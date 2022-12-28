Дракон приземлился: лучшие сериалы уходящего года

Уходящий год оказался удачным для любителей сериалов: интересную развлекательную программу могли подобрать для себя и любители хоррора, и поклонники королевского дома Вестероса, и сторонники реалистичных психологических кинозрелищ. «Известия» вспоминают лучшие телепроекты 2022 года.

Самые заметные сериалы – 2022

«Дом Дракона»

Дракон приземлился Фото: Home Box Office (HBO)

Три года поклонники «Игры престолов» ожидали выхода новой телесаги об истории королевского дома Вестероса. Нетерпение подогревал противоречивый финал знаменитого фэнтези-сериала, оставивший недовольными миллионы зрителей, которые жаждали реванша. Впрочем, сами создатели спин-оффа, действие которого разворачивается почти за 200 лет до событий «Игры престолов», видели свою задачу в другом. Исполнительный продюсер и одна из авторов сценария оригинального сериала, Сара Хесс, в интервью журналу Vanity Fair, данном накануне выхода «Дома Дракона», объяснила, что команда шоураннеров постаралась учесть критические замечания зрителей, обвинявших создателей в избыточных сценах жестокости, сексуализированного насилия, а также в недостатке внимания к тяжелому положению женщин в средневековом обществе.

В результате «Дом Дракона», с одной стороны, не разочаровал аудиторию, оставшись, как и оригинальный сериал, образцом дорогого качественного зрелища: впечатляющая стоимость проекта, составившая $200 млн, оправдана каждым кадром. С другой стороны, «Дом Дракона» не сумел не только преумножить армию поклонников телесаги, но и удержать прежнюю аудиторию: многие из них уже на первых эпизодах утомились от долгих рассуждений героинь о стандартных положениях феминисткой повестки. Впрочем, сторонницы радикального феминизма всё равно сочли изменения половинчатыми. Так что создатели «Дома Дракона» явно проиграли, решившись примешать к средневековой магии тренды сегодняшнего дня.

«Андор»

Дракон приземлился Фото: Lucasfilm Ltd

Сериал заметно отличается от предыдущих телезрелищ, вышедших в рамках франшизы «Звездных войн»: это не эпическая сага о борьбе добра и зла, а скорее классический шпионский боевик с налетом нуара, где положительные герои имеют право на собственные слабости и ошибки, а в отрицательных временами проглядывает нечто человеческое. Сериал можно назвать приквелом фильма «Изгой-один» 2016 года, главного героя которого, агента повстанцев Кассиана Андора, сыграл мексиканец Диего Луна. Действие «Андора» происходит за пять лет до событий оригинальной картины и описывает превращение обычного мелкого жулика, торгующего крадеными запчастями, в идеального шпиона и убежденного борца за свободу.

Главным шоураннером сериала стал Тони Гилрой, принимавший участие в создании «Изгоя-один», но куда более известный как сценарист шпионской саги о Джейсоне Борне. Его мастерство в части выстраивания динамичного сюжета в конечном итоге обеспечило успех сериала, персонажам которого некогда предаваться высокопарным рассуждениям о свободе и справедливости: они грабят инкассаторские машины, уходят от погони, выбираются из имперских застенков, а в промежутках предаются вполне земным человеческим порокам. Такой подход понравился публике и привлек к саге немало новых поклонников. Возможно, именно этим путем франшиза «Звездных войн» сумеет выбраться из тупика, в который зашла, кажется, довольно давно.

«1899»

Дракон приземлился Фото: Netflix

Немецкий режиссер и сценарист Баран бо Одар не теряет времени даром: его дебютный фильм 2010 года «Тишина» стал сенсацией на кинофестивале в Локарно, хакерский триллер «Кто я» 2014 года выбился в число самых кассовых картин на немецком кинорынке, а сериал «Тьма» 2017 года сделал из бо Одара звезду международного масштаба. Что ж, сериал «1899» вывел его на следующую карьерную ступень, продемонстрировав стабильность мастерства и идеальное владение приемами, которыми режиссер раз за разом безошибочно овладевает вниманием зрителей. Его картины сочетают напряженный хоррор с многомерными человеческими драмами, и Баран бо Одар вместе со своим неизменным соратником и соавтором Янтье Фризе с легкостью сплетает эти две линии, сохраняя интригу в каждой из них.

Действие сериала происходит в 1899 году на пароходе «Цербер», который двигается через Атлантику из Европы в Америку, полный пассажиров, мечтающих о новой жизни. Плавильный котел человеческих судеб закипает с неумолимой неизбежностью, а навстречу тем временем движется столь же неумолимая судьба в виде таинственного корабля «Прометей», пропавшего в океане несколько месяцев назад. Такой набор архетипов, разумеется, не мог не сработать — «1899» стал одним из ярких кинособытий уходящего года.

«Нулевой пациент»

Дракон приземлился Фото: Продюсерская компания «Среда»

Российский драматический сериал, снятый режиссерским дуэтом Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, вполне достоин стать в ряд с британским «Чернобылем», а по уровню правдоподобия в воспроизведении деталей и примет времени, безусловно, превосходит его. Евгений Стычкин, начинавший как ведущий детских передач, уже не раз удивлял публику, сначала показав себя многоплановым и глубоким актером, а теперь обнаружив немалые таланты на режиссерском поприще.

Сюжет о вспышке ВИЧ в детской больнице Элисты в 1988 году реализован с идеальным чувством меры: создателям сериала удалось не впасть ни в чернуху, характерную для социального кино 1990-х, ни в морализаторство, характерное для кино эпохи соцреализма. Хотя сами Стычкин и Трофимов утверждали, что не стремились к исторической достоверности, им идеально удалось погрузить зрителя в узнаваемую до боли обстановку времен позднего социализма. Мозаичное панно на больничной стене, изображающее врачей, — безусловно, оформительский шедевр сериала. А Никита Ефремов и Аскар Ильясов в роли молодых врачей, которым приходится бороться против косности бюрократической системы, пожалуй, могли бы претендовать на звание «Лучший российский кинодуэт года».

«The Телки»

Дракон приземлился Фото: Медиаслово

Создатели сериала по нашумевшей в свое время одноименной книге Сергея Минаева попытались возродить моду на осовременивание классики, характерную для кинематографа 1990-х. Но если прежде режиссеры замахивались на столетия — вспомнить хотя бы «Ромео + Джульетта» затейника База Лурмана, снятый в 1996 году, — то теперь, чтобы перешагнуть через пару эпох, не приходится ходить далеко. Времена 1990-х из сегодняшнего дня представляются почти такой же глубокой древностью, как и эпоха Шекспира. Так что, быть может, перенося события конца 1990-х в наши дни, шоураннеры «The Телок» не пытались создавать временных парадоксов, а, напротив, постарались приблизить к современному зрителю героев, которые в наше время кажутся настоящими мастодонтами.