«Властелин» — конец: что произошло в самом дорогом сериале в истории

Восемь эпизодов ценой в полмиллиарда долларов (по другим данным, более 700 млн) можно оценить во всей полноте — «Властелин колец: Кольца власти» целиком вышел на Amazon Prime. Теперь практически все секреты сюжета раскрыты, но аудитория резко разделилась. Кто-то говорит о полном провале, кто-то убежден, что это лучшая адаптация Толкина из существующих. «Известия» разбирают скандалы и противоречия мегапроекта. Внимание: спойлеры!

Три богатыря

Сентябрь и октябрь стали полем битвы трех грандиозных сериалов на стримингах-конкурентах. Сначала вышел «Дом дракона» от НВО, потом — «Властелин колец: Кольца власти» на Amazon Prime, а спустя несколько недель — «Андор» по вселенной «Звездные войны» на Disney+. Из них пока закончился только «Кольца власти» , два остальных конкурента все еще борются за аудиторию, тем более что «Андор», не в пример большинству диснеевских проектов, рассчитан на зрителя 16+. Он заслуживает отдельного разговора, но пока перед нами есть уже некоторая статистика.

Так, после премьеры «Дома дракона» и «Колец власти» исследование Nielsen продемонстрировало, что «Кольца власти» лидируют по просмотрам. Первые два эпизода были набрали на старте 1,3 млрд минут, а у «Дома дракона» — только 0,8 млрд. Рейтинг Nielsen не безупречен и нуждается в оговорках, а еще он отражает только статистику по США. В России цифр нет, потому что официально «Кольца власти», как и «Андор», у нас не выходили, они доступны либо через VPN, либо у пиратов (хотя у последних они выходили всё же с запозданием).

Зато есть другая статистика, которую можно посмотреть по итогам «Колец власти», и она неутешительная . В главной кинобазе мира IMDb у сериала рейтинг 6,9 из 10, причем если посмотреть его расшифровку, то окажется, что примерно треть зрителей поставили высший балл, а пятая часть — низший. Более половины поставили оценку выше 8. И всё же у «Дома дракона» там же рейтинг 8,6, у «Андора» — 8,1 . Еще хуже показатели сериала по Толкину на агрегаторе Rotten Tomatoes, где профессиональные оценки стоят отдельно. Там зрительский рейтинг «Колец» 39%. У «Дома» — 84%, у «Андора» — 82%. Стоит при этом отметить, что рейтинг критиков там же у «Колец» 82%, хотя он из этих шоу всё равно самый низкий (лидирует «Андор»).

Велик соблазн сказать, что дорогущий долгострой если не провалился, то как минимум разочаровал существенную часть аудитории. Но это будет не совсем правдой. Просто создатели сериала решили рискнуть. «Андор» и «Дом дракона» целятся в прикормленную аудиторию и дают ей примерно то, чего она и ждала. «Кольца власти» как будто специально сделан так, чтобы взбесить фанатов Толкина. Потому что, во-первых, сценарий был написан оригинальный, хоть и на основе произведений английского профессора, герои почти все новые, но самое страшное — некоторых играют актеры с темным цветом кожи. Интернет переполнился расистскими выпадами и требованиями, чтобы эльфов и мохноногов играли только белые актеры, потому что у Толкина иначе и быть не могло. Этот скандал до сих пор не утих.

Во-вторых, при всех безумных затратах на производство «Кольца власти» — не экшен. Даже приключенческим его можно назвать с большой натяжкой. Это скорее философское эссе, и собственно боев, которые так любят толкинисты, тут не так много. А деньги потрачены на создание роскошного, максимально детализированного, многообразного мира, в котором Средиземье — это только относительно небольшая часть . Также это невероятные компьютерные эффекты, костюмы, грим — конечно, «Кольца власти» — это самое красочное воплощение толкиновского мира на экране из когда-либо созданных. Но многим зрителям этого оказалось недостаточно, уже после первых эпизодов многие бросили смотреть шоу, посчитав его слишком скучным.

Всё только начинается

В сущности, «Кольца власти» — это пролог пролога. Несколько сюжетных линий медленно презентуют нам обитателей этой «вселенной»: гномов, мохноногов (хоббитов), орков, людей и, конечно, эльфов. Эльфы — главная раса этого мира , они живут почти вечно, они образованы, одухотворены, мудры и сильны, это, конечно, символ европейской цивилизации, несущей просвещение всему миру. Но в своей самоуверенности эльфы оказываются слишком близоруки, чтобы заметить зло, которое пестуется у них прямо под носом. Более того, через весь сериал становится ясно, что именно эльфы и оказываются причиной главных катаклизмов мира Толкина. В их поступках — корень трагедий соседствующих народов, да и самой эльфийской расы тоже.

Самый конкретный пример, как становится ясно в последнем эпизоде, — это главная героиня сериала, молодая воительница Галадриэль, практически валькирия, которая ищет повсюду врага всех эльфов Саурона. А потом оказывается, что Саурон в обличье человека всё это время ходил с ней рядом . Более того, именно она вдохнула в него силы, необходимые для мирового господства. Пагубным оказывается секрет эльфов, которому когда-то научил Галадриэль старший брат: чтобы понять, где зло и где добро, нужно прикоснуться ко злу — тогда разберешься. В этой тайне, которую нам открывают в начале сезона, содержится ключ не только ко всему первому сезону, но и к истории человечества, которую интерпретируют «Кольца власти». Галадриэль думает, что сможет устоять, вернее, она даже не подозревает, что ее, такую древнюю и мудрую, можно искусить и обмануть. И именно она в итоге порождает монстра, борьбе с которым посвящен классический «Властелин колец».

Вся эта философия оказалась не очень выгодной для продвижения продукта. «Взрослый» зритель привык искать смыслы в «Игре престолов» и «Мире Дикого Запада», а от «Колец власти» ждали эскапистской сказки. Получив же приговор «белым людям», отвернулись в негодовании. А «взрослые» не все еще успели понять, насколько глубокими и проработанными получились именно сюжетные линии «Колец власти». С эльфом Элрондом, пытающимся избавиться от шовинистской спеси по отношению к гномам; с юродивым магом (вероятно, Гэндальфом), которому готовы помочь только трусоватые мохноноги и которого могучие «волхвы» пытаются назначить местным антихристом; с темным эльфом Алдаром, для которого орки стали семьей ближе, чем его «чистенькие» сородичи.