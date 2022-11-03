«Не надо переносить геополитический конфликт в сферу культуры»

Работая над фильмом о Петре Великом, Андрей Кравчук хотел показать царя — человека. Который не искал корысти во власти, реализовывал свою мечту, сделал то, что никто ни до него, ни после не смог, — радикально изменил страну, из Московского царства создал великую империю, с которой все считались. Об этом, а также о специфике исторического кино, выпускниках ВГИКа и выдвижении на «Оскар» режиссер рассказал «Известиям» накануне выхода в прокат документально-художественной картины «Петр I. Последний царь и первый император».

«Наш фильм — не учебник истории»

— Как вам кажется, историческая тематика сейчас интересна зрителям? Какой фильм они ожидают?

— Наш зритель, наверное, идет на то, что есть, что предлагают. А мне, скажем, нравится, что у меня получилось документальное кино с большими игровыми вставками. И тем, кто видел его, оно нравится. Зритель получает возможность лучше узнать свою историю, поспорить о ней. Историческое кино интересно тем, что мы имеем возможность заглянуть в прошлое, но при этом увидеть самих себя. Это вроде зеркала, такое сочетание нашего современного взгляда на жизнь с осмыслением того, откуда мы начинали. Попытка понять, кто же мы такие.

Когда вышел фильм «Викинг» о князе Владимире, его многие ругали, но при этом были очереди в кинотеатры. Люди стали интересоваться нашей историей, традициями . Существуют исторические клубы, движения реконструкторов. И это, мне кажется, важно.

Конечно, историческое кино — это дорого. Нужен большой бюджет на строительство декораций, костюмы и так далее. И чем глубже мы уходим в историю, тем более затратно оно с точки зрения производства. Но сейчас есть компьютерная графика , которая позволяет очень много делать. И города достраивать, и реквизит, и увеличивать количество людей в кадре.

Петр I Кадр из фильма «Петр I. Последний царь и первый император» Фото: Централ Партнершип

— У вас был опыт работы в жанре документалистики?

— Был когда-то давно. Подходил к этому проекту с некоторой осторожностью. Фигура Петра Великого — сверхинтересна. Захотелось показать царя — человека. Который не искал корысти во власти, реализовывал свою мечту, сделал то, что никто ни до него, ни после не смог, — радикально изменил страну. Из Московского царства создал великую державу, империю, с которой все считались.

— Вы его считаете гением или тираном?

— Петр I был сложной личностью Но, безусловно, он гениален.

— Насколько достоверным можно считать ваш фильм?

— Мы снимали историков, которые рассказывали о тех или иных фактах. Финальный текст отдавали на рецензию, с просьбой указать, не ляпнули ли мы какую-нибудь глупость. Когда я делал «Викинга» и «Адмирала», у меня тоже были консультанты-историки. Но надо понимать, что когда делаешь исторический фильм, то рассматриваешь человека в определенных обстоятельствах. В отношениях с другими людьми. То, что на самом деле не зафиксировано как документ, факт. Что записано в документах? Взял такой-то город, заложил такой-то. А то, как это происходило, мало известно. И, конечно, какие-то вещи приходится интерпретировать и достраивать. Художественно достраивать. Так что наш фильм — не учебник истории. Потому что для историка факт — только то, что документально подтверждено.

— На стримингах картина тоже выйдет?

— Мы делаем четыре серии для платформ. И для НТВ тоже. Ну это уже немного другое. Материал тот же, но он шире . И немного другие акценты получаются. Но мне кажется, что выходит это любопытно.

Петр I Режиссер Андрей Кравчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Думаю, никто не заинтересован в длительном продолжении конфликта»

— Вы были членом государственной экзаменационной комиссии во ВГИКе. Есть ли среди молодых режиссеров достойные?

— Я посмотрел 26 работ мастерской Саши и Володи Коттов. И был приятно удивлен — было несколько очень хороших работ. Свежий взгляд. Думаю, в киноискусстве есть преемственность и диалог поколений. Хочется верить, что придут яркие и талантливые ребята на смену мэтрам.

