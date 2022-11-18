«Сочините и хайпаните — это нынче модно»

Секрет его успеха в том, что он вырос в самой рядовой семье, упорно работал и не ждал вдохновения. А потом Ярослав Дронов взял псевдоним SHAMAN и занялся собственным продюсированием. Теперь он занимает первое место в трендах YouTube, а в ближайшее время планирует выступление в Донбассе. «Я мечтаю, чтобы все наши ребята, защищающие Родину, вернулись домой живыми, невредимыми и с победой», — признался «Известиям» SHAMAN. О своих вредных привычках, дорогой недвижимости и полезных хейтерах артист рассказал, переезжая из Иваново в Кострому, города, через которые лежит большой концертный тур SHAMAN.

«Эта песня, она обо всем сразу. Она о моих внутренних переживаниях»

— Впервые о существовании артиста SHAMAN я услышала от художественного руководителя Донбасс Оперы Вадима Писарева. На вопросы — «Кого ждут на Донбассе? Какого исполнителя любят?» — народный артист сказал: «Шамана». Когда планируете побывать в Донбассе?

— Очень хороший вопрос. Как раз сейчас моя команда очень активно занимается этой темой. Как только всё будет готово, я с удовольствием сообщу вам все детали и подробности. Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут. И в сердцах живущих там людей мои песни находят особый отклик. Это серьезная мотивация и большая ответственность, я должен оправдать их ожидания, сделать какое-то особое выступление. Это требует определенного времени на подготовку, чтобы всё сделать круто, «по-взрослому».

— Не боитесь ехать?

— Я в этом плане вполне нормальный, обычный человек. И стараюсь не давать страху завладеть мной, влиять на мои мысли и поступки, на мою душу.

— А что вас может напугать?

— Ой. Ну, не знаю, что-то такое, что невозможно предусмотреть. Наверное, если кто-то выскочит из-за угла, и это будет очень неожиданно. Бывают такие ситуации (смеется).

Работа на корпоративах Певец SHAMAN Фото: Юлия Склярова

— Для кого-то страх — чувство созидательное, для кого-то предательское, стыдное. А для вас это что?

— Страх для меня — это слабость. А я не люблю быть слабым. Поэтому свои страхи держу под контролем.

— Вы понимаете, что нашли нишу, которая оставалась свободной с времен песен Шульженко и Бернеса? Песни военных лет были тем железобетонным патриотическим репертуаром, который все эти годы использовали в знаковые для нашей страны дни. Вы радуетесь факту, что в одиночестве сидите на этой поляне?

— На мой взгляд, не стоит навешивать такие ярлыки. Честно говоря, сам я думаю, что сижу совершенно на другой поляне, потому что в первую очередь считаю себя не исполнителем , а автором собственных песен.

— Автором патриотических песен?

— Когда появляется новая песня, я не вешаю на нее ту или иную этикетку. Мой репертуар имеет самый широкий спектр. Вот, к примеру, свежая рок-баллада «Вороны мои». О чем она? О войне? О смерти? О судьбе? О любви? Сложно дать четкое определение, потому что эта песня, она обо всем сразу. Она о моих внутренних переживаниях, но при этом каждый в ней слышит что-то свое . А любые ярлыки только мешают восприятию моего да и чьего угодно творчества.

«Не могу себе позволить обычную поездку в метро»

— Вам удалось так исполнить гимн нашей страны, что видео с концерта в Крыму на День флага России заняло первое место в трендах YouTube. А не было ли попыток со стороны этого американского видеохостинга ограничить к нему доступ? Ведь это же гимн недружественного для США государства.

— К счастью, ничего подобного не было и ролик, который уже увидели миллионы зрителей, по-прежнему доступен на YouTube. Еще интересный момент. Песня «Встанем» на прошлой неделе вновь лидировала в трендах не только российского, но и украинского YouTube . Это удивительно.

— Вас это порадовало?

— Ну конечно. Это говорит о том, что если песня понравилась людям, то никакие границы и политическая ситуация на это повлиять не смогут. В комментариях под видео на YouTube огромное количество добрых слов со всего мира. Люди пишут на разных языках. Лучшее доказательство того, что музыка — это голос Бога.

— Вы выступали на Красной площади, и вам подпевал Владимир Путин. Вы когда-то могли себе представить такой концерт?

— Нет, конечно, о таком я даже мечтать не мог. Очень волновался. Мне кажется, как и все те, кто вышел со мной тогда на сцену, перед несколькими сотнями тысяч зрителей и миллионами телезрителей. Это был исторический момент, который надолго останется в памяти людей.

