Семейка Аддамс в обществе потребления: на канале Netflix показали сериал «Уэнздей»

На канале Netflix вышел сериал «Уэнздей» — новый спин-офф о жизни знаменитой дружной семьи монстров . На сей раз, впрочем, взрослая часть семьи Аддамс осталась на обочине зрительского внимания: главной героиней стала дочь Аддамсов, девочка в черном Уэнздей. К моменту старта первой серии Уэнздей 15 лет — а значит, быть монстром ей положено хотя бы в силу возраста, об этом вам скажет любой родитель подростка. Быть может, поэтому выходки Уэнздей уже не кажутся столь инфернальными, как в знаменитом фильме 1991 года или в оригинальном сериале 60-х. О том, в чем еще изменилось семейство Аддамсов, рассказывают «Известия».

Семейная история

«Уэнздей» с первого же экранного дня ставит рекорды: по числу стартовых просмотров сериал легко обошел «Очень странные дела», набрав в первую же неделю показа 341,2 млн часов просмотра. Мрачная дочка Аддамсов уступила лишь «Игре в кальмара», набравшей за первые семь дней 571 млн просмотров. Впрочем, об «Игре в кальмара» сегодня уже мало кто вспоминает, а вот семья Аддамсов умеет держать дистанцию, сохраняя зрительские симпатии уже восемь с лишним десятилетий.

Семейка Аддамс в обществе потребления Кадр из сериала «Уэнздей» Фото: Netflix

Семейство Аддамс, столь гордящееся своей родословной на экране, и в реальной жизни имеет вполне давнюю и солидную историю. Впервые Мортишия Аддамс явилась публике в 1938 году на страницах журнала «Нью-Йоркер», нарисованная штатным художником журнала Чарльзом Сэмюэлем Аддамсом, давшим ей сначала кучу родни, а затем и свою фамилию. Странные герои комиксов Аддамса полюбились публике настолько, что стремительно перебрались с журнальных страниц сначала в полноценные сборники, а затем и на телеэкраны. Первый сериал «Семейка Аддамс» транслировался на телеканале ABC с 1964 по 1966 год. С тех пор не проходило и десятилетия, чтобы кинематографисты не обращали свои взоры на любимцев публики, предпочитающих черный цвет в одежде, семейные обеды на кладбище и электрический стул в качестве тренажера. Мультфильмы и мультипликационные сериалы, телевизионные и широкоформатные фильмы о семье монстров выходили с завидной регулярностью. Но настоящий триумф случился в 1991-м, с появлением комедии Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс», давшей старт карьере Кристины Риччи, сыгравшей тогда как раз Уэнздей и познакомившей с любимыми фриками Америки мировую аудиторию.

Если подумать, нетрудно догадаться, чем Аддамсы покорили массового зрителя. На фоне фантастических кладбищенских декораций они выглядят почти идеальной семьей. Они богаты, по-своему красивы и на всё готовы ради родных. Гомес Аддамс обожает жену, и она платит ему тем же, а их дети Уэнздей и Пагсли хоть и играют исключительно в пытки и казни, всё же постоянно держатся вместе и защищают друг друга. Уэнздей к тому же любит читать — ну просто мечта большинства современных родителей!

«Невермор» и все-все-все

Своей теперешней аномальной естественностью и парадоксальной нормальностью Аддамсы, конечно же, обязаны Барри Зонненфельду. Режиссер умеет держать экранный юмор на грани фола и удивительно изящно вплавлять свои фантастические конструкты в ткань реальности, не нарушая ее, — недаром его «Люди в черном» были своего рода ответом популярности различного рода конспирологических теорий. В изображении Зонненфельда странности Аддамсов, такие как склонность отдыхать в гробу, ради шутки бросаться ножами и казнить друг друга на электрическом стуле, выглядят смешными и милыми, ведь они такая же условность, как космопорт ведомства «Людей в черном» в недрах нью-йоркской вентиляционной системы.

