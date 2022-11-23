Ненастье от Романовых: почему в пятом сезоне «Короны» так много про Россию

Российских поклонников «Короны» не остановил уход из страны ее производителя. Вопреки запретам и санкциям изобретательный наш киноман изыщет с десяток легальных способов досмотреть до конца скандальную сагу. Тем более что в смыслообразующей серии пятого сезона речь идет про Россию и русских. «Известия», ознакомившись с новой порцией историй про королевскую семью, предлагают свой лайфхак по их просмотру.

Не читайте документов

Не стоит приступать к очередному сезону «Короны» (как, впрочем, и предыдущих), вооружившись знанием истории Великобритании в целом и королевской семьи в частности. Вас ждет жесточайшее разочарование. Оно уже постигло британских знатоков, активно пишущих, что всё это было не то, не с теми и не так . В заведомо лучшей позиции находится зритель, рассчитывающий на респектабельное и дорогостоящее зрелище в интерьерах дворцов, особняков, яхт. Что касается его наполнения, то комфортнее всего иметь в виду следующий сюжет.

Фото: Left Bank Pictures Кадр сериала «Корона»

Есть некая пожилая правительница, которая изо всех слабеющих сил стремится удержать на голове корону. Старший сын строит козни за спиной матери, уговаривая госдеятелей поддержать его претензии на царство. Муж, разменяв восьмой десяток, затевает странную дружбу с молодой родственницей. Младшие дети расшатывают королевство непристойным поведением — разводятся и заводят сомнительные романы . Любимая сестра не устает напоминать, что королева своим деспотизмом разрушила ее жизнь. Престарелая королева-мать, напротив, упрекает дочь в том, что та правит недостаточно твердо. А самую сильную головную боль доставляет героине старшая невестка, рассказывающая журналистам о том, как плохо ей живется.

Есть у королевы проблемы с имуществом (с госсодержания списана ее любимая яхта) и с отдельными государствами вроде России и Китая. Однако все внешние и внутренние преграды преодолеваются за счет испытанного правила: делай что должно, и будь то, что будет. «Королева — профессия на всю жизнь», — заявляет героиня посрамленному наследнику и с гордо поднятой головой уходит в заключительный шестой сезон.

Помните о домыслах

Если вы все-таки смущаетесь тем, что персонажи «Короны» носят имена реальных людей, держите в памяти несколько действительных событий 1991–1997 годов, когда происходит действие пятого сезона. Правление правительства премьер-министра Джона Мейджора и приход ему на смену Тони Блэра. Публикацию книги Эндрю Мортона «Диана: ее истинная история» (май 1992 года) и расшифровку интимного телефонного разговора Чарльза и Камиллы (январь1993-го). Телеинтервью Чарльза (июнь 1994-го) и Дианы (ноябрь 1995-го) по поводу их супружеских проблем. Визит президента России Бориса Ельцина в Великобританию (ноябрь 1992-го). Визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию (октябрь1994-го).

Фото: Left Bank Pictures Кадр сериала «Корона»

Но помните: все эти события создатель «Короны» Питер Морган обрабатывает по единому стандарту. Берет документальный факт и домысливает подробности в соответствии со сверхзадачей доказать: монархия под ударами гнется, но не ломается. Притом что самостояние достигается далеко не благородными, а порой в прямом смысле убийственными средствами.

Следите за монархами

Лучшее доказательство тому — первая в «Короне» полноценная «русская» серия. В драматургии 10-серийного сезона она приходится на точку золотого сечения, где опытные шоураннеры помещают эпизоды, подводящие промежуточный смысловой итог и дающие задел на финал.

В пятом эпизоде «Путь вперед» принцы Филипп, Чарльз и государственные деятели задаются вопросом, почему забуксовала монархия. В шестом — «Дом Ипатьева» — на него дается ответ. Этот эпизод, пожалуй, самый насыщенный по персонажам, аллюзиям, историческим параллелям и охвату событий: действие начинается в 1917 году и завершается в середине 1990-х.

Фото: Left Bank Pictures Кадр сериала «Корона»

Чтобы разобраться в его хитросплетениях, рекомендую ориентироваться на линию двух родственных монархических семейств. Одно благополучно здравствует в Британии, второе ожидает решения своей участи в революционной России.

