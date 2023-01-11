Исправленному верить: кто пришел на «Золотой глобус»

В Голливуде прошла 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Кто решил снова поучаствовать во вручении кинопремии после почти двухлетнего бойкота из-за расовой дискриминации и подозрений в коррупции — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben
Местом проведения юбилейной церемонии стал отель The Beverly Hills. Гостей встретил проливной дождь
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Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Среди знаменитостей была замечена звезда одного из главных сериалов минувшего года, «Уэнсдей», Дженна Ортега
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Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Претендентка на премию в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» Аня Тейлор-Джой и ее возлюбленный Малкольм Макрэй
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Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Марго Робби также среди имен в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» за игру в фильме «Вавилон»
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Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
Актриса Лили Джеймс, номинированная на премию за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме за перевоплощение в Памелу Андерсон в восьмисерийной экранизации «Пэм и Томми»
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Джессика Честейн, претендентка на премию в той же номинации за главную роль в драматическом мини–сериале «Джордж и Тэмми»
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Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Режиссер сериала «Уэнсдей» Тим Бёртон
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Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
Квентин Тарантино вместе с супругой Даниэлой Пик
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Фото: Getty Images/Michael Kovac
Победитель в номинации «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл» за фильм «Банши Инишерина» Колин Фаррелл позирует совместно с Брэдом Питтом
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Фото: Getty Images/Michael Kovac
Анджела Бассетт, получившая на юбилейной церемонии звание лауреата за игру в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», вместе с актером, продюсером и директором Билли Портером
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Мишель Лео показывает фотографам свою статуэтку, выигранную в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл». Актриса удостоилась награды за роль Эвелин Куан Ванг в кинокартине «Всё везде и сразу»
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Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer
Эмма Д’Арси, Мигель Сапочник и Милли Олкок — победители в номинации «Лучший драматический сериал» за сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов»
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Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме Дженнифер Кулиндж, получившая награду за роль в телесериале «Белый лотос», с лучшим актером второго плана в телесериале Тайлером Джеймсом Уильямсом (телесериал «Начальная школа «Эбботт») на сцене премии
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Фото: Getty Images/Amy Sussman
Гильермо дель Торо и Марк Густафсон позируют со статуэткой, полученной за победу «Пиноккио Гильермо дель Торо» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм»
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Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson
Стивен Спилберг, победитель в номинации «Лучший режиссер» за кинокартину «Фабельманы». «Фабельманы» также получила награду в номинации «Лучший драматический фильм»
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Комик Пол Уолтер Хаузер позирует со своей наградой за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме за свою роль в сериале «Черная птица», экранизации автобиографического романа Джеймса Кина
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Аргентинский режиссер и сценарист Сантьяго Митре получил награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Аргентина, 1985», обогнав экранизацию романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» и индийский хит «RRR: Рядом ревет революция»
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