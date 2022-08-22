Под шелест крыльев

Кажется, в 2020-х маркетинг в кино окончательно торжествует над талантом и здравым смыслом. Но, когда речь заходит о сценариях и мастерстве рассказывать истории — беда не приходит одна, она несет с собой кризис идей. В том числе из него «растут ноги» бесконечных ребутов, сиквелов и приквелов. «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», чей самозабвенный конец был омрачен масштабным негодованием. Теории фанатов насчет конца сериала подтвердились, сценаристы не сумели породить «вау-эффект».

На такой ноте HBO не было готово расстаться со столь мощным активом (на котором, опять же, выросло целое поколение зрителей). О запусках сразу двух приквелов было объявлено довольно оперативно. На сегодняшний день до нас добрался один (второй, кажется, заморожен до лучших времен). Действие «Дома Дракона» происходит за 172 года до появления на свет Дейнерис Таргариен.

Не ищите в касте знакомых имен. Слабость (хотя, возможно, для кого-то и сила) приквелов — в необходимости вводить в повествование абсолютно новых персонажей. Пусть, как это происходит с «Домом Дракона», здесь есть хорошо знакомые нам фамилии (в некоторых случаях узнаваемые гербы будущих домов Вестероса). Но это когда-нибудь потом. Сейчас в центре внимания — клан Таргариенов: король Визерис I (Пэдди Консидайн, он же товарищ Андреев в скандальной «Смерти Сталина») пытается решить, кого делать наследником.

На одной чаше весов — классический расклад. Железный трон переходит Деймону, младшему брату короля (11-й Доктор Кто, Мэтт Смит). Все бы ничего, да только Деймон — без пяти минут больной на голову персонаж, отличающийся недалеким умом и крайней степенью жестокости. В одной из сцен он со стражей Королевской гавани выбирается на рейд. Де-юре — «наводить порядок», де-факто — избивая и убивая случайных, ни в чем не виновных людей. Да, «Дом Дракона» с первых эпизодов идет с козырей, выкладывая «джокеры» один за одним. Здесь будут и насилие, и секс, и дворцовые интриги — словом, все как вы любите со времен «Игры престолов», в особенности первых ее сезонов.

На другой чаше весов — любимая дочь Визериса, принцесса Рейнира. В юности ее играет Милли Олкок, а в зрелости небинарная персона Эмма Д’Арси, идентифицирующая себя как «они». Она умна, красива, обладает твердым характером и волей, еще и летает на драконе: в первом эпизоде нам показывают красочный, величественный полет. Казалось бы, идеальная будущая королева, но, как говорится, есть нюанс: во главе королевств никогда не было женщины. Патриархальный уклад социума давит на Визериса, но он вопреки всему называет своей преемницей именно Рейниру — к большому удивлению Деймона и второй жены короля, Алисенты Хайтауэр (в юности — Эмили Кэри, в зрелости Оливия Кук, она же Эмма Декоди из «Мотеля Бейтс»), чьи сыновья тоже хотели бы огласить притязания на трон.

В отличие от «старшего брата», сериал Мигеля Сапочника («Финч») и Райана Кондала («Рэмпейдж») базируется не на межклановых распрях, как это было в «Игре престолов». Скандалы, интриги, томные взгляды и перешептывания в каменных коридорах в массе своей концентрируются на Таргариенах. После заявления Визериса и череды некоторых других событий шоураннеры аккуратно подвешивают «чеховские ружья». Уже по первым эпизодам с большой вероятностью можно предсказать, кто против кого будет строить козни, кто на кого положил глаз, и от кого, наконец, ждать нож в спину или «Дракарис» в лицо. Да, драконы здесь сразу же становятся полноправными участниками действия; недаром их в первом сезоне заявили сразу в количестве 17 самцов и самок.

К сожалению, по первому впечатлению сложно судить об актерах. История пока весьма заковыриста: мы вроде бы понимаем основную завязку, но куда она двинется дальше, остается только гадать. Хорошо, что, как и с «Игрой престолов», под рукой имеется первоисточник, а значит, можно начинать строить теории о том, к кому стоит привыкать меньше всего. Да, как и в главном сериале 2010-х, нас наверняка ждет множество смертей — не торопитесь привязываться к стартовому касту сериала.

Лучшие моменты первых двух серий безоговорочно «забирает» Мэтт Смит. Даже когда Деймон Таргариен просто находится в кадре и ничего не говорит, зрительское внимание актер перетягивает на себя идеально — Смит играет буквально одним лицом. Большая часть его тела — за исключением одного эпизода категории 18+ — скрыта одеждой. Так что поклонникам ничего не остается, кроме как следить за каждым его движением и микроэмоцией. Неизменно харизматичный и крайне опасный, младший брат Визериса I наверняка станет причиной десятка неприятностей и смертей в ближайшем будущем.

Увы, «Дому Дракона» не удается прямо-таки ошеломить поклонников фантастических миров Джорджа Р.Р. Мартина. Сериал вынужденно тянет за собой флер оригинального проекта; от сравнений никуда не деться, параллели напрашиваются сами собой. Словно прилежный школьник-хорошист, «Дом Дракона» аккуратно следует указаниям сверху: вот интрига, вот драконы, вот спецэффекты, вот метафора оружия массового поражения. Все как хотели вы, поклонники высококлассного подхода к сериалам, которым славится HBO.

И в этом, возможно, основная беда этого проекта — старания удовлетворять обречены на вечное «хорошо» и тщетные мечты об «отлично». Перебить и без того завышенную планку «Дому Дракона» пока не получается: хотели выдать «Игру престолов» на максималках, а пока получается фэнтезийный спин-офф условных «Борджиа» от Showtime. Впрочем, от далеко идущих выводов воздержимся — впереди еще целый сезон, который по-настоящему стоит изучить после финала.

Автор — главный редактор интернет-журнала CinemaFlood

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