— А в вашей?

Работа на корпоративах Певец SHAMAN Фото: Ольга Малахова

— Конечно. Я же тоже человек. И когда вышел на сцену, это было очень волнительно.

— А с президентом удалось пообщаться? Или вы не рискнули?

— Знаете, за кулисами, как правило, не до разговоров — всегда очень громко играет музыка.

— В Госдуме предлагали вам дать звание заслуженного артиста России. Как вам такая забота?

— Свои успехи я измеряю в аншлагах, которые теперь преследуют меня в каждом городе. Для меня это главный показатель успешности и народной любви. И я очень благодарен всем, кто неравнодушен к моему творчеству, за такую высокую оценку.

— Чего вы теперь не можете себе позволить?

— Не могу себе позволить обычную прогулку по улице, поездку в метро. Хотя это очень удобно. И я раньше, когда на дорогах были пробки, всегда с удовольствием нырял в подземку. Теперь же единственный способ это сделать — надеть медицинскую маску, очки и шапку. Но такая конспирация порой, наоборот, привлекает внимание. Помимо этого, я давно не могу себе позволить выходной. Каждый день — либо концерт, либо переезд из одного города в другой. Я даже специальную переносную студию звукозаписи собрал, чтобы была возможность в гастрольном туре создавать новые песни. Другого времени для этого больше просто нет. А главное, что я не могу себе позволить — лжи в своем творчестве.

«Я по-прежнему завтракаю так, как и до взлета карьеры»

— Как вы относитесь к слухам о себе? Какой из них вас разозлил, а что-то, может быть, вызвало улыбку?

— Некоторые слухи скорее удивляют. Совсем недавно узнал, что якобы у моей жены есть роскошный особняк на Рублевке .

— А его нет?

— Конечно, это абсолютная неправда. Мы живем с ней в обычной съемной квартире.

— Вы всё еще не можете купить себе собственную квартиру?

— А нужна ли она вообще с моим графиком? Почти всё свое время я сейчас провожу в большом туре по городам России и живу в отелях. Это очень удобно. А дом для меня — место, где иногда могу просто выдохнуть и набраться новых сил.

— Вы непритязательны в желаниях?

Работа на корпоративах Певец SHAMAN Фото: Юлия Склярова

— Вообще, нет. Я по-прежнему завтракаю так, как и до взлета карьеры: овсяная каша, половина банана, глазунья из четырех яиц и чашка кофе. Преимущество в том, что после такого приема пищи практически до девяти-десяти вечера вообще не испытываю чувства голода.

— И никаких омаров и икры?

— Как такое можно есть с утра? К тому же мне приходится на концертах много двигаться. Важно на сцене быть легким.

— Есть мнение, что ваше завоевание миллионной аудитории не обошлось без азов нейролингвистического программирования. Вы изучали литературу, пользовались тренингами специалистов-психологов?

— Секрет успеха в том, что я вырос в самой рядовой семье. Я жил в хрущевке, как и миллионы наших сограждан. Ходил в обычную общеобразовательную школу. Поэтому, наверное, мои мысли, внутренние переживания, всё то, что я хочу сказать в своих песнях, близки и понятны такому большому количеству людей.

— И никакой магии и шаманизма?

— Ни в коем случае. За 15 лет, что я пишу себе песни, их было создано более 200 . Но только в этом году я смог создать такие, которые дошли до широкой публики и их полюбили люди. Никакого особого секрета нет, он заключается в упорной работе. Я не жду вдохновения и просто делаю свое дело каждый день с полной отдачей.

— Ваш график расписан на год вперед. Вы каждый день даете концерты?

— Можно сказать и так. Мой обычный режим — три дня подряд концерты в городах по соседству, а потом переезд. Потом опять три дня концерты и один день на переезд. Вот я с вами сейчас поговорю — и сразу из Костромы поеду в Иваново . Там вечером выступаю.

График для меня комфортный. Небольшие перерывы помогают немного снизить колоссальную нагрузку на связки. Да и психологически важно набираться сил, заряжать свой внутренний аккумулятор, чтобы потом опять отдавать энергию зрителям.

«Работа на корпоративах и банкетах для меня привычна»

— Когда вас называют артистом, раскрутившимся на патриотизме, — не обижаетесь?

