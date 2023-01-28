Лига «Чемпиона...»: фильм Алексея Сидорова стал триумфатором «Золотого орла»

Вечером 27 января на «Мосфильме» состоялась торжественная церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Уже 21-я по счету. Анна Михалкова получила свою пятую награду (за роль в онлайн-сериале «Алиса не может ждать»), Иван Янковский — четвертую («Чемпион мира»). Ирину Старшенбаум признали лучшей актрисой игрового кино («Здоровый человек»). А фильм «Чемпион мира» получил пять наград из двенадцати номинаций, в которых был представлен. В поддержку картины в зале появился и прототип главного героя — трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. «Известия» побывали на церемонии и поздравили лауреатов.

В ожидании Михалкова

Главной интригой «Золотого орла» было — прибудет ли на премию ее основатель, народный артист России Никита Михалков. Многие были уверены, что нет. Побережет здоровье и в лучшем случае выйдет на связь с залом онлайн. Другие были настроены более оптимистично, ожидая сюрприза. Даже реанимация у входа Первого павильона казалась добрым знаком. А самые осведомленные были уверены, что этот транспорт не уровень режиссера. Если уж и появляться, то на вертолете.

Не дождавшись Михалкова, начали церемонию. Генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров зачитал приветствие Владимира Путина. А после сообщил, что сегодня, безусловно, «Золотой орел» — высшая премия в киноиндустрии.

Начали с награды «За вклад в киноискусство». Кадры из фильмов «Бег», «Павка Корчагин», «Легенда о Тиле» и музыка из фильма «Тегеран - 43» как напоминание о создателе этих легендарных картин, народном артисте СССР, режиссере Владимире Наумовом. Он скончался 29 ноября 2021 года на 94-м году жизни.

Как заметил ведущий церемонии Алексей Гуськов, именно он в начале 2000-х был одним из инициаторов создания этой премии. «Во всех смыслах Владимир Наумович был выдающийся человек», — сказал актер.

Лига Чемпиона 1 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

За почетной наградой на сцену поднялась супруга режиссера, народная артистка России Наталья Белохвостикова.

— Это мой первый «Золотой орел» без Володи, — сказала она. — Мы двадцать лет бывали здесь вместе. «Мосфильм» для него был местом силы. Володя 65 лет проработал на киностудии. Он любил здесь бывать даже в свободные дни. Приезжал, чтобы просто погулять по Довженковскому саду, посидеть у пруда. Думаю, Володе было бы приятно, что его отметили.

Печальную ноту продолжили видеорядом. На экране стали появляться черно-белые фотографии ушедших в этом году коллег. Сергей Пускепалис, Леонид Куравлев, Игорь Масленников, Евгения Брик, Виктор Мережко, Леонид Шварцман, Сергей Сосновский, Владимир Краснопольский, Николай Лебедев, Герман Климов, Николай Доссталь, Виталий Мельников, Борис Невзоров, Александра Яковлева, Инна Чурикова, Эдуард Артемьев, под чью музыку из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» зал встал, почтив память друзей и кумиров. Вспомнили не только российских актеров, но и утраты советского кино — Вахтанга Кикабидзе, Левана Пааташвили, Рустама Ибрагимбекова, Регимантаса Адомайтиса.

Ефремов младший Ефремову старшему

С прошлого года отдельной наградой «Золотой орел» отмечают онлайн-сериалы. А с этого года решили оценивать и актеров, в них сыгравших.

— Раньше на платформах демонстрировать то, что снимали для телевидения, а сейчас эти картины и кинотеатры с удовольствием берут, — заметила народная артистка России Марина Зудина.

Лучшим сериалом онлайн-платформ стал «Художник» режиссера Тимура Алпатова. Анну Михалкову наградили за роль в фильме «Алиса не может ждать». Она находится на съемках и не смогла приехать. А лучшим артистом признали Никиту Ефремова за сериал «Нулевой пациент».

