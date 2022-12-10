Семейка Аддамс в обществе потребления: на канале Netflix показали сериал «Уэнздей»
На канале Netflix вышел сериал «Уэнздей» — новый спин-офф о жизни знаменитой дружной семьи монстров. На сей раз, впрочем, взрослая часть семьи Аддамс осталась на обочине зрительского внимания: главной героиней стала дочь Аддамсов, девочка в черном Уэнздей. К моменту старта первой серии Уэнздей 15 лет — а значит, быть монстром ей положено хотя бы в силу возраста, об этом вам скажет любой родитель подростка. Быть может, поэтому выходки Уэнздей уже не кажутся столь инфернальными, как в знаменитом фильме 1991 года или в оригинальном сериале 60-х. О том, в чем еще изменилось семейство Аддамсов, рассказывают «Известия».
Семейная история
«Уэнздей» с первого же экранного дня ставит рекорды: по числу стартовых просмотров сериал легко обошел «Очень странные дела», набрав в первую же неделю показа 341,2 млн часов просмотра. Мрачная дочка Аддамсов уступила лишь «Игре в кальмара», набравшей за первые семь дней 571 млн просмотров. Впрочем, об «Игре в кальмара» сегодня уже мало кто вспоминает, а вот семья Аддамсов умеет держать дистанцию, сохраняя зрительские симпатии уже восемь с лишним десятилетий.
Семейство Аддамс, столь гордящееся своей родословной на экране, и в реальной жизни имеет вполне давнюю и солидную историю. Впервые Мортишия Аддамс явилась публике в 1938 году на страницах журнала «Нью-Йоркер», нарисованная штатным художником журнала Чарльзом Сэмюэлем Аддамсом, давшим ей сначала кучу родни, а затем и свою фамилию. Странные герои комиксов Аддамса полюбились публике настолько, что стремительно перебрались с журнальных страниц сначала в полноценные сборники, а затем и на телеэкраны. Первый сериал «Семейка Аддамс» транслировался на телеканале ABC с 1964 по 1966 год. С тех пор не проходило и десятилетия, чтобы кинематографисты не обращали свои взоры на любимцев публики, предпочитающих черный цвет в одежде, семейные обеды на кладбище и электрический стул в качестве тренажера. Мультфильмы и мультипликационные сериалы, телевизионные и широкоформатные фильмы о семье монстров выходили с завидной регулярностью. Но настоящий триумф случился в 1991-м, с появлением комедии Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс», давшей старт карьере Кристины Риччи, сыгравшей тогда как раз Уэнздей и познакомившей с любимыми фриками Америки мировую аудиторию.
Если подумать, нетрудно догадаться, чем Аддамсы покорили массового зрителя. На фоне фантастических кладбищенских декораций они выглядят почти идеальной семьей. Они богаты, по-своему красивы и на всё готовы ради родных. Гомес Аддамс обожает жену, и она платит ему тем же, а их дети Уэнздей и Пагсли хоть и играют исключительно в пытки и казни, всё же постоянно держатся вместе и защищают друг друга. Уэнздей к тому же любит читать — ну просто мечта большинства современных родителей!
«Невермор» и все-все-все
Своей теперешней аномальной естественностью и парадоксальной нормальностью Аддамсы, конечно же, обязаны Барри Зонненфельду. Режиссер умеет держать экранный юмор на грани фола и удивительно изящно вплавлять свои фантастические конструкты в ткань реальности, не нарушая ее, — недаром его «Люди в черном» были своего рода ответом популярности различного рода конспирологических теорий. В изображении Зонненфельда странности Аддамсов, такие как склонность отдыхать в гробу, ради шутки бросаться ножами и казнить друг друга на электрическом стуле, выглядят смешными и милыми, ведь они такая же условность, как космопорт ведомства «Людей в черном» в недрах нью-йоркской вентиляционной системы.
Режиссер «Уэнздей» знаменитый мастер саспенса Тим Бертон — творец совершенно другого склада. К созданию атмосферы ужасов автор «Сонной лощины» и «Эдварда руки-ножницы» подходит с ревностным тщанием серьезного художника. Однако те, кто опасался, что смешные и милые Аддамсы в изображении Бертона станут настоящими скучными монстрами, могут облегченно выдохнуть. Режиссер избежал соблазна, и фирменный юмор семейки остался при ней. Его дополнил классический хоррор Бертона, по традиции изрядно приправленный мистикой за счет нежданно проявившегося у Уэнздей Аддамс провидческого дара. Загадочные убийства и не менее таинственный монстр стали основной сюжетной линией сериала.
Впрочем, не менее важной станет и история взросления подростка в современном мире. Эти, казалось бы, слабо совместимые сюжетные повороты Бертон ведет параллельно с большим мастерством и вкусом, умением совместить несовместимое в постмодернистской традиции. Постмодерн подчеркивается многочисленными кинематографическими отсылками буквально в каждом кадре сериала. Сцена, в которой Уэнздей выпускает в бассейн пираний, напоминает об одноименном хорроре, а звучащая в ней песня Пиаф Non, je ne regrette rien — о фильме Кристофера Нолана «Начало», где под нее герои возвращаются из сна в реальность. Преподаватель школы «Невермор» для детей-монстров мисс Торнхилл (сыгранная, кстати, Кристиной Риччи) — вылитая мисс Трелони из саги о Гарри Поттере. Чтобы зрители не упустили этой детали, в первых кадрах при ее появлении рядом маячит эпизодический персонаж — ученик, как две капли воды похожий на самого Гарри. Таинственный злодей в первой же серии является в черном плаще и зеркальных очках Морфеуса из «Матрицы», а для полноты картины держит в руках — нет, не две таблетки, а пару смартфонов с красной и зеленой кнопками. Словом, для синефилов в «Уэнздей» приготовлено немало «пасхалок» — не зря сериал позиционируется как семейный, где каждый должен найти для себя что-то интересное.