— Вы сняли несколько больших исторических картин. Приходилось ли вам себя ограничивать в плане темы и ее интерпретации?

— Наверное, во всем мире существует какая-то своя внутренняя цензура. Есть какие-то вещи, которые можно интерпретировать с точки зрения дозволенности и недозволенности. Если ты берешь деньги у государства, то оно на что-то дает, а на что-то не дает. Если студия дает деньги, то тоже учитывает, наверное, свои внутренние тенденции. В Европе, кстати, то же самое происходит.

А ты, режиссер, приходишь с выношенной темой. И начинается разговор — каким должен быть фильм, коммерческим или фестивальным. Либо тебе предлагают историю — и ты соглашаешься либо нет. Хотя лично я не сталкивался с ситуацией, когда тебя заставляют что-то сделать.

— Ваш фильм «Итальянец» несколько лет назад был выдвинут от России на «Оскар». Как вы считаете, правильно ли мы воздержались от участия в этой премии?

— Даже если Россия выдвинет фильм на «Оскар», то вряд ли он что-то получит. Американские киноакадемики просто не будут ничего присуждать. Так надо ли нам участвовать в этом противостоянии и переносить геополитический конфликт в сферу культуры? Но, думаю, никто не заинтересован в длительном продолжении конфликта. Культура и искусство — это области, где возможен и нужен диалог.

Петр I Кадр из фильма «Итальянец» Фото: Панорама

— Какое кино может вернуть российских зрителей в кинотеатры?

— Хорошее большое кино. Когда мы выпускали такие фильмы, как «Адмирал», «Викинг», «Союз спасения», было народу много в залах. И очереди были. И многие фильмы коллег тоже шли успешно. Например, «Холоп», «Сталинград».

— Это крупнобюджетные картины и соответствующий бюджет на рекламу.

— Реклама — это первый уикенд, а потом начинает работать «сарафан». Если «сарафан» неуспешный, неудачный, то и фильм не зайдет . Хотя, например, взять «Движение вверх». Начинался фильм вроде бы медленно, не очень охотно. А дальше вдруг пошел, как лавина, имел оглушительный успех. Сейчас любой успех российского фильма будет работать на наше кино. И хочется, чтобы зритель вернулся в кинотеатры.

«В искусстве не течения и не направления определяют качество, а талант художника»

— Вы снимали фильм про декабристов «Союз спасения». Сейчас появился сериал. Почему вашей фамилии нет среди создателей?

— Я сделал фильм и ушел делать другой проект. Знаю, что продюсер Анатолий Вадимович Максимов создал телевизионную версию, но я в ней уже не принимал участия. «Союз спасения. Время гнева» — полностью проект для платформы.

— На ММКФ, где вы были в жюри, не было фильмов из недружественных стран. Пострадал ли от этого фестиваль?

— Не совсем так, был фильм из Франции. Мне кажется, качество программы больше зависит от отборщика, чем от политической ситуации.

Петр I Члены жюри 44-го Московского Международного кинофестиваля: режиссеры Андрей Кравчук и Расул Садрамели, продюсер Танди Дэвидс, художественный руководитель Государственного театра Наций, актер Евгений Миронов и оператор-постановщик Гайк Киракосян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Последние несколько лет на ведущие позиции выдвинулось якутское кино. Можно говорить о нем как о феномене?

— А в чем феномен российского кино или иранского? Хорошие режиссеры есть в каждой стране. Так случилось, что в Якутии друг за другом появились сразу несколько интересных ребят и их фильмы выстрелили. А чтобы сказать, что якутское кино — это нечто особенное… не знаю. Может быть, то, что они приоткрыли Якутию миру, с ее суровым климатом, особенным характером.

Во Франции, например, была «новая волна». Но нельзя сказать, что все режиссеры были одинаково хороши. Запомнили-то Годара, Шафроля, Трюффо. Все-таки в искусстве не течения и не направления определяют качество, а талант художника.