Марина Зудина не смогла сдержать эмоций и бросилась на шею актеру. «Я очень хотела вручить эту награду именно Никите, я становлюсь его большой поклонницей и ставлю его в пример своему сыну Павлу», — сказала народная артистка.

Лига Чемпиона 2 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Никита поблагодарил маму, которая редко появляется на публичных мероприятиях, а тут пришла на Мосфильм поболеть за сына. Ефремов-младший не мог не сказать доброе слово и в адрес отца. «Хочется выразить ему поддержку», — завершил Никита. Эти слова зал приветствовал овацией.

А Марина Зудина решила выложить все козыри, и продолжила вечер откровений.

— Я снималась вместе с Михаилом в фильме «Дубровский». Съемки проходили в Белоруссии. И туда приезжала твоя мама. У них тогда с твоим отцом только все начиналось. А через несколько месяцев родился ты, — довольная актриса поздравила своего кумира и удалилась со сцены.

В этот вечер на сцене и в зале преобладал черный цвет. В пригласительных значился дресс-код total black. Кто-то счел его парадным, как Алексей Учитель, признавшийся, что черный — самый кинематографический цвет, а кто-то понял, к чему строгость. 27 января — День полного снятия советскими войсками блокады Ленинграда в результате разгрома немецко-фашистских войск в 1944 году. Поэтому, и особых веселых номеров не было в программе, даже представляя картины в номинации «Лучший игровой фильм», артисты были сдержаны.

«Чемпион мира» был и чемпионом по количеству номинаций — оказался представлен в 12 из 14. Картину презентовала команда мюзикла «Шахматы». Композицию авторства Бенни Андерссона и Бьерна Ульвеуса из группы ABBA артисты исполнили стоя на сцене во всем черном.

Лига Чемпиона 3 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

А картину Антона Мегердичева «Сердце пармы» представляла настоящая шаманка. Она играла на варгане, била в бубен, ржала как лошадь, кричала как птицы. Зал как по команде поднял телефоны, чтобы запечатлеть это представление. Нашаманила, видно, она неплохо. Фильм, представленный в 9 номинациях, получил четыре «Орла». Приз получила Екатерина Дыминская за костюмы. Лучшие художники постановщики тоже у картины Антона Мегердичева — Павел Новиков и Владимир Трапезников. А композитора Артема Васильева наградили за музыку. Ожидаемо, что приз за лучшую роль второго плана получил народный артист России Евгений Миронов. Он обошел Владимир Вдовиченкова и Андрея Мерзликина.

— Я играю священника, причисленного к лику Святых, про него даже в Википедии написано. Иона. Мы снимали фильм под Пермью. Там было холодно и я потянул себе спину. Я даже маме это не говорил. Впервые сейчас об этом рассказываю, — рассказал он.

Откровения от Евгения все внимательно слушали. Он вспоминал, что ему ничего не помогало, хотя даже иглоукалывание пробовал. Подумал, тогда актер, что, наверно это наказание ему за то, что он на Святое замахнулся. И как только такой вывод сделал, недуг стал его отпускать.

— Ну, ладно, киношники, наверно, подумали там наверху, и простили, — сделал вывод артист.

Алиби ни к черту

Телевизионные сериалы отмечаются наградами не первый год. Юлия Хлынина получила престижную статуэтку за роль императрицы в «Елизавете». Она поблагодарила своих педагогов Константина Райкина, Виктора Рыжакова и Алексея Гуськова. И передала привет тем друзьям, кто далеко или очень далеко. «Я вас слышу, чувствую, у вас учусь», — призналась Хлынина.

Евгений Стычкин может из суеверия, может по другой какой причине, отправил на церемонию своего продюсера. Хотя сам претендовал на две награды. Его назвали лучшим артистом за сериал «Алиби». Вышедший на сцену коллега Стычкина сообщил, что Евгений велел передать — не согласен он с решением жюри, вручивших приз за онлайн-сериал «Художнику». Стычкин зря это сказал, потому что следующую номинацию взял так же он. Его сериал «Алиби» признали победителем.

