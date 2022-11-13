Новые песни о главном: оркестр в Мариуполе, рэпер в Донбассе, тенор в интернете

Во Франции вышла в свет книга композитора Владимира Косма «Мои мемуары», где он делится впечатлениями от поездок в Россию и русской музыки. Первое выступление вновь созданного Кремлевского оркестра в Москве запланировано на 11 декабря, но музыканты уже выступили в Мариуполе. Вышел в свет клип на композицию рэпера Рича «Лета не будет», главную роль в котором сыграл актер Антон Шагин. После того как в интернет попало видео, где Александр Тюпа дает импровизированный концерт для сослуживцев, вся страна узнала про мобилизованного солиста «Новой оперы». Поэт Константин Кедров отметил 80-летие: литературовед, критик, профессор Литературного института долгое время работал в «Известиях». Новый игрок кинорынка компания «НМГ Кинопрокат» примет участие в новогодней битве. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в сфере культуры.

Смехотворно и нелепо

Во Франции вышла в свет книга композитора Владимира Косма «Мои мемуары», где он делится впечатлениями от поездок в Россию и русской музыки. Автор музыкальных кинохитов считает печальным, нелепым и смехотворным запрет русской культуры . Об этом композитор рассказал «Известиям»

— Даже умудряются где-то «запрещать» Чайковского! — возмутился он. — Всё это я нахожу печальным, нелепым и смехотворным. Не знаю, как это организовано. Но когда я слышу, что говорят про Россию по телевидению, мне становится страшно. Я всего этого в вашей стране не видел и ничему не верю.

Новые песни о главном Фото: Юрий Коваленко

Владимир Косма вспомнил, как открыл для себя русскую музыку. Ребенком он слушал Гайдна, Бетховена, Моцарта, но однажды он попал на репетицию «Шехеразады» Римского-Корсакова. Тогда ему неожиданно открылся совершенно другой мир — яркий, красочный, живописный, импрессионистский, который его сразу покорил.

Композитор считает, что Россия — великая музыкальная держава, взрастившая титанов — Стравинского, Скрябина, Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, и призвал посмотреть, кого сегодня исполняют больше всего в мире — по-прежнему Шостаковича и Прокофьева , до уровня которых поднялись совсем немногие из западных композиторов.

Надежда в подарок

Первое выступление вновь созданного Кремлевского оркестра в Москве запланировано на 11 декабря. Музыканты выступят в Большом зале Консерватории. Об этом «Известиям» рассказал художественный руководитель коллектива Константин Чудовский. А самое первое выступление коллектива состоялось в Мариуполе. На площади перед разрушенным драматическим театром оркестр сыграл Четвертую симфонию Чайковского.

— Меня поразило жизнелюбие и поддержка жителей Мариуполя, — рассказал дирижер. — Люди отрезаны от внешнего мира. Им самим нужна помощь, а они готовы делиться душевным теплом с приехавшими артистами. Они кричали: «Браво!» После концерта подходили и благодарили: «Маэстро, спасибо вам огромное. У нас такого не было давно. Для нас очень важно то, что вы здесь. Вы дарите нам надежду. Мы понимаем, что мы не одни, что кому-то нужны».

Новые песни о главном Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Константин Чудовский считает, что его коллектив не единственный, у кого есть абсолютное понимание своей колоссальной ответственности и «осознание святости происходящего», — все артисты как один собрались и отправились в очень сложную дорогу. А моменты, пережитые оркестром, дают понять, что музыка — это очень сильный способ воздействия на людей, подытожил дирижер.

Мантра лета

Вышел в свет клип на композицию рэпера Рича «Лета не будет», главную роль в котором сыграл актер Антон Шагин. Оба артиста постоянно ездят с концертами в Донбасс и известны своей четкой гражданской позицией. В клипе главный герой вспоминает о любимой женщине — она погибла во время бомбежки.

— Своим сумрачным голосом Рич бесконечно повторяет, как мантру, один и тот же мотив, и чем дальше, тем более зловещее впечатление это производит. Тем временем сопровождение, поначалу напоминающее биты Трики, вдруг прорастает электрогитарным соло. А в кульминации и вовсе звучит женский голос (Катя Агранович), и это не типичный в хип-хоп-среде фит, но неожиданное и концептуальное творческое решение , — рассказал обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.

