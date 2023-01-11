Исправленному верить: кто пришел на «Золотой глобус»

В Голливуде прошла 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Кто решил снова поучаствовать во вручении кинопремии после почти двухлетнего бойкота из-за расовой дискриминации и подозрений в коррупции — в фотогалерее «Известий»