Династию Тодоровских в этом году представлял младший — Петр. Его фильм «Здоровый человек» собрал несколько призов. Сначала актриса Дарья Балабанова стала обладательницей «Золотого орла» за лучшую роль второго плана. Потом Петр Тодоровский получил приз за свой сценарий к картине. По признанию кинематографиста, он не был готов ни к номинации, ни к премии. «Здоровый человек» — единственный фильм из конкурса, который еще не вышел в прокат. Награды, наверняка, помогут получить зрительских успех. Петр Тодоровский еще раз вышел на сцену. «Орла» получила его актриса Ирина Старшенбаум. Ее назвали лучшей в игровом кино. Три награды из шести возможных, хороший дебют в конкурсе.

«Однажды в пустыне» Андрея Кравчука была номинирована на семь «Орлов». Получила два: «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший монтаж».

Зато награды посыпались под финал на «Чемпиона мира». Поддержать картину пришел даже трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Лига Чемпиона 5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Еще один представитель кинодинастии Иван Янковский побил рекорд среди актеров – обладателей «Золотого орла». Он поставит на полку уже четвертую статуэтку. Когда получал третью в прошлом году за картину «Огонь», доброхоты шептались, что больше не дадут. Но не вышло. Чемпионское кино получилось у Алексея Сидорова. Хотя, режиссер сомневался в выборе артиста даже на съемочной площадке. Как вспоминал Иван Янковский, это были самые сложные съемки в его жизни.

— Режиссер подошел и сказал: «Да не похож ты на Карпова» — «Так зачем же вы меня снимаете» — «Не знаю», — рассказал лауреат. — Тогда я ушел в свой вагончик, сел за шахматную доску и стал запоминать партию, которую предстояло разыграть в кадре. И вдруг мимо проходит Алексей Сидоров, заглядывает в вагончик и говорит: «Вот это характер». Леша я должен поблагодарить тебя. Я такого не испытывал, и не испытаю.

За награду Янковский поблагодарил семью и свою супругу Диану Пожарскую, с которой познакомился на съемках этой картины, и которая изменила его жизнь. А награду Иван посвятил своей сестре Елизавете, сыгравшей главную роль в фильме «Ника». Он восхищен ее работой в кадре.

Алексей Сидоров поехал домой с двумя «Золотыми орлами». Его назвали лучшим режиссером, а картина «Чемпион мира» получила главный приз. Забирать самую почетную награду режиссер и продюсеры вышли в компании Анатолия Карпова. Он же и первым взял слово. Картина о его легендарном матче 1978 года с Виктором Корчным. Гроссмейстер стал прототипом главного героя.

Лига Чемпиона 4 Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Это было 45 лет назад, так давно, аж трудно представить, — сказал Анатолий Карпов. — Жаль, что сегодня нет Никиты Михалкова (один из продюсеров «Чемпиона мира», — «Известия»). Я познакомился с ним в Пицунде, в начале 1970-х. Вечером пришел к нему и предложил выпить. А он сказал: «Я выпить люблю, но когда пишу сценарий не пью». Так мы познакомились и дружим все это время.

«Золотой орел» вручается по итогам голосования почти 400 членов академии, рассказала главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

— Это высококлассные профессионалы во всех сферах — актеры, режиссеры, продюсеры, операторы, сценаристы, композиторы, монтажеры, киноведы. Конечно, оценка любого произведения всегда субъективна, но когда экспертные мнения объединяются — пазл складывается в реальную картину происходящего, — отметила она.

Под салют из конфетти завершили церемонию награждения. Жаль, что совсем без наград осталась картина Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», об операторах, снимавших Великую Отечественную войну. Сегодня счастье было не на его стороне. Зато фильм, несомненно войдет в историю отечественного кинематографа.