэмми»
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Tim Burton attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Режиссер сериала «Уэнсдей» Тим Бёртон
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Quentin Tarantino and Daniella Pick attend the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Квентин Тарантино вместе с супругой Даниэлой Пик
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Colin Farrell and Brad Pitt celebrate the 80th Annual Golden Globe Awards with Moët And Chandon at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/Michael Kovac
Победитель в номинации «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл» за фильм «Банши Инишерина» Колин Фаррелл позирует совместно с Брэдом Питтом
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Billy Porter and Angela Bassett celebrate the 80th Annual Golden Globe Awards with Moët And Chandon at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/Michael Kovac
Анджела Бассетт, получившая на юбилейной церемонии звание лауреата за игру в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», вместе с актером, продюсером и директором Билли Портером
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Michelle Yeoh poses with her award for Best Actress in a Musical or Comedy Motion Picture for "Everything Everywhere All at Once" at the 80th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Мишель Лео показывает фотографам свою статуэтку, выигранную в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл». Актриса удостоилась награды за роль Эвелин Куан Ванг в кинокартине «Всё везде и сразу»
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Эмма Д’Арси, Мигель Сапочник и Милли Олкок — победители в номинации «Лучший драматический сериал» за сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов»
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Jennifer Coolidge and Best Supporting Actor in a TV Series, Tyler James Williams, Abbott Elementary are seen on stage at the 80th Annual Golden Globe Awards® at the Beverly Hilton
Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме Дженнифер Кулиндж, получившая награду за роль в телесериале «Белый лотос», с лучшим актером второго плана в телесериале Тайлером Джеймсом Уильямсом (телесериал «Начальная школа «Эбботт») на сцене премии
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Guillermo del Toro and Mark Gustafson pose with the award for Best Animated Feature for "Guillermo del Toro's Pinocchio" in the press room during the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton
Фото: Getty Images/Amy Sussman
Гильермо дель Торо и Марк Густафсон позируют со статуэткой, полученной за победу «Пиноккио Гильермо дель Торо» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм»
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Best Director, Steven Spielberg, The Fabelmans onstage at the 80th Annual Golden Globe Awards® at the Beverly Hilton in Beverly Hills
Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson
Стивен Спилберг, победитель в номинации «Лучший режиссер» за кинокартину «Фабельманы». «Фабельманы» также получила награду в номинации «Лучший драматический фильм»
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Комик Пол Уолтер Хаузер позирует со своей наградой за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме за свою роль в сериале «Черная птица», экранизации автобиографического романа Джеймса Кина
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Santiago Mitre poses with his award for Best Non-English Language Film award for "Argentina, 1985 at the 80th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Аргентинский режиссер и сценарист Сантьяго Митре получил награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Аргентина, 1985», обогнав экранизацию романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» и индийский хит «RRR: Рядом ревет революция»
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