— А с чего должно быть обидно? Мои песни идут от чистого сердца, от души. Если кто-то считает, что просто можно написать патриотическую песню и стать известным, ну, пусть тогда попробует. Сочините и, как говорится, «хайпаните», это нынче модно. На самом деле для успеха жанр песни совершенно не важен. Работает только бескомпромиссная честность. Именно она пробивает все преграды.

— Многие артисты оказываются неготовыми к свалившейся на них славе. Кто-то спивается, у кого-то случается «звездная болезнь». Самые умные обращаются за помощью к психотерапевту. Каков ваш рецепт сохранить здравый рассудок?

— Я много об этом размышлял. Как правило, те, у кого сносит крышу, кто подхватывает «звездную болезнь», в большинстве случаев не продюсеры своего творчества. А Ярослав Дронов — продюсер SHAMAN. Поэтому он всегда стоит твердо на ногах, трезво мыслит, адекватно оценивает реальность и всё контролирует. Такое раздвоение личности, но это действительно так и есть — я самостоятельно продюсирую себя.

Работа на корпоративах Певец SHAMAN Фото: Ольга Малахова

К тому, что я сейчас имею, я шел очень много лет. Мне сейчас 30, а впервые на сцену я вышел в четырехлетнем возрасте — более четверти века назад. И, как известно, если яд принимать понемногу, то к нему появится иммунитет. Так произошло и со мной, выработался иммунитет к «звездной болезни».

— По мнению наших сограждан, лучшим певцом 2022 года стал Олег Газманов (14%). SHAMAN (Ярослав Дронов, 13%) с отставанием в 1% занял второе место. Вы обошли по популярности народных артистов Николая Баскова (9%) и Филиппа Киркорова (8%). Подобные рейтинги вы оцениваете как стимул к лидирующей позиции?

— Все места в подобных рейтингах, топах, чартах и хит-парадах — это заслуга исключительно моих поклонников. Именно они своими лайками, репостами и просмотрами обеспечили мне такой успех. За это я говорю им большое спасибо. И конечно же, хочу поблагодарить критиков, хейтеров, которые вольно или невольно только подогревают интерес к моему творчеству.

— Молодые музыканты для раскрутки порой ищут коллаборацию с популярными артистами. В вашем случае звезды сами решили спеть с вами «Встанем». Лепс, Газманов, Долина, Маршал, Басков, Михайлов и другие записали ваш хит. При каких обстоятельствах это случилось?

— Всё началось 30 сентября, за кулисами грандиозного концерта на Красной площади. Там я выступал с самыми популярными артистами нашей страны. И у нас вместе с коллегами там же, за кулисами, родилась идея сделать такой подарок всем жителям нашей страны ко Дню народного единства. Что и было сделано.

— Вы даете благотворительные концерты. Для вас это обязательная дисциплина?

— Как сказано в Евангелии от Матфея: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милость твоя была в тайне». Благие дела, на мой взгляд, надо совершать в тайне.

— Вы со всех сторон положительный герой. Скажите, а у вас есть недостатки?

— Есть, и конечно, по мере сил, стараюсь с ними бороться. Есть небольшой повод для гордости — пять лет назад я бросил курить. Эта привычка крепко меня держала. Даже стала влиять на качество жизни, отражаться на здоровье, на голосе. А ведь голосовые связки — это мой музыкальный инструмент. Бросил курить и вроде не тянет.

Фото: Юлия Склярова Певец SHAMAN

— Где планируете проводить Новый год? Работаете или отдыхаете?

— Немного переиначу фразу из любимого всеми фильма: «Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями идем выступать. Это у нас такая традиция». В новогоднюю ночь, как обычно, у меня будет концерт.

— «Известия» делали исследование, и вышло, что SHAMAN — тот исполнитель, которого люди желали бы видеть на своих корпоративах. Для вас это приемлемая работа?

— Самая моя первая работа, когда мне было 15 лет, — я устроился певцом в ресторане в Новомосковске. Это продолжалось семь лет, пока не переехал в Москву. Я поступил в Академию имени Гнесиных, учился и параллельно года три-четыре работал в кавер-группе. Поэтому работа на корпоративах, заказниках, юбилеях, свадьбах и банкетах для меня привычна. Там такие же зрители, как и на любом другом концерте.

— У вас была мечта спеть в космосе. Она реализовалась — вашу песню «Улетай» включил в свой плейлист экипаж МКС. О чем мечтаете теперь?

— Я мечтаю, чтобы все наши ребята, защищающие Родину, вернулись домой живыми, невредимыми и с победой.

— А если бы у вас была возможность поговорить с одним человеком, от которого зависит мир, кто бы это был?

— Иисус Христос.