Феминистки Аддамсы
По сюжету, к моменту появления в «Неверморе» Уэнздей Аддамс исполняется 15 лет. Ее роль сыграла восходящая звезда Дженни Ортега, чье участие, несмотря на достойную игру, вызвало у фанатов «Аддамсов» немало вопросов. В фильме Зонненфельда 12-летнюю Уэнздей играла ее ровесница Кристина Риччи, которая была невероятно органична в этой роли именно благодаря своей детской непосредственности. 20-летняя Ортега, несмотря на умело сыгранный подростковый наив в широко распахнутых глазах, всё же заметно старше своей героини. Это невольно вызывает ностальгию по прошлому, когда на детские роли продюсеры находили талантливых детей. Впрочем, команда «Очень странных дел» всё же сумела найти на роли главных героев подростков-ровесников, а значит, дело не только в стандартах политкорректности и безопасности. Похоже, взрослая команда «Уэнздей» с высоты прожитых лет слабо помнит, сколь гигантская пропасть разделяет подростка в 15 и молодого человека в 20 лет, и эта ошибка не лучшим образом сказалась на кастинге.
Выбор исполнителей на роли старших Аддамсов, Гомеса и Мортишии, тоже вызывает если и не грусть, то по крайней мере ностальгию. В фильме Зонненфельда роль Гомеса Аддамса исполнил блистательный Рауль Хулиа, а роль Мортишии — Анжелика Хьюстон, сумевшие с нужной долей абсурда и юмора изобразить страсть настоящего мачо и роковой женщины. Пара Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман напоминают их разве что тем, что Зета-Джонс выше своего партнера, а тот, как и Хулиа, родился в Пуэрто-Рико. В остальном же новые Аддамсы менее убедительны на фоне предшественников. Признанная экранная красавица Кэтрин Зета-Джонс относится к своему персонажу чересчур серьезно: это уже не забавная в своей подчеркнутой жеманности Мортишия, а светская дама, которой нравится черный цвет помады. А полноватый (и что скрывать, довольно пожилой — актеру уже под 70) пыхтящий Гусман в полосатом костюме напоминает не мачо, а бесхарактерного папика, которым крутит как хочет красавица-жена. Зачин сериала подтверждает опасения: решение отправить Уэнздей в интернат принимает Мортишия, а любящий отец лишь поддакивает супруге. Сама Уэнздей, похоже, отлично понимает, кто в семье главный, и спорит о своем будущем исключительно с матерью. А параллельно спасает от неприятностей младшего брата: ведь Пагсли в сериале — уже не яркая мини-копия жутковатого дяди Фестера, а аморфный подросток-увалень, идеальный объект для издевательств старших. Так что, похоже, в обновленной версии семейки Аддамс феминизм победил всерьез и надолго.
Тренды и бренды
Впрочем, отличия нынешних Аддамсов простираются гораздо дальше. В фильме Барри Зонненфельда семейство монстров принципиально существовало вне общества и отдельно от него, встречая любые попытки приобщить их к ценностям социума с великолепным недоумением. Нынешние Аддамсы куда более социализированы и, судя по всему, не против и дальше встраиваться в социум. По крайней мере если во втором фильме трилогии, «Семейные ценности Аддамсов», младшие Аддамсы оказываются в детском лагере лишь из-за происков коварной интриганки — охотницы за семейными сокровищами, то теперь Уэнздей попадает в школу-интернат по настоянию родителей. И хотя сама она сразу заявляет одноклассницам, что попыткам общения предпочитает просто пытки, в ходе дальнейших перипетий сюжета она всё больше напоминает обычного подростка, который ищет свое место в чужом и незнакомом мире.
По большому счету Уэнздей Аддамс в исполнении Дженни Ортеги ничуть не напоминает девочку-монстра, предпочитавшую печенье из настоящих девочек-скаутов. «Не знаю, кому в голову пришла извращенная идея отправить сотни подростков в недофинансированные школы, управляемые людьми, чьи мечты были давно разбиты», — с такой репликой Уэнздей впервые появляется на экране, удивляя своей погруженностью в социальную проблематику. А когда Мортишия ругает дочь за выпущенных в школьный бассейн пираний, совершенно как обычная мать восклицая: «Как это смотрелось бы в твоей характеристике?» — Уэнздей признается, что это было бы «ужасно», потому что «все узнали бы, что я не справилась». Страх выглядеть лузером в глазах окружающих так нехарактерен для членов семьи Аддамс из картины Зонненфельда и одновременно так типичен для любого подростка, что с этого момента в начале первой серии Уэнздей теряет всю свою монструозную броню, превращаясь в обычную девочку — разве что с пробелами в воспитании, но у кого их нет?
На протяжении восьми серий первого сезона Уэнздей Аддамс предстоит сделать еще немало шагов к взрослой жизни. Она обзаведется первым воздыхателем, переживет первое предательство, защитит слабого, организует в школе расследование и даже наденет на себя платье гламурного бренда Alaia — немыслимая, казалось бы, вещь для семьи Аддамсов, чей гардероб, казалось, прямиком доставляется из старого сундука прабабушки-ведьмы. Кажется, еще несколько серий — и Уэнздей станет капитаном школьной команды и будет встречаться с главным красавчиком школы. Впрочем, и он тоже, скорее всего, окажется монстром. Здесь Тим Бертон еще способен удивить поклонников Аддамсов.