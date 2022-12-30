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«На тему наших хитов будет еще много всего нового»

Актер и музыкант Николай Фоменко — о неисчезающей романтике, интеллигентных песнях и жизни, которая как пони
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Легенда ретророка, основатель бит-квартета «Секрет», популярный телеведущий и киноактер Николай Фоменко уверен, что времена не меняются — всё уже было и всё еще будет. Сегодня он не гонится за концертами, считает себя человеком из прошлого и чувствует себя российским Стингом. Об оставшемся в прошлом телевидении, невыдуманных Алисе, Кристине и Арине-балерине, пригрезившейся в сломанном армейском автобусе на границе с Норвегией, «Известия» поговорили с заслуженным артистом РФ по случаю премьерных показов мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», вдохновленного песнями культового ретробэнда.

«Шило в одном месте, скорость, море юмора, горящие глаза»

— Как родилась идея создания, это была ваша инициатива или предложение?

Мне предлагали выступить в качестве продюсера. Я даже пришел, убедился, что ничего не понимаю в мюзиклах, и отдал ребятам всё на откуп. Второй раз появился, когда этот пирожок уже слепили. Пришел на репетицию, услышал первые аранжировки — и сразу расслабился. Мне всё очень понравилось: артисты отличные, они очень похожи на нас в двадцатилетнем возрасте — шило в одном месте, скорость, море юмора, горящие глаза.

«На тему наших
сцена из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»
Фото: компания «Бродвей Москва»

Идея создания мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» принадлежала Ольге Филипук, директору по контенту «Плюс Фантех» и продюсеру «Плюс Студии» «Яндекса». Мы были знакомы по работе в кино, Оля отвечала за кинопроцесс, а я снимался. И вот однажды она говорит, что хотела бы сделать мюзикл на песни группы «Секрет». Сначала я отнесся к этому скептически, но Филипук взялась за дело активно, связалась с Дмитрием Богачевым, это наш главный постановщик мюзиклов (глава театральной компании «Бродвей Москва». — «Известия»), который прежде не делал ничего российского, работал с американскими франшизами — «Кошки», «Анастасия».

А вообще я далек от жанра мюзикла, хотя понимаю его привлекательность, стиль, интерес к нему публики.

— Перед премьерой композитор Евгений Загот признавался журналистам, что волнуется насчет вашей реакции.

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Я обожаю творчество Загота и доверяю ему во всех смыслах. Знаю, что он волновался. Он тоже подходил ко мне до премьеры, говорил, что в «Сидя на крыше» у него размер шесть восьмых вместо трех четвертей. Вот так ужас! (Смеется.) Когда я играю Баха на скрипке, то вместо четырех четвертей играю три.

А если серьезно, я не беру на себя смелости быть чьим-то строгим судьей, оценщиком, критиком. Думаю, если ты написал песню и она ушла в народ, значит, она уже стала его достоянием. На тему наших хитов будет еще много всего нового, «Яндекс» записал несколько каверов, их будут петь совсем современные, молодежные исполнители. Они сделают какое-то другое, свое произведение, но это здорово. Я польщен. Я чувствую себя Стингом. Здорово, когда перепевают твои песни. Не сомневаюсь, что всё будет сделано на высоком профессиональном уровне, я только рад и счастлив.

«Не чувствую никакого пиетета в отношении своего собственного творчества»

— Какое звучание приобретают ваши хиты сегодня — это ностальгия по ушедшей эпохе или появился новый зрительский запрос на лирический рок?

— В этом неожиданно вспыхнувшем интересе на самом деле нет ничего необычного. В свое время мы написали множество добрых, светлых, интеллигентных песен, и оказалось, что сегодня они снова нужны. Людям хочется романтики, интеллектуальной игры, чистоты, деликатности в отношениях, искренности. Свет побеждает тьму, рано или поздно к этому все приходят.

«На тему наших
сцена из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»
Фото: компания «Бродвей Москва»

— Насколько изменились времена? Когда слушаешь старые хиты, возникает ощущение, что та эпоха была как-то уютнее и теплее.

Думаю, времена всерьез не меняются. Жизнь как пони — бегает по кругу. Если вы следите за происходящим внимательно, то замечаете, что всё повторяется. Все уже было, и снова будет. Судя по тому, сколько людей пришло на мюзикл, доброта и нормальный человеческий язык снова оказались ко времени.

