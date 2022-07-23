«Я не очень-то исследую свои песни»
Легенда русского рока, основоположник «черно-красного» движения алисоманов и обладатель самой эффектной седины на российской сцене запустил собственный фестиваль в пространстве «Севкабель Порт». После двух подряд переносов из-за пандемии мероприятие приобрело настроение выстраданного и долгожданного события, и Константин Кинчев твердо намерен предложить аудитории тяжелую музыку как материал для размышления. Об этом он рассказал «Известиям» на старте фестиваля.
«Я их просто пишу и исполняю»
— Как настроение? Такие рок-легенды, как вы, вообще еще нервничают перед концертами? Тем более перед запуском своего фестиваля?
— Легенды — не знаю. Я нервничаю всегда.
— Как! До сих пор?
— А вот так, да! Переживаю. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг уважаемая публика не получит то, на что она пришла? Конечно, я очень нервничаю! Мне очень, очень хочется, чтобы вечер, который люди потратили на нас, остался для них незабываемым. Я всегда надеюсь на это и стараюсь — от всей души! — добиться этого.
— Редкая ответственность и любовь к зрителю! Что, и ручки дрожат? По вам точно не скажешь.
— Нет, ручки не дрожат. Но сомнений — сколько угодно. Нет ощущения уверенности, всё время думаешь, получится не получится. Хотелось бы, чтобы получилось всё. Дай бог всё будет хорошо. Я всегда так себе говорю и стараюсь сделать всё возможное, дальше уже не от меня зависит.
Фотографии со встречи Константина Кинчева с детьми
— То есть вы вряд ли спокойно уснули накануне фестиваля?
— Вообще-то я всегда засыпаю хорошо и сплю крепко. А просыпаюсь — вовремя.
— Вы сегодня так трогательно играли с малышами на фестивальной площадке, общались.
— Малыши — это всегда прекрасно! Мне приятно.
— На фестивале вообще будет много детей. Как вы к этому относитесь?
— Я дедушка трех внуков. Как я могу к этому относиться? Я чувствую связь с детьми. Мне с ними легко, спокойно и радостно.
— Как вам кажется, ваше творчество с возрастом становится более философским? Меняется в сторону глубины и зрелости? Многие критики так говорят.
— Послушайте, я, если честно, не очень-то исследую свои песни. Я их просто пишу и исполняю. Поэтому — какие они, как они воспринимаются — пусть решает уважаемая публика. Это точно не моя задача, я — не знаю. Судя по тому, что в каких-то сердцах мои песни всё же находят отклик, можно, наверное, сказать, что всё не зря, не напрасно.
«Каждый день фестиваля закрывающий концерт дает сама «Алиса»
— Вы очень долго шли к этому фестивалю. В чем причина? Он же откладывался несколько раз.
— Третий год уже пошел. Если бы всё было хорошо, мы бы сейчас проводили уже третий фестиваль, а вот не получилось, только первый пока. Да, были минутки отчаяния, когда хотелось просто «забить», бросить это дело. Потом на смену этому настроению приходил кураж, хотелось все-таки перебороть трудности и продолжать идти, двигаться до конца. Вот, наконец-то мы к этому пришли, фестиваль запущен, состоялся.
Среди исполнителей на фестивале значатся следующие вокально-инструментальные ансамбли: «План Ломоносова», Britva, The Meantraitors, F.P.G., «Аффинаж», «Дайте два», «Горшенев», MORDOR, «Северный флот», «25/17». Не слишком хорошо знакомые широкой аудитории, это большей частью давно состоявшиеся коллективы. Среди стилей преобладает панк, но есть также «психоделическое рокабилли», «нуар-шансон», индастриал-метал и хип-хоп. Классический рок практически не представлен, что только подтверждает, насколько неактуален сейчас этот жанр. Каждый день фестиваля закрывающий концерт дает сама «Алиса».
Солист группы «Алиса» Константин Кинчев выступает на международном музыкальном фестивале
Программа фестиваля составлена концептуально, хотя этот метод именно «Алисой» уже давно отработан. Формат такой: каждая группа играет пять песен, которые она выбрала сама, и еще пять — которые выбрали фанаты через голосование на сайте фестиваля. Голосование проводилось в 2020 и 2021 годах, и, например, в случае с «Алисой» лидируют «Земля», «Театр теней», «Падал снег», «На пороге неба» и «Шестой лесничий». Примечательно, что самым «молодым» из этих треков 15 лет, а есть и те, кому далеко за 30. То есть публика на фестиваль собралась консервативная.
— Как вы выбирали группы для выступления на этом фестивале? Среди друзей искали?
— Тут работали только мои приоритеты, мои «хотелки». Кого хотел — того и пригласил, кого не хотел — того не приглашал. Конечно, искал среди тех, с кем мы дружим. Но еще имело значение название фестиваля — «фестиваль тяжелой музыки». Ну то есть нужно было, чтобы музыка была не легкой для восприятия, а тяжелой. Чтобы давала возможность задуматься, но при этом еще и «погаситься».
— У вас есть для таких ответственных мероприятий какие-то ритуалы, традиции, обряды?
— Нет, у меня обрядов нет. Я не суеверный человек. Ничего я не делаю, просто выхожу на сцену — и всё. Работаю.