Царский показ: Гришковец в роли Грозного собрал 42 млн рублей

Общие сборы одной из самых кассовых новинок года превысили отметку в 550 млн рублей, обеспечив приток зрителей в кинотеатры — за минувший уикенд было продано более 1 млн билетов. Также в топ-5 рейтинга вошли три другие яркие отечественные картины, лучшей из которых стал приключенческий экшн «Либерея. Охотники за головами». Лента с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым стартовала с 69 млн рублей.

Мифогенная любовь касс

После затянувшейся полосы неудач и лишений на улицах кинопрокатчиков праздник — с 27 по 30 октября кинотеатры посетили более одного миллиона человек. Этот результат площадкам удалось повторить впервые с выходных 31 марта — 3 апреля, когда прокат возглавлял семейный анимационный хит «Финник». Несмотря на целую россыпь амбициозных конкурентов, лидерство удерживает мифотворческий экшн Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного бестселлера Алексея Иванова. Многофигурное фантазийное полотно, претендующее на создание нового эпоса о возникновении государственности на уральских просторах пополнило копилку на 76 млн рублей, увеличив общую кассу до 553 млн рублей.

Как уже отмечали «Известия», у ленты Мергедичева есть все шансы стать самой кассовой новинкой года — еще в прошлые выходные фильм был на третьем месте по сборам, уступая только «Анчартеду» и «Смерти на Ниле». Любопытно, что настолько успешный зрительский проект был прохладно встречен критиками — фильм-открытие ММКФ стал для многих из них разочарованием, в отличии от первой экранизации пермского писателя, ленты «Географ глобус пропил».

По мнению президента сети «КАРО» Ольги Зиняковой, критика редко решает судьбу фильма такого масштаба.

— Зритель всегда хочет увидеть фильм своими глазами и составить впечатление. А когда у фильма хороший "сарафан" — результат выражается в кассе, — отметила она в беседе с «Известиями».

Ольга Зинякова добавила, что блокбастер вышел не в самом благоприятном информационном поле.

— Однако это не помешало ему четыре недели оставаться хедлайнером проката и собирать кассу с минимальными потерями каждый следующий уикенд, — заключила собеседница.

Иван Васильевич меняет биографию

Лучший старт среди новинок продемонстрировал приключенческий боевик Глеба Орлова «Либерея: Охотники за сокровищами». Фильм с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым в главных ролях заработал за свой премьерный уикенд 70 млн рублей, заняв вторую строчку рейтинга самых кассовых новинок ЕАИС.

Как отметили рецензенты, лента сделана по формуле наиболее ярких приключенческих франшиз вроде « Индианы Джонса», «Анчартед: На картах не значится» и «Сокровища нации» — на месте все слагаемые жанра, правда, в отличии от иностранных аналогов, группа храбрецов ищет не клады индейцев, а библиотеку Ивана Грозного.

Тройку лучших релизов недели с результатом в 42 млн рублей замкнула комедия «Грозный папа» — фантастическая семейная картина с участием Евгения Гришковца, также посвященная персоне предпоследнего монарха из рода Рюриковичей. По сюжету, поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его — как на знаменитой картине Репина.

Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара, однако что-то пошло не так — он попадает в наше время, где знакомится с неудачливым археологом и горе-отцом Никитой Осиповым.

Нравоучительный трип с сюжетом про попаданцев выиграл «бронзу» в напряженной схватке с анимационным проектом «Большое путешествие. Специальная доставка». За прокатную четырехдневку мультфильму удалось записать на свой счет 38 млн рублей. У обоих релизов отличные цифры средней заполняемости и хорошая перспектива длинного проката.

Как рассказала «Известиям» Ольга Зинякова, все эти фильмы направлены на семейную аудиторию, которая не конфликтует со зрителем «Сердца пармы».

— Релизы сработали в синергии — семьи с детьми помладше выбрали мультфильм, постарше — «Либерею» и «Грозного папу», — отметила эксперт.

Петрополис. На картах не значится

По данным «Бюллетени кинопрокачика», все новинки демонстрировали очень обнадеживающие результаты на предпродажах. В частности, приключенческая картина «Либерея» заработала более 1,7 млн рублей, обойдя исторические проекты «1941. Крылья над Берлином»(1,6 млн рублей, стартовые сборы — 38,4 млн) и «Тобол» (1,1 млн рублей, стартовые сборы — 72,1 млн). Также она оставила позади военную драму с Тихоном Жизневским «Первый Оскар» (895,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 31,6 млн) и комедию «Непослушник» (880,8 тыс. рублей, стартовые сборы — 87,4 млн). «Грозный папа» заработал на предпродажах почти 1,1 млн рублей. Тем самым новинка обошла практически все недавние аналогичные релизы — «Иван Семенов. Школьный переполох» (663,3 тыс. рублей, стартовые сборы — 37,5 млн), «Мой папа — вождь» (580,8 тыс. рублей, стартовые сборы — 35,7 млн) и «Моя ужасная сестра» (504,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 26,6 млн).

Топ-10 лучших проектов уикенда замкнули две хоррор-новинки — «Астрал. Реинкарнация» и «Ужасающий», собравшие за четыре дня проката 6,6 и 5,7 млн рублей.

На 12-й строчке оказалась основанная на документальных событиях французская драма Седрика Жименеса с Жаном Дюжарденом «Шрамы Парижа», а фантастический триллер «Петрополис» знаменитого театрального режиссера, худрука Александринского театра Валерия Фокина даже не вошел в топ-12.

Как рассказала «Известиям» Ольга Зинякова, «Петрополис» просто не добил до своей аудитории, поскольку «о нем практически ничего не было слышно в информационном поле».

— Сказывается главная проблема последних месяцев — недостаток маркетинга. Даже в случае исключительного качества проекта ему нужна подготовленная аудитория, — заключила президент сети «КАРО».

Главные фавориты прокатчиков на ближайший уикенд — комедия «Любовники» с Курцыным и Прилучным, драмеди «Я буду жить» и исторический байопик «Петр I: Последний царь и первый император».