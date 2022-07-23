Легенда русского рока, основоположник «черно-красного» движения алисоманов и обладатель самой эффектной седины на российской сцене запустил собственный фестиваль в пространстве «Севкабель Порт» . После двух подряд переносов из-за пандемии мероприятие приобрело настроение выстраданного и долгожданного события, и Константин Кинчев твердо намерен предложить аудитории тяжелую музыку как материал для размышления. Об этом он рассказал «Известиям» на старте фестиваля.

«Я их просто пишу и исполняю»

— Как настроение? Такие рок-легенды, как вы, вообще еще нервничают перед концертами? Тем более перед запуском своего фестиваля?

— Легенды — не знаю. Я нервничаю всегда .

— Как! До сих пор?

— А вот так, да! Переживаю. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг уважаемая публика не получит то, на что она пришла? Конечно, я очень нервничаю! Мне очень, очень хочется, чтобы вечер, который люди потратили на нас, остался для них незабываемы м. Я всегда надеюсь на это и стараюсь — от всей души! — добиться этого.

— Редкая ответственность и любовь к зрителю! Что, и ручки дрожат? По вам точно не скажешь.

— Нет, ручки не дрожат. Но сомнений — сколько угодно. Нет ощущения уверенности, всё время думаешь, получится не получится. Хотелось бы, чтобы получилось всё. Дай бог всё будет хорошо. Я всегда так себе говорю и стараюсь сделать всё возможное, дальше уже не от меня зависит.

«Я не очень-то исследую свои песни» Фотографии со встречи Константина Кинчева с детьми Фото: vk.com/KKinchevFest | 22-23 июля

— То есть вы вряд ли спокойно уснули накануне фестиваля?

— Вообще-то я всегда засыпаю хорошо и сплю крепко. А просыпаюсь — вовремя.

— Вы сегодня так трогательно играли с малышами на фестивальной площадке, общались.

— Малыши — это всегда прекрасно! Мне приятно.

— На фестивале вообще будет много детей. Как вы к этому относитесь?

— Я дедушка трех внуков. Как я могу к этому относиться? Я чувствую связь с детьми. Мне с ними легко, спокойно и радостно.

— Как вам кажется, ваше творчество с возрастом становится более философским? Меняется в сторону глубины и зрелости? Многие критики так говорят.

— Послушайте, я, если честно, не очень-то исследую свои песни. Я их просто пишу и исполняю. Поэтому — какие они, как они воспринимаются — пусть решает уважаемая публика. Это точно не моя задача, я — не знаю. Судя по тому, что в каких-то сердцах мои песни всё же находят отклик, можно, наверное, сказать, что всё не зря , не напрасно.

«Каждый день фестиваля закрывающий концерт дает сама «Алиса»

— Вы очень долго шли к этому фестивалю. В чем причина? Он же откладывался несколько раз.

— Третий год уже пошел. Если бы всё было хорошо, мы бы сейчас проводили уже третий фестиваль, а вот не получилось, только первый пока. Да, были минутки отчаяния, когда хотелось просто «забить», бросить это дело. Потом на смену этому настроению приходил кураж, хотелось все-таки перебороть трудности и продолжать идти, двигаться до конца. Вот, наконец-то мы к этому пришли, фестиваль запущен , состоялся.

Среди исполнителей на фестивале значатся следующие вокально-инструментальные ансамбли: «План Ломоносова», Britva, The Meantraitors, F.P.G., «Аффинаж», «Дайте два», «Горшенев», MORDOR, «Северный флот», «25/17». Не слишком хорошо знакомые широкой аудитории, это большей частью давно состоявшиеся коллективы. Среди стилей преобладает панк, но есть также «психоделическое рокабилли», «нуар-шансон», индастриал-метал и хип-хоп. Классический рок практически не представлен, что только подтверждает, насколько неактуален сейчас этот жанр. Каждый день фестиваля закрывающий концерт дает сама «Алиса».

«Я не очень-то исследую свои песни» Солист группы «Алиса» Константин Кинчев выступает на международном музыкальном фестивале Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Программа фестиваля составлена концептуально, хотя этот метод именно «Алисой» уже давно отработан. Формат такой: каждая группа играет пять песен, которые она выбрала сама, и еще пять — которые выбрали фанаты через голосование на сайте фестиваля. Голосование проводилось в 2020 и 2021 годах, и, например, в случае с «Алисой» лидируют «Земля», «Театр теней», «Падал снег», «На пороге неба» и «Шестой лесничий». Примечательно, что самым «молодым» из этих треков 15 лет, а есть и те, кому далеко за 30. То есть публика на фестиваль собралась консервативная.

— Как вы выбирали группы для выступления на этом фестивале? Среди друзей искали?

— Тут работали только мои приоритеты, мои «хотелки». Кого хотел — того и пригласил, кого не хотел — того не приглашал. Конечно, искал среди тех, с кем мы дружим. Но еще имело значение название фестиваля — «фестиваль тяжелой музыки». Ну то есть нужно было, чтобы музыка была не легкой для восприятия, а тяжелой. Чтобы давала возможность задуматься, но при этом еще и «погаситься».

— У вас есть для таких ответственных мероприятий какие-то ритуалы, традиции, обряды?

— Нет, у меня обрядов нет. Я не суеверный человек. Ничего я не делаю, просто выхожу на сцену — и всё. Работаю.