Новые песни о главном: оркестр в Мариуполе, рэпер в Донбассе, тенор в интернете
Во Франции вышла в свет книга композитора Владимира Косма «Мои мемуары», где он делится впечатлениями от поездок в Россию и русской музыки. Первое выступление вновь созданного Кремлевского оркестра в Москве запланировано на 11 декабря, но музыканты уже выступили в Мариуполе. Вышел в свет клип на композицию рэпера Рича «Лета не будет», главную роль в котором сыграл актер Антон Шагин. После того как в интернет попало видео, где Александр Тюпа дает импровизированный концерт для сослуживцев, вся страна узнала про мобилизованного солиста «Новой оперы». Поэт Константин Кедров отметил 80-летие: литературовед, критик, профессор Литературного института долгое время работал в «Известиях». Новый игрок кинорынка компания «НМГ Кинопрокат» примет участие в новогодней битве. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в сфере культуры.
Смехотворно и нелепо
Во Франции вышла в свет книга композитора Владимира Косма «Мои мемуары», где он делится впечатлениями от поездок в Россию и русской музыки. Автор музыкальных кинохитов считает печальным, нелепым и смехотворным запрет русской культуры. Об этом композитор рассказал «Известиям»
— Даже умудряются где-то «запрещать» Чайковского! — возмутился он. — Всё это я нахожу печальным, нелепым и смехотворным. Не знаю, как это организовано. Но когда я слышу, что говорят про Россию по телевидению, мне становится страшно. Я всего этого в вашей стране не видел и ничему не верю.
Владимир Косма вспомнил, как открыл для себя русскую музыку. Ребенком он слушал Гайдна, Бетховена, Моцарта, но однажды он попал на репетицию «Шехеразады» Римского-Корсакова. Тогда ему неожиданно открылся совершенно другой мир — яркий, красочный, живописный, импрессионистский, который его сразу покорил.
Композитор считает, что Россия — великая музыкальная держава, взрастившая титанов — Стравинского, Скрябина, Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, и призвал посмотреть, кого сегодня исполняют больше всего в мире — по-прежнему Шостаковича и Прокофьева, до уровня которых поднялись совсем немногие из западных композиторов.
Надежда в подарок
Первое выступление вновь созданного Кремлевского оркестра в Москве запланировано на 11 декабря. Музыканты выступят в Большом зале Консерватории. Об этом «Известиям» рассказал художественный руководитель коллектива Константин Чудовский. А самое первое выступление коллектива состоялось в Мариуполе. На площади перед разрушенным драматическим театром оркестр сыграл Четвертую симфонию Чайковского.
— Меня поразило жизнелюбие и поддержка жителей Мариуполя, — рассказал дирижер. — Люди отрезаны от внешнего мира. Им самим нужна помощь, а они готовы делиться душевным теплом с приехавшими артистами. Они кричали: «Браво!» После концерта подходили и благодарили: «Маэстро, спасибо вам огромное. У нас такого не было давно. Для нас очень важно то, что вы здесь. Вы дарите нам надежду. Мы понимаем, что мы не одни, что кому-то нужны».
Константин Чудовский считает, что его коллектив не единственный, у кого есть абсолютное понимание своей колоссальной ответственности и «осознание святости происходящего», — все артисты как один собрались и отправились в очень сложную дорогу. А моменты, пережитые оркестром, дают понять, что музыка — это очень сильный способ воздействия на людей, подытожил дирижер.
Мантра лета
Вышел в свет клип на композицию рэпера Рича «Лета не будет», главную роль в котором сыграл актер Антон Шагин. Оба артиста постоянно ездят с концертами в Донбасс и известны своей четкой гражданской позицией. В клипе главный герой вспоминает о любимой женщине — она погибла во время бомбежки.
— Своим сумрачным голосом Рич бесконечно повторяет, как мантру, один и тот же мотив, и чем дальше, тем более зловещее впечатление это производит. Тем временем сопровождение, поначалу напоминающее биты Трики, вдруг прорастает электрогитарным соло. А в кульминации и вовсе звучит женский голос (Катя Агранович), и это не типичный в хип-хоп-среде фит, но неожиданное и концептуальное творческое решение, — рассказал обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.
Еще одним событием недели стал клип с песней «Встанем», возглавивший тренды российского сегмента YouTube. Вместе с автором композиции певцом SHAMAN ее спели Григорий Лепс, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Николай Басков, Зара, Виктория Дайнеко, Александр Маршал, Александр Ф. Скляр.
