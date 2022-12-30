Приступить к ликвидации: самые ожидаемые сериалы 2023 года

Насколько богат был на сериальные премьеры уходящий 2022-й, настолько же много интересного обещает и 2023 год. «Известия» анонсируют самые заметные телепремьеры наступающего сезона.

«Ликвидация»

Фото: Централ Партнершип

Гроза бандитов всех мастей, подполковник УГРО Давид Гоцман возвращается на экраны: после нескольких лет работы зрителям в наступающем году обещают представить продолжение культового сериала «Ликвидация». В роли Гоцмана, разумеется, Владимир Машков, который, разумеется, сохранит свое фирменное чувство юмора и порадует зрителей новыми огненными цитатами. Съемочная группа пока не раскрывает подробностей о втором сезоне сериала, обещая, однако, премьеру ближе к осени.

Известно, что действие переместится из Одессы на территорию России, а сюжет будет посвящен событиям, происходящим через десять с лишним лет после событий первого сезона. В связи с этим, как утверждается, будет значительно расширена сюжетная линия, связанная с сыном Гоцмана. Продюсером второго сезона стал Рубен Дишдишян, работавший над такими картинами, как «Брестская крепость» и «Тарас Бульба», а значит, есть шанс ожидать крепкого динамичного зрелища, достойного предыдущих серий.

«Правдивая ложь»

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Еще одна сенсация, на сей раз от западных кинематографистов: начата работа над сериалом по сюжету одного из главных блокбастеров 90-х — шпионского боевика «Правдивая ложь», где главных героев сыграли Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. Славный парень Гарри работает торговым агентом, и даже собственные жена и дочь считают его самым скучным человеком на свете — но он неожиданно оказывается секретным агентом одной из самых засекреченных спецслужб США и, когда над его родными нависает опасность, вырывает семью из рук террористов, заодно спасая мир.

Впрочем, своей популярностью «Правдивая ложь» обязана не столько динамичному сюжету, сколько фирменному юмору Шварценеггера и таланту Джейми Ли Кертис, непревзойденной в трагикомических ролях. Сейчас, насколько известно, место Арнольда Шварценеггера займет Стив Хоуи, исполнитель роли брутального, но доброго сердцем владельца бара из сериала «Бесстыжие», а в роли его ничего не подозревающей супруги выступит Джинджер Гонзага («Женщина-Халк»). Насколько они сумеют сохранить фирменный юмор оригинала, предсказать пока сложно. Впрочем, участие в проекте Энтони Хемингуэя, работавшего над «Настоящей кровью» с ее фирменным черным юмором, внушает некоторые надежды.

«Асока»

Фото: Lucasfilm Ltd.

«Звездные войны» прощаются, но не уходят! В новом сезоне зрителей ждет сериал «Асока», полностью посвященный очередному персонажу вселенной, Асоке Тано, девушке-джедаю и бывшему падавану Энакина Скайуокера. Асока впервые появилась в далекой галактике в мультсериале «Войны клонов», вернулась в пятой серии «Мандалорца» и удивительно быстро завоевала сердца фанатов саги своей экзотической внешностью и решительностью в поступках.

Наверное, именно поэтому создатель «Мандалорца» Джон Фавро и продюсер Дэйв Филони, впервые представивший Асоку в мультипликации, решились посвятить персонажу собственный спин-офф. Исполнительнице роли Асоки, Розарио Доусон, не впервые играть супергероинь: ведь она главный голос Чудо-женщины в многочисленных мультипликационных фильмах и сериалах. Удастся ли ей воплотить космическую чудо-женщину на экране, мы скоро узнаем. Заранее можно сказать одно: в отличие от «Андора», «Асока» вряд ли впечатлит зрителей, далеких от вселенной «Звездных войн», зато наверняка порадует поклонников саги.

«Задача трех тел»

Фото: Bighead Littlehead

Этот научно-фантастический проект с уверенностью можно назвать самым ожидаемым сериалом не только года, но и десятилетия. Одноименный роман Лю Цысиня вышел отдельной книгой в 2008 году, мгновенно став одним из самых популярных романов Китая. После перевода на английский он получил премию «Хьюго» и обрел общемировую популярность, а в 2014 году китайская компания YooZoo Pictures объявила о начале работы над сериалом по роману совместно с Netflix. Но съемочную группу раз за разом преследовали неудачи — от неудачных переговоров о покупке авторских прав с Amazon до скоропостижной кончины 39-летнего президента YooZoo Линя Ци. Итог закономерен: сериал, премьеру которого впервые анонсировали в 2017-м, не готов до сих пор. Словом, специалистам Netflix пришлось брать лидерство в свои руки.

И они не подкачали: шоураннерами многострадальной «Задачи трех тел» стали создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Вряд ли от них можно ожидать сценарного и коммерческого провала, тем более материал к ним попал самый добротный: история, где за таинственной гибелью ученого и шокирующими результатами поиска внеземных цивилизаций кроются козни пятой колонны, готовой сдать Землю инопланетным завоевателям, дает максимум возможностей для создания первоклассного зрелища.

«Челюскин. Первые»

Фото: ec-arctic.ru

За судьбой застрявшего во льдах парохода «Челюскин» в 1934 году следил весь мир. Драматическая история экспедиции по Северному морскому пути, гибели корабля и поиска путей к спасению людей, оказавшихся в суровых северных условиях с минимумом средств выживания, не могла не привлечь внимания каждого, кто о ней слышал. В общем, история «Челюскина» с самого начала была практически готовым сценарием блокбастера — и удивительно, что о ее экранизации российские кинематографисты задумались только сейчас.

Пока о сериале мало что известно, хотя его премьера намечена ориентировочно на лето 2023 года. Впрочем, присутствие среди продюсеров сериала опытного Вячеслава Муругова и тем более Федора Бондарчука, безошибочного мастера кассовых сборов, внушает уверенность в том, что сериал окажется удачным.