Еще одним событием недели стал клип с песней «Встанем», возглавивший тренды российского сегмента YouTube. Вместе с автором композиции певцом SHAMAN ее спели Григорий Лепс, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Николай Басков, Зара, Виктория Дайнеко, Александр Маршал, Александр Ф. Скляр .

Фото: vk.com/shaman_me

По словам Сергея Уварова, известность SHAMAN и его композиций — это явно не тот случай, когда кого-то усиленно раскручивают, и востребованность артиста в интернете — тому доказательство. Хотя сама песня не новая — с нее началась федеральная популярность SHAMAN. Но теперь к Дню народного единства ее исполнил целый ансамбль отечественных эстрадных звезд.

Душевно и профессионально

После того как в интернет попало видео, где Александр Тюпа дает импровизированный концерт для сослуживцев, вся страна узнала про мобилизованного солиста «Новой оперы». Сам он считает, что, когда началась Великая Отечественная, положение было в разы хуже, но народ сплотился и выстоял. А сейчас нужно умы настроить на нужный лад и дух моральный поднять. На фронте в этом помогли бы концертные бригады.

— Конечно, профессионалы должны там служить — певцы, инструменталисты, актеры, — рассказал «Известиям» Александр Тюпа. — Репертуар должен быть такой, чтобы у людей поднималось настроение. Ребят надо набирать, девчат, может, какие-то дуэты делать. Наверное, на советские песни, романсы упор делать больше. Когда сделано всё хорошо, душевно и профессионально — людям заходит и в процессе концерта они становятся как единый организм. Я считаю, что надо обязательно делать эти концерты. Если не с оркестром — понятно, что сложно столько людей вывезти, — то с фонограммой. Либо баяниста задействовать, это очень хороший аккомпанемент.

Так я попал_5 Солист «Новой оперы» Александр Тюпа Фото: vk.com/Александр Тюпа

Певец также рассказал, почему обучение военному делу мужского населения страны должно стать системным. По его словам, это необходимо, чтобы физическая форма была соответствующая, чтобы люди знали, как обращаться с оружием, как взаимодействовать друг с другом. Не все к этому готовы физически и морально, а надо быть готовым, подытожил Александр Тюпа.

Духовный рай

Поэт Константин Кедров отметил 80-летие. Литературовед, критик, профессор Литературного института, создатель литературной группы ДООС («Добровольное общество охраны стрекоз»), автор термина «метаметафоры» и философской теории метакода, л ауреат южнокорейской премии Манхэ, Пушкинской премии и других престижных наград, в 2003–2005 годах выдвигался на соискание Нобелевской премии в области литературы. И долгое время работал в «Известиях».

— Впервые я пришел в «Известия» в перестройку, но ее еще так не назвали. Это была середина 1980-х. И проработал в газете вплоть до 1998-го, — рассказал «Известиям» Константин Кедров. — Ко мне обратился мой друг, главный редактор «Известий» Игорь Несторович Голембиовский. «Пиши что хочешь», — предложил он. Он хотел, чтобы были совершенно неожиданные для постсоветских времен публикации . Я написал статью «Наш современник Василий Ключевский». Рассказывал читателям о Махатме Ганди. А потом о запрещенных в СССР Данииле Андрееве, Флоренском. Публикации в «Известиях» были первыми.

Новые песни о главном Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кедров отметил, что работа в «Известиях» для него была духовным раем, где можно было писать всё что хочешь.

Новый игрок

В России появилась прокатная организация — компания «НМГ Кинопрокат». О том, что новый игрок рынка примет участие в «новогодней битве», когда кинотеатры собирают более 20% всей годовой кассы, «Известиям» сообщил глава компании Вадим Смирнов. Он рассказал, в частности, что в последние недели российский зритель возвращается в кинозалы.

— Сейчас есть все возможности поднимать локальное кинопроизводство на новый уровень, не боясь, что оно потеряется на фоне зарубежного контента, — подчеркнул он. — Особенно в нашей стране, с такими потрясающими традициями, с такой невероятной школой и такими гениальными персоналиями — и в прошлом, и в настоящем . Так что я всерьез настроен, что поступательное движение, которое уже началось, усилится к середине 2023-го и мы будем выходить на хорошие показатели уже к концу будущего года.

Новые песни о главном Вадим Смирнов Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов