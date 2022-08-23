Сон «Дракона»: как в России встретили новую «Игру престолов»

Премьера «Дома дракона» стала самой успешной среди всех сериалов компании. На канале НВО и стриминге НВО МАХ за первые сутки пилотный эпизод нового шоу посмотрели 9,99 млн зрителей. А вот в России данные по первым суткам показа платформы пока не раскрывают. Есть основания считать, что старт прошел не так успешно, как планировалось. «Известия» разбираются, что произошло.

Только самое-самое

Выход «Дома дракона» (по данным СМИ, производство одной серии обошлось примерно в $20 млн) в США НВО готовил очень тщательно. Премьера первого эпизода была назначена на воскресный вечер 21 августа. Ровно в 21:00 по тихоокеанскому времени серия вышла на платном телеканале НВО и платформе НВО МАХ. Но НВО не стал полагаться на то, что многомиллионная армия фанатов «Игры престолов» и так терпеливо сидит и ждет премьеры приквела.

Вместо этого сервис заключил сделку с Roku, крупной американской компанией, которая выпускает приставки для телевизоров и очень активно работает в сфере рекламы. Эта сделка, отмечают в Roku, стала самой дорогой в истории компании. На рекламу «Дома дракона» было брошено 100 штатных сотрудников. В пакет вошло множество активностей. Тут и специальный 20-минутный «рекап» «Игры престолов», который Roku подготовил к старту приквела, и несколько видов рекламных роликов, заставки для меню владельцев приставок, розыгрыш брендированных сериалом приставок, интерактивные видео — и много всего другого. Roku в течение выхода всех десяти эпизодов будет обеспечивать массированную поддержку шоу.

Итог налицо. НВО сообщает, что за всю историю платного канала ни у какой премьеры контента, не только сериала, не было такой аудитории. Конечно, стриминг несколько лукавит, потому что не считает за премьеры старты новых сезонов своих шоу. Так, у восьмого сезона «Игры престолов» премьера собрала 17,9 млн зрителей, но там градус ожидания действительно был очень высок, может быть, сравнивать здесь не вполне корректно.

Конечно, НВО активно подготовил и прессу к старту «Дома». Журналистам выдали просмотровки большей части сезона, и к премьере на Rotten Tomatoes уже на основе более 400 рецензий сформировался рейтинг 82%. В целом тональность большинства ревью положительная, хотя заметно, что журналистам потребовалось сделать над собой усилие, чтобы принять и полюбить новых персонажей. Но за счет большого количества эпизодов рецензентам это сделать удалос ь. Почему об этом говорится здесь, будет понятно ниже.

В Россию с драконами

Сам факт того, что «Дом дракона» официально вышел в России, очень важен как прецедент. Когда голливудские новинки появляются у нас только нелегально, а мейджоры один за другим отказываются продлевать лицензии на свой контент с российских платформ, выход такого крупного релиза, разумеется, связан с тем, что «Амедиатека» наладила по-настоящему крепкие связи с НВО и успешно занимается дистрибьюцией его контента уже много лет . А «Игра престолов» всегда считалась одним из главных хитов стриминга.

Но российская премьера проходила в куда более сложных условиях. Начать с того, что раньше, чем на НВО, она состояться не могла. 9 часов воскресного вечера в США — это 8 утра московского понедельника, время не самое выгодное для старта. Кроме очевидного неудобства, это приносит и вполне логичные риски. С утра «Дом дракона» был доступен подписчикам «Амедиатеки», а также тем, у кого с сервисом заключено партнерское соглашение. Это «Кинопоиск», Okko, Wink, IVI и Кино1ТВ. Если бы релиз состоялся вечером выходного, можно было бы ждать, что фанаты «Игры престолов» оформят или продлят подписку, чтобы посмотреть шоу вместе со всеми. Но уже к вечеру, когда целевая аудитория возвращается с работы, пилотный эпизод лежат у всех «пиратов» бесплатно. По истечении первых суток на Rutracker.org, например, доступно шесть раздач «пилота» в разном качестве, и даже с несколькими версиями перевода, не только с официальным от «Амедиатеки». Количество скачиваний только на этом трекере исчислялось к утру 23 августа десятками тысяч.

Далее — рецензии. «Амедиатека» сделала все возможное, чтобы снабдить российскую прессу просмотровыми копиями фильма заранее и дать вал публикаций к выходу, как это всегда делается в таких случаях. Проблема в том, что решение о том, кому и в какой мере давать предварительный доступ к контенту, решает американский правообладатель. А НВО решил, во-первых, выдать этот доступ всего нескольким российским журналистам (критерии тут непонятны), один из которых написал текст о сериале и в «Известия». Кроме того, даже им позволили посмотреть лишь два эпизода, так что составить более-менее цельное представление о новом шоу у них не получилось. В итоге в США к премьере вышло более 400 рецензий, а в России — менее десятка . И, конечно, их тон куда более осторожный, чем у американцев: слишком велик риск ошибиться и дать неправильную оценку.

Основная нагрузка в плане промо легла в итоге на самих стримингов-партнеров. Скажем, в Telegram-канале только «Кинопоиска» (более 200 тыс. подписчиков) в течение недели до старта вышло полтора десятка ссылок на публикации сайта «Кинопоиск», который, похоже, всеми ресурсами «Яндекса» готовил почву для старта сериала. Но ясно, что ни о какой полномасштабной рекламной кампании на всю Россию речи в сегодняшних условиях идти не могло.

Поэтому все платформы, где вышел «Дом дракона» в России, отказались дать по запросу «Известий» статистику просмотров. Скорее всего расчет на то, что по итогам первой недели их число вырастет — благодаря «сарафану». Он у сериала пока, в целом, положительный. На IMDb, который для многих в России служит ориентиром при выборе фильма, у сериала рейтинг 9 из 10. У «Игры престолов» — 9,2, не сильно выше. На «Кинопоиске» сейчас рейтинг чуть ниже, 8,5 (24 тыс. оценок), но его достаточно, чтобы сериал уже сейчас оказался на 66 месте в топ-250 фильмов за все время, что немало.