По словам Сергея Уварова, известность SHAMAN и его композиций — это явно не тот случай, когда кого-то усиленно раскручивают, и востребованность артиста в интернете — тому доказательство. Хотя сама песня не новая — с нее началась федеральная популярность SHAMAN. Но теперь к Дню народного единства ее исполнил целый ансамбль отечественных эстрадных звезд.
Душевно и профессионально
После того как в интернет попало видео, где Александр Тюпа дает импровизированный концерт для сослуживцев, вся страна узнала про мобилизованного солиста «Новой оперы». Сам он считает, что, когда началась Великая Отечественная, положение было в разы хуже, но народ сплотился и выстоял. А сейчас нужно умы настроить на нужный лад и дух моральный поднять. На фронте в этом помогли бы концертные бригады.
— Конечно, профессионалы должны там служить — певцы, инструменталисты, актеры, — рассказал «Известиям» Александр Тюпа. — Репертуар должен быть такой, чтобы у людей поднималось настроение. Ребят надо набирать, девчат, может, какие-то дуэты делать. Наверное, на советские песни, романсы упор делать больше. Когда сделано всё хорошо, душевно и профессионально — людям заходит и в процессе концерта они становятся как единый организм. Я считаю, что надо обязательно делать эти концерты. Если не с оркестром — понятно, что сложно столько людей вывезти, — то с фонограммой. Либо баяниста задействовать, это очень хороший аккомпанемент.
Солист «Новой оперы» Александр Тюпа
Певец также рассказал, почему обучение военному делу мужского населения страны должно стать системным. По его словам, это необходимо, чтобы физическая форма была соответствующая, чтобы люди знали, как обращаться с оружием, как взаимодействовать друг с другом. Не все к этому готовы физически и морально, а надо быть готовым, подытожил Александр Тюпа.
Духовный рай
Поэт Константин Кедров отметил 80-летие. Литературовед, критик, профессор Литературного института, создатель литературной группы ДООС («Добровольное общество охраны стрекоз»), автор термина «метаметафоры» и философской теории метакода, лауреат южнокорейской премии Манхэ, Пушкинской премии и других престижных наград, в 2003–2005 годах выдвигался на соискание Нобелевской премии в области литературы. И долгое время работал в «Известиях».
— Впервые я пришел в «Известия» в перестройку, но ее еще так не назвали. Это была середина 1980-х. И проработал в газете вплоть до 1998-го, — рассказал «Известиям» Константин Кедров. — Ко мне обратился мой друг, главный редактор «Известий» Игорь Несторович Голембиовский. «Пиши что хочешь», — предложил он. Он хотел, чтобы были совершенно неожиданные для постсоветских времен публикации. Я написал статью «Наш современник Василий Ключевский». Рассказывал читателям о Махатме Ганди. А потом о запрещенных в СССР Данииле Андрееве, Флоренском. Публикации в «Известиях» были первыми.
Кедров отметил, что работа в «Известиях» для него была духовным раем, где можно было писать всё что хочешь.
Новый игрок
В России появилась прокатная организация — компания «НМГ Кинопрокат». О том, что новый игрок рынка примет участие в «новогодней битве», когда кинотеатры собирают более 20% всей годовой кассы, «Известиям» сообщил глава компании Вадим Смирнов. Он рассказал, в частности, что в последние недели российский зритель возвращается в кинозалы.
— Сейчас есть все возможности поднимать локальное кинопроизводство на новый уровень, не боясь, что оно потеряется на фоне зарубежного контента, — подчеркнул он. — Особенно в нашей стране, с такими потрясающими традициями, с такой невероятной школой и такими гениальными персоналиями — и в прошлом, и в настоящем. Так что я всерьез настроен, что поступательное движение, которое уже началось, усилится к середине 2023-го и мы будем выходить на хорошие показатели уже к концу будущего года.
Вадим Смирнов
Вадим Смирнов отметил, что количество площадок изменилось, но не драматично. В основном, к сожалению, не выжили самые слабые и маленькие. Крупные и средние сети работают, рассчитывая на перспективу, на то, что продукта будет больше. Сейчас есть все возможности поднимать локальное кинопроизводство на новый уровень, не боясь, что оно потеряется на фоне зарубежного контента, подытожил глава «НМГ Кинопрокат».