Берегите лоб

За завтраком Георгу V подают письмо. Премьер-министр предлагает ему отправить в Россию корабль и вывезти в Британию Николая II со всем семейством и домочадцами. Король передает письмо супруге, а та высказывается в том смысле, что подождем пока, ничего предпринимать не будем.

Далее следует перебивка кадров: расстрел царской семьи чередуется с охотой Георга на вальдшнепов. «Корона» и ранее не отличалась тонкостью ассоциативных рядов, а этот подан прямо в лоб: пока король развлекается, его родственники принимают мученическую смерть.

События начала века прорастают в девяностые. На обеде в Букингемском дворце президент Борис Ельцин поднимает тост за «добрые царские времена» и приглашает Елизавету II в Россию. Королева напоминает, что именно Ельцин приказал снести дом Ипатьева, где убили Романовых, и, пока их останки не будут похоронены, в Россию она не поедет.

Фото: Left Bank Pictures Кадр сериала «Корона»

Оцените русского медведя

Ельцин в громогласном исполнении белорусского актера Анатолия Котенева, пожалуй, самая колоритная фигура пятого сезона. Мощный русский медведь с легкостью заполняет собой пространство. Рядом с ним не замечаешь даже королеву, не говоря уже о менее значимых персонажах.

Разумеется, упоминается о его пристрастии к алкоголю, но Джон Мейджор, сообщающий об этом Елизавете, признается, что на том приеме в России и сам был порядком нетрезв, а танцы Бориса Николаевича на столе по экспрессивности и раскованности сильно уступают выложенным в сеть кадрам с недавних вечеринок британского экс-премьера Бориса Джонсона.

Так что главным, как не крути, остается масштаб нашего президента и его готовность постоять за Россию. Фотографируясь с королевой на парадной лестнице всё того же Букингемского дворца, он, скептически обозрев перспективу, заявляет: «Это они называют дворцом? У нас в Петербурге сортиры больше». На реплику королевы о погибших в Ипатьевском доме Романовых без обиняков парирует: «Это благодаря вашим орлам их убили». Референт, перехватив вопросительный взгляд Елизаветы, переводит: «Президент желает вам и вашей стране благоденствия».

Фото: Left Bank Pictures Кадр сериала «Корона»

Выбирайте из двух зол

Тем не менее следующие кадры демонстрируют изыскательские работы на месте Ипатьевского дома. Здесь берет старт еще одна линия: по ДНК принца Филиппа, родственника императрицы Александры Федоровны, медики идентифицируют найденные останки. А сам Филипп, готовясь к визиту в Москву, штудирует литературу и обнаруживает неоспоримое сходство с русскими родственниками.

Раздраженная Елизавета напоминает мужу, что королевские следопыты, готовясь к их свадьбе, так и не определили, кто же он по происхождению. Филипп в ответ бьет наотмашь: «Я потерял самое главное, женившись на тебе. Свою веру — православие».

На этом оскорбления монаршьего самолюбия не заканчиваются. Молодая подруга Филиппа не только будит ревность Елизаветы, но и сообщает о найденном в архивах письме. Из него следует, что королева Мария отказала родственникам из мести: в свое время наследник российского трона выбрал в жены не ее, а Алису Гессенскую.

Не в силах принять такую трактовку, Елизавета переводит личную историю на государственный уровень. «Королева опасалась, что немка Александра Федоровна вызовет бунт в Великобритании, воюющей с Германией, а это может отразиться на царствующем доме так же пагубно, как и в России», — объясняет она.

Фото: Left Bank Pictures Кадр сериала «Корона»

Ждите развязки

Итак, формулировка найдена. Для спасения монархии все средства хороши, включая физическое устранение опасных лиц. Но это значит, что и дискредитировать монархию можно любыми способами, что мы и видим. Создатели «Короны», например, во всех подробностях воссоздают порнографический «тампонгейт» с участием Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, где вопреки себе придерживаются документальной точности. То, что картина вышла, когда вышеуказанные герои стали королем и королевой Великобритании, лишь добавляет ситуации пикантности, а противникам Виндзоров — аргументов.

В этом свете грядущий шестой сезон, который, как утверждают авторы, завершит сериал, выглядит вдвойне интересным. Начнется он, скорее всего, со смерти принцессы Дианы, в которой общественность обвинила монархию. И тут уже ничего не досочинишь и не опровергнешь. Зато у сценаристов будет возможность задаться вопросом: а не проклятие ли Романовых в очередной раз напомнило о себе?