Режиссер «Уэнздей» знаменитый мастер саспенса Тим Бертон — творец совершенно другого склада. К созданию атмосферы ужасов автор «Сонной лощины» и «Эдварда руки-ножницы» подходит с ревностным тщанием серьезного художника. Однако те, кто опасался, что смешные и милые Аддамсы в изображении Бертона станут настоящими скучными монстрами, могут облегченно выдохнуть. Режиссер избежал соблазна, и фирменный юмор семейки остался при ней. Его дополнил классический хоррор Бертона, по традиции изрядно приправленный мистикой за счет нежданно проявившегося у Уэнздей Аддамс провидческого дара. Загадочные убийства и не менее таинственный монстр стали основной сюжетной линией сериала.

Семейка Аддамс в обществе потребления Кадр из сериала «Уэнздей» Фото: Netflix

Впрочем, не менее важной станет и история взросления подростка в современном мире. Эти, казалось бы, слабо совместимые сюжетные повороты Бертон ведет параллельно с большим мастерством и вкусом, умением совместить несовместимое в постмодернистской традиции. Постмодерн подчеркивается многочисленными кинематографическими отсылками буквально в каждом кадре сериала. Сцена, в которой Уэнздей выпускает в бассейн пираний, напоминает об одноименном хорроре, а звучащая в ней песня Пиаф Non, je ne regrette rien — о фильме Кристофера Нолана «Начало», где под нее герои возвращаются из сна в реальность. Преподаватель школы «Невермор» для детей-монстров мисс Торнхилл (сыгранная, кстати, Кристиной Риччи) — вылитая мисс Трелони из саги о Гарри Поттере. Чтобы зрители не упустили этой детали, в первых кадрах при ее появлении рядом маячит эпизодический персонаж — ученик, как две капли воды похожий на самого Гарри. Таинственный злодей в первой же серии является в черном плаще и зеркальных очках Морфеуса из «Матрицы», а для полноты картины держит в руках — нет, не две таблетки, а пару смартфонов с красной и зеленой кнопками. Словом, для синефилов в «Уэнздей» приготовлено немало «пасхалок» — не зря сериал позиционируется как семейный, где каждый должен найти для себя что-то интересное.

Феминистки Аддамсы

По сюжету, к моменту появления в «Неверморе» Уэнздей Аддамс исполняется 15 лет. Ее роль сыграла восходящая звезда Дженни Ортега, чье участие, несмотря на достойную игру, вызвало у фанатов «Аддамсов» немало вопросов. В фильме Зонненфельда 12-летнюю Уэнздей играла ее ровесница Кристина Риччи, которая была невероятно органична в этой роли именно благодаря своей детской непосредственности. 20-летняя Ортега, несмотря на умело сыгранный подростковый наив в широко распахнутых глазах, всё же заметно старше своей героини . Это невольно вызывает ностальгию по прошлому, когда на детские роли продюсеры находили талантливых детей. Впрочем, команда «Очень странных дел» всё же сумела найти на роли главных героев подростков-ровесников, а значит, дело не только в стандартах политкорректности и безопасности. Похоже, взрослая команда «Уэнздей» с высоты прожитых лет слабо помнит, сколь гигантская пропасть разделяет подростка в 15 и молодого человека в 20 лет, и эта ошибка не лучшим образом сказалась на кастинге.

