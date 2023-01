«Выход» в дамки: российский документальный фильм попал в шорт-лист «Оскара»

В числе номинантов на «Оскар» оказался российский документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. 25-минутная короткометражка повествует о жизни колонии моржей на берегу Чукотского моря. Фильм стал мировым документальным хитом, был представлен на более чем 30 международных площадках. Что известно об авторах ленты и велики ли шансы побороться за престижную награду — в материале «Известий».

Создатели

Уроженец Тикси, 31-летний Максим Арбугаев, — признанная звезда документального кино. В индустрию он пришел из профессионального хоккея, окончил факультет документального кино ВГИКа. Его первой громкой работой еще в студенческие годы стал фильм «Генезис 2.0», снятый совместно со швейцарским кинодокументалистом Кристианом Фраем в 2018 году . Картина посвящена жизни охотников за сокровищами для черного рынка — доисторическими бивнями мамонтов. Фильм получил награду на знаменитом фестивале документального кино «Сандэнс» за лучшую операторскую работу, а также стал обладателем приза зрительских симпатий на конкурсе Московского международного кинофестиваля.

Следующая картина Арбугаева, «Бой», о подготовке команды незрячих паралимпийцев к чемпионату Европы, стала для молодого режиссера дипломным проектом — и сразу же принесла награду в категории «Лучший документальный фильм» на Национальной молодежной кинопремии .

Фото: bangbangeducation.ru Максим Арбугаев

«Выход» — фильм о лежбище моржей на побережье Чукотского моря и изучающем их морском биологе Максиме Чакилеве — всего лишь третья картина Арбугаева. Он создал ее вместе с сестрой Евгенией, научным сотрудником National Geographic Society и фотографом, чьи снимки публикуются в Time, The New Yorker, The Guardian . Как и Максим, Евгения называет родные якутские края и ледяное побережье Арктики одной из центральных тем своего творчества. Для брата и сестры «Выход» является первым опытом совместной работы и, по их словам, чрезвычайно удачным: оба в многочисленных интервью отмечали удивительное взаимопонимание, царившее в течение нескольких месяцев съемок в их семейном творческом тандеме.

«Выход» без преувеличений стал сенсацией в мире документального кино. Его премьера состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля, и с тех пор он успел собрать более 20 номинаций и наград самых престижных конкурсов планеты. Среди его трофеев — премия «Лучший документальный фильм» на IDA Documentary Awards в Лос-Анджелесе, звание «Лучший авторский неигровой фильм» от Национальной премии неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь», премия «За лучшую операторскую работу» фестиваля «Послание к человеку», награда международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон». Выдвижение на «Оскар» стало логичным продолжением триумфального шествия киноработы по мировым экранам.

Соперники

Помимо фильма Максима и Евгении Арбугаевых