Впрочем, и ту эпоху я бы не идеализировал. Когда мы начинали в середине 1980-х, шел развал СССР, начиналась перестройка, и это тоже были довольно мутные времена. Другое дело, что тогда все были на одной волне, 70% населения Советского Союза составляли люди с высшим и средним образованием — а это важно. Трагедия нынешних дней — отсутствие просвещения. Многим уже не удается находить аллюзии в том, что они видят и слышат, а некоторые признаются, что бывает даже сложновато слушать песни группы «Секрет»: настолько витиеватым кажется текст. Хотя на самом деле в нем нет ничего непонятного.

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— Среди звучащих на сцене МДМ хитов есть какая-то особо личная песня, которая выстрадана?

— Нет-нет, я же не сумасшедший. Понимаю, существует такой миф об артистах, что у них всё выстрадано, всё на накале страстей и вообще, когда настоящий артист играет спектакль, за кулисами дежурит бригада скорой помощи. Это, к счастью, не про меня. И Гамлета я тоже никогда не мечтал сыграть. Вообще я не чувствую никакого пиетета в отношении своего собственного творчества.

— Истории создания песен вспоминаются?

— Да, но сейчас иногда даже очень смешно вспоминать эти истории создания. Все песни были написаны в разное время, в разных обстоятельствах. Если бы слушатели знали, как создаются романтические хиты! Например, ретрохит «Арина-балерина» (там, где «на завтрак кофе и малина, камин и аромат жасмина») был написан в армии, где-то на границе с Норвегией, где я околевал от холода в сломанном автобусе, при температуре минус 25.

«На тему наших
Николай Фоменко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— У вас много песен-посвящений прекрасным дамам. Прототипы у героинь были?

Были, но и Кристина, и Алиса — это вымышленные образы, которые впоследствии материализовались. Стали появляться разные девушки, которые говорили: «Эта песня посвящена мне, я Алиса, хотя зовут меня Зина». Вот как-то так.

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«За нами даже Филипп Киркоров не угонится»

— Почему и как родился бит-квартет «Секрет»? Кем и чем вы вдохновлялись? Почему он столько раз возрождался и умирал, есть ли он сейчас?

Группа существует по сей день в полном составе, последний альбом мы записали в 2017 году. Кстати, в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» есть хит из этого альбома, он называется «На любой стороне земли», мы с Максимом Леонидовым для «Елок» ее писали. Сейчас мы группа не концертирующая, в свое время столько отыграли и поставили рекордов по количеству выступлений, что за нами даже Филипп Киркоров не угонится. Поэтому сейчас за концерты и рейтинги не бьемся. Молодым дорогу!

«На тему наших
сцена из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»
Фото: компания «Бродвей Москва»
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— Кажется, сегодняшний культурный контент несколько поляризирован, это видно даже по кино — народные комедии и подделки под Голливуд соседствуют с усложненными, полными аллюзий фестивальными хитами со всего мира.

Если говорить о кино, шаги сделаны очень большие, наша сериальная продукция на высоте, за этот год только на платформах вышло множество замечательных актерских и режиссерских работ, и прекрасных, и тонких. Говорить, что в кино идет одна коммерческая ерунда, было бы несправедливостью. Другое дело, не знаю, как всё это будет развиваться, многое меняется, не понимаешь, что можно, что нельзя, но я уверен, и это утрясется. Такое тоже было.

— Помню ваши зажигательные телевизионные проекты. Возвращаться к чему-то подобному не планировали?

Да это невозможно — время телевидения давно ушло! Тогда это была главная и единственная площадка для ярких ток-шоу, образовательных, новостных и просветительских программ. Сегодня телевидение — это место работы, а всё, что мы тогда напридумывали, подхватили блоги. Мы уже люди из прошлого.

Справка «Известий»

Николай Фоменко — актер кино и дубляжа, сценарист, автор песен, кинокомпозитор, теле- и радиоведущий; заслуженный артист РФ. Один из основателей и участник бит-квартета «Секрет».

Родился в Ленинграде 30 апреля 1962 года. Одновременно с учебой в школе занимался в Театре юношеского творчества, был первой скрипкой в симфоническом оркестре Ленинградского дворца пионеров. В 1983 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Во время учебы в институте организовал группу «Секрет».

Первой крупной ролью в кино стал Коля в фильме Владимира Машкова «Сирота казанская» (1997). В театре Фоменко играл главные роли в таких спектаклях, как «Саранча», «Трубач на площади», «Что случилось в зоопарке», «Собачье сердце» и «Трехгрошовая опера». Вел популярные программы на ТВ. Мастер спорта по горнолыжному спорту, мастер спорта России международного класса по автоспорту, бывший президент Marussia Motors. По хитам Николая Фоменко и Максима Леонидова поставлен мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» при поддержке «Яндекс Афиши» и МТС Life.

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