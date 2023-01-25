«Другого отца у Сыроежкина не могло быть»

В кино, как в бизнесе, надо сделать правильную ставку, уверен Юрий Чернов. Народный артист признается, что не ленился, снимался для детей, и его поклонники повзрослели вместе с ним. Теперь они стали бабушками и дедушками и уже внуков воспитывают на фильмах Чернова. Сейчас актер активно готовится сразу к двум премьерам в театре «Школа современной пьесы». В перерыве между репетициями народный артист встретился с «Известиями» и рассказал о планах на будущее.

«Я не живу воспоминаниями, у меня не только «Доживем до понедельника» был»

— Юрий Николаевич, сколько лет вы служите в театре «Школа современной пьесы»?

— Со дня основания этого театра. Дело в том, что были такие моменты, когда я несколько раз уходил, а потом опять возвращался. В общей сложности, наверное, лет 20 служу здесь.

Сейчас наступило мое время, потому что я созрел как актер. Ко мне пришли хорошие возрастные роли. И я рад, что их мне стали давать чаще. Благодаря тому, что к нам пришел новый художественный руководитель Дмитрий Астрахан, готовим сейчас одновременно к выпуску четыре спектакля. В двух из них я получил роли.

— Что репетируете?

— «Час тишины», режиссер Владимир Устюгов. Там у меня забавная роль. Со мной на сцену выйдут приглашенные в наш театр актеры — Владимир Стержаков и Екатерина Стриженова. Естественно, в спектакле заняты актеры нашего театра: Джульетта Геринг, Александр Овчинников, Владимир Шульга, Иван Мамонов, Максим Евсеев, Николай Голубев, Елена Захарова, Жанна Эппле.

А еще репетирую с режиссером Романом Самгиным «Семейный шкаф и его обитатели». Это пьеса Орена Сафрая «Выжившие». Главную роль сыграет Елена Проклова. Она и актер Таганки Андрей Кайков присоединились к нашей постановке. Пока подробно не могу говорить, о чем история, но поверьте на слово, будет очень интересно.

Вы уже заметили, в ШСП целая обойма новых лиц. Пользуясь моментом, приглашаю всех к нам на Неглинку, 29.

— А какую из ролей вам чаще всего припоминают?

— Так смешно! Для зрителей постарше я — Сыромятников из «Доживем до понедельника». А кто помоложе, при встрече мне говорят: «Ой, папа Сыроежкина пошел!» Ну чего там я сыграл, эпизод в «Приключениях Электроника». А для многих это невероятный герой. Представляете, какая картина была!

Фото: biographe.ru Юрий Чернов в фильме «Приключения Электроника»

Я понимаю, почему режиссер Константин Бромберг взял меня на роль. Сыроежкин — не очень положительный парень, лодырь, опаздывает и пропускает уроки. А его папа точно такой же — только из фильма «Доживем до понедельника». Другого отца у Сыроежкина не могло быть. Некий отсыл к хиту 1968 года. И подсознательно старшее поколение эту связь считало. Вот и прониклось симпатией.

— Вы чувствуете, что вам в жизни очень повезло? В 18 лет вы снялись в эпохальном фильме «Доживем до понедельника». В одном кадре были с Вячеславом Тихоновым, Ириной Печерниковой, Ниной Меньшиковой, юными Ольгой Остроумовой и Игорем Старыгиным. Вы часто ностальгируете?

— Я не живу воспоминаниями, у меня не только «Доживем до понедельника» было — более сотни фильмов, сериалов, а еще театр репертуарный и антрепризный.

Но всё же картина Ростоцкого уникальна тем, что попала в сердце, а значит, вряд ли скоро забудется. У кино есть взлет, а потом оно становится историей. Но мне в чем-то жалко молодежь. Фильмы, в которых они играют, вряд ли будут жить десятки лет. Многие через год уже никто не вспомнит.

«Актеры должны быть над зрителем, а не под ним»

— Вы снялись в более чем сотне картин. Сколько из них были для детей и юношества?

— Наверное, больше половины. Тут и фильмы, и «Ералаши», а еще в свое время я вел передачу на телевидении. Кроме того, объездил весь Советский Союз с концертной детской программой.

— А что сейчас?

— Кому нужна сейчас детская программа? Раньше несколько человек работали: режиссер-постановщик, музыкальный руководитель, актер. А в финале программу принимал худсовет. Говорилось о том, что можно и нужно говорить подросткам и малышам, а о чем нельзя. Цензура была, и к ней относились с пониманием.

Фото: kino-teatr.ru Юрий Чернов в роли Сыромятникова в фильме «Доживем до понедельника» (1968)

— А какие были установки?

— Была установка воспитывать патриотизм. И сейчас на встречах с юными зрителями прежде всего говорю о том, что надо любить свою Родину.

— А им это кажется пустыми словами.

— Как это — пустые слова? А когда ты заходишь в подъезд, там грязь, и все жильцы ждут, что кто-то должен прийти и убрать. Никто не наведет порядок в доме, во дворе, в стране, кроме нас самих. С отношения к малой родине начинается патриотизм.

Вот сейчас нет никакой цензуры, никто не контролирует, что несут аудитории кумиры. Можно выйти на сцену и общаться с детьми на языке дворовой компании. Вроде как «я с вами, ребята!» Но быть на равных — не значит заигрывать с публикой. Актеры должны быть над зрителем, а не под ним. Мы выходим на сцену, у нас за спиной фильмография, за которую нас полюбили. Значит, имя свое надо нести высоко и гордо. Нельзя выйти на сцену в шортах, в кепке, перевернутой набок: «Я ваш!» Есть нормы поведения на сценических подмостках.

Я не имею права выйти помятым, небритым. Это на экране я могу быть каким угодно — мне дают роль, я там играю. А со зрителями я — гражданин и актер.

«Для детей надо снимать так, чтобы это не выглядело примитивно и стыдно»

— За большую жизнь в кино вы вывели секрет популярности?

— Конечно. И не удивляйтесь, успех у зрителя зарабатывается годами. В кино, как в бизнесе, надо сделать правильную ставку. Я не ленился, снимался для детей, и мои поклонники взрослели вместе со мной. Теперь они сами стали бабушками и дедушками, рассказывают внукам про артиста Юрия Чернова, показывают им мои фильмы. Так что жаловаться на отсутствие зрительской любви я не могу. Поднимать надо детское кино всем вместе, сообща. И будет нам счастье .

— Что надо сделать, чтобы вернуть советские сказки на экраны?

— У нас большая проблема с детским кинематографом. Продюсеры не хотят вкладываться, потому что это не прибыльно. К сожалению, сейчас всё поставлено на коммерческую основу. А в фильмы-сказки нужно вкладывать большие деньги. Затраты на костюмы, на декорации, на компьютерную графику и на всё-всё-всё.

Но кроме коммерции, на мой взгляд, мало у нас режиссеров, которые могли бы снимать для детей фильмы, сказки. Да даже с сюжетами в «Ералаше» проблема.

— А для детей как-то по-особенному надо снимать?

— Конечно. Для детей надо снимать так, чтобы это не выглядело примитивно и стыдно. Раньше на это обращали внимание. Киностудия Горького снимала очень много фильмов для детей, да и «Мосфильм» не отставал. А вы знаете, что «Приключения Буратино», «Красная Шапочка» были сняты для телевидения?

Другого отца у Сыроежкина Народный артист России Юрий Чернов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для детей и молодежи работали большие режиссеры — Роу, Птушко, Арсенов, Меньшов, Шахназаров. Ролан Быков вообще посвятил этому жизнь. Все помнят его «Айболит-66», «Внимание, черепаха!». А «Чучело», поднявшее проблему прессинга в школе? Даже картина «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого, в которой я впервые появился на экране, вроде для взрослых, но она и для детей.

Картину «Неуловимые мстители» смотрел весь Советский Союз. Вы понимаете, сколько в ней было патриотики, сколько любви к Родине. И это всё считывалось. Был такой интерес к фильму и его героев, что сняли продолжение «Корона Российской империи», «Новые приключения неуловимых».

«Заслуженного артиста я получил благодаря Владимиру Ивашову»

— Вот и получается, глядя на ваших героев, можно быть уверенным, что даже двоечники могут сделать карьеру и стать народными артистами.

— А вы знаете, что звание заслуженного артиста я получил благодаря Владимиру Ивашову? Тому самому, что сыграл Алешу в «Балладе о солдате» Григория Чухрая. Мы тогда были в круизе по Средиземному морю с командой артистов: Женя Жариков, Наташа Гвоздикова, Толя Ромашин со своей женой Юлей, Саша Пороховщиков со своей Ирой, Володя Ивашов со Светланой Светличной и я. У каждого актера проходили творческие встречи.

И вот сидим за столом после моего выступления, и Володя Ивашов говорит: «Ну Юра, молодец, поздравляю! Так здорово выступил. И на гитаре, и на гармошке-двухрядке, и на губной гармошке, и на балалайке играл. И столько фрагментов фильмов с твоим участием показали. Да, кстати, ты имеешь звание?» — «Нет». Володя поворачивается к Жене Жарикову и говорит: «Ты же президент Гильдии киноактеров. Смотри, как его зрители любят, как принимают. А Юра и звания не имеет». Женя ответил: «Вернемся в Москву, приходи в гильдию, напиши заявление. Мы рассмотрим и дадим звание» . В феврале приехали из круиза, я тут же последовал совету. А в сентябре уже получил звание заслуженного артиста.

Фото: ТАСС/Куров Александр Народный артист России Юрий Чернов

— А народного как дали?

— Дали много-много лет спустя — за очень большое количество спектаклей, фильмов, да еще и за общественную работу. Есть такая премия «Филантроп», занимается людьми с ограниченными возможностями. Мы с Ларисой Лужиной — члены жюри по разделу «Театр». Много общаемся с особенными людьми. Инвалиды — такие же люди, как мы с вами, они тоже хотят выходить на сцену. И выходят. Только удобнее этого не замечать.

«Надо верить своему президенту»

— Сейчас в стране непростые времена. Чем могут ей помочь люди искусства?

— В такой ситуации — хотя бы не мешать. Если ты не согласен, молчи и понимай, что всё будет так, как задумано. В настоящее время мы все должны быть сплоченными и идти за нашим главнокомандующим. А иначе нельзя . Я разговаривал с летчиком, который был там, в самом пекле. Я спросил: «Сколько вы сделали боевых вылетов?» — «Больше ста». А на вопрос, как актерам доносить до людей происходящее, он посоветовал верить нашему президенту.

— А что бы вы сказали тем, кто занял позицию противной стороны?

— Можно как угодно выворачивать свою страсть, ненависть, презрение к тому, что происходит в стране, но мы за мир и должны нести этот посыл зрителям. За тем люди в театр и приходят, чтобы понять, оценить, как и куда нам всем нужно идти. А значит, каждое слово надо взвешивать.

Другого отца у Сыроежкина Юрий Чернов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Адрей Эрштрем

Знаете, я восхищен Машей Шукшиной. Актриса не словом, а делом помогает своей стране. Она собирает деньги на нужды армии, приобретает коптеры и тепловизоры. Многие коллеги участвуют в этом. Кто-то смеет кидать в нее камни. Думаю, Мария — пример для подражания.

— Вы никогда не задумывались, какова ваша миссия на земле?