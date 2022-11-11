«Этот Новый год поможет раскачать культуру посещения кино всей семьей»

За два месяца до Нового года на рынок врывается новая прокатная компания — «НМГ Кинопрокат». И сразу объявляет, что будет участвовать в «новогодней битве» — главном периоде для российского показа, когда кинотеатры собирают более 20% всей годовой кассы . 29 декабря компания выпустит семейный мультфильм «Яга и книга заклинаний», который будет конкурировать с «Чуком и Геком», «Чебурашкой» и другими большими релизами. «НМГ Кинопрокат» возглавил ветеран индустрии Вадим Смирнов. «Известия» первыми взяли у него интервью после назначения.

«Новогодние праздники уже несколько лет насыщены именно российскими релизами»

— Что вы думаете о сроках и перспективах восстановления кинопроката?

— Статистика весны и лета была нерадостной. Но давайте посмотрим на результаты последних недель. Можно убедиться, что наличие действительно качественных картин заставляет зрителя, пока еще несмело, но — возвращаться в кинотеатры. Российский продукт, который сделан качественно и на высоком уровне (пример — «Сердце пармы»), действительно конкурентоспособен . Да, кинотеатральная отрасль всё еще пребывает в упадке. Но именно здесь появляется возможность для российской киноиндустрии подниматься и развиваться более активно. Это не то же самое, что заместить, к примеру, ушедшего поставщика молока в супермаркете. У кино большой инкубационный период, оно долго создается. Но, думаю, к середине 2023 года продукта, который вернет деньги в кинотеатральные кассы, будет больше и качество его тоже будет выше.

Сейчас есть все возможности поднимать локальное кинопроизводство на новый уровень, не боясь, что оно потеряется на фоне зарубежного контента. Особенно в нашей стране, с такими потрясающими традициями, с такой невероятной школой и такими гениальными персоналиями — и в прошлом, и в настоящем. Так что я всерьез настроен, что поступательное движение, которое уже началось, усилится к середине 2023-го, и мы будем выходить на хорошие показатели уже к концу будущего года.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Как работать сейчас прокатчикам? Почти треть кинозалов закрылась, возвращение зрителя проходит медленно. Это ведь сказывается на ведении бизнеса?

— Количество площадок изменилось, но не драматично. В основном, к сожалению, не выжили самые слабые и маленькие. Крупные и средние сети выжили, хотя они сократили число залов, сеансов и часть персонала. И они работают, рассчитывая на перспективу, на то, что продукта будет больше . Можно вспомнить предыдущий новогодний период, когда общая касса кинохождения оказалась куда выше послековидных прогнозов. И обратите внимание, что новогодние праздники уже несколько лет насыщены именно российскими релизами. Там не было голливудского продукта. Так что есть надежда, что этот Новый год послужит дополнительным толчком, чтобы вновь раскачать культуру посещения кино всей семьей. К людям вернется желание и дальше смотреть кино в кинотеатрах.

«Больших страхов, что кто-то кого-то съест, у нас нет»

— За последние месяцы появилось несколько новых прокатчиков, в том числе на базе ушедших из России мейджоров. Есть ли сейчас место на рынке для новых компаний, новых идей? Или сейчас задача хотя бы выжить?

— Есть те, кто считает, что речь идет исключительно о выживании. Но мне кажется, что сейчас, как бы это наивно ни звучало, есть серьезные перспективы. При СССР у нас практически не было зарубежного кино, но отечественного контента было столько, что на него ходила вся страна. Да, сегодня сложность в том, что выросло несколько поколений людей, которые смотрели исключительно зарубежное кино. Привычки формируются сложно, но менять их можно. Поэтому я бы концентрировался не на выживании, а именно на перспективах. А отвечая на подспудный вопрос: «Не будет ли тесно?» — не было просторно и в былые времена, когда выходило более 500 фильмов в год и отечественному кино приходилось конкурировать с зарубежным. Сейчас, возможно, будет еще теснее, речь будет идти о другом уровне выручки. И всё же это перспектива и возможности!

Этот Новый год поможет раскачать Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Вы решили начать деятельность компании сразу с «новогодней битвы», где уже несколько больших семейных релизов. Почему так рискованно входите на рынок?

— С одной стороны, это риск, но и шанс. Новогодний период исторически был самой благодатной почвой для семейного кино. На протяжении почти двух недель людям надо себя как-то развлекать. Настроение праздничное, и мы должны его поддерживать. Поэтому ничего страшного не было, когда выходило несколько семейных картин одновременно . Уверен, что мы и в этот раз удачно разойдемся и поделим публику с нашими коллегами по рынку. Опять же, в прошлом году осенью люди достаточно вяло ходили в кинотеатры, боясь заразиться. А в Новый год все пошли. В этот раз они тоже не смогут бороться со своими привычками и придут. Так что больших страхов, что кто-то кого-то съест, у нас нет.

— Каков план на следующий год?

— Мы привыкли выносить что-то на общий суд, только финализировав договоренности с партнерами, так что пока не буду конкретизировать. График наших картин достаточно сбалансирован, простаивать не будем.