Семейка Аддамс в обществе потребления Кадр из сериала «Уэнздей» Фото: Netflix

Выбор исполнителей на роли старших Аддамсов, Гомеса и Мортишии, тоже вызывает если и не грусть, то по крайней мере ностальгию. В фильме Зонненфельда роль Гомеса Аддамса исполнил блистательный Рауль Хулиа, а роль Мортишии — Анжелика Хьюстон, сумевшие с нужной долей абсурда и юмора изобразить страсть настоящего мачо и роковой женщины. Пара Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман напоминают их разве что тем, что Зета-Джонс выше своего партнера, а тот, как и Хулиа, родился в Пуэрто-Рико. В остальном же новые Аддамсы менее убедительны на фоне предшественников. Признанная экранная красавица Кэтрин Зета-Джонс относится к своему персонажу чересчур серьезно: это уже не забавная в своей подчеркнутой жеманности Мортишия, а светская дама, которой нравится черный цвет помады. А полноватый (и что скрывать, довольно пожилой — актеру уже под 70) пыхтящий Гусман в полосатом костюме напоминает не мачо, а бесхарактерного папика, которым крутит как хочет красавица-жена. Зачин сериала подтверждает опасения: решение отправить Уэнздей в интернат принимает Мортишия, а любящий отец лишь поддакивает супруге. Сама Уэнздей, похоже, отлично понимает, кто в семье главный, и спорит о своем будущем исключительно с матерью. А параллельно спасает от неприятностей младшего брата: ведь Пагсли в сериале — уже не яркая мини-копия жутковатого дяди Фестера, а аморфный подросток-увалень, идеальный объект для издевательств старших. Так что, похоже, в обновленной версии семейки Аддамс феминизм победил всерьез и надолго.

Тренды и бренды

Впрочем, отличия нынешних Аддамсов простираются гораздо дальше. В фильме Барри Зонненфельда семейство монстров принципиально существовало вне общества и отдельно от него, встречая любые попытки приобщить их к ценностям социума с великолепным недоумением. Нынешние Аддамсы куда более социализированы и, судя по всему, не против и дальше встраиваться в социум. По крайней мере если во втором фильме трилогии, «Семейные ценности Аддамсов», младшие Аддамсы оказываются в детском лагере лишь из-за происков коварной интриганки — охотницы за семейными сокровищами, то теперь Уэнздей попадает в школу-интернат по настоянию родителей . И хотя сама она сразу заявляет одноклассницам, что попыткам общения предпочитает просто пытки, в ходе дальнейших перипетий сюжета она всё больше напоминает обычного подростка, который ищет свое место в чужом и незнакомом мире.

Семейка Аддамс в обществе потребления Кадр из сериала «Уэнздей» Фото: Netflix

По большому счету Уэнздей Аддамс в исполнении Дженни Ортеги ничуть не напоминает девочку-монстра, предпочитавшую печенье из настоящих девочек-скаутов. «Не знаю, кому в голову пришла извращенная идея отправить сотни подростков в недофинансированные школы, управляемые людьми, чьи мечты были давно разбиты», — с такой репликой Уэнздей впервые появляется на экране, удивляя своей погруженностью в социальную проблематику. А когда Мортишия ругает дочь за выпущенных в школьный бассейн пираний, совершенно как обычная мать восклицая: «Как это смотрелось бы в твоей характеристике?» — Уэнздей признается, что это было бы «ужасно», потому что «все узнали бы, что я не справилась». Страх выглядеть лузером в глазах окружающих так нехарактерен для членов семьи Аддамс из картины Зонненфельда и одновременно так типичен для любого подростка, что с этого момента в начале первой серии Уэнздей теряет всю свою монструозную броню, превращаясь в обычную девочку — разве что с пробелами в воспитании, но у кого их нет?

На протяжении восьми серий первого сезона Уэнздей Аддамс предстоит сделать еще немало шагов к взрослой жизни. Она обзаведется первым воздыхателем, переживет первое предательство, защитит слабого, организует в школе расследование и даже наденет на себя платье гламурного бренда Alaia — немыслимая, казалось бы, вещь для семьи Аддамсов, чей гардероб, казалось, прямиком доставляется из старого сундука прабабушки-ведьмы. Кажется, еще несколько серий — и Уэнздей станет капитаном школьной команды и будет встречаться с главным красавчиком школы. Впрочем, и он тоже, скорее всего, окажется монстром. Здесь Тим Бертон еще способен удивить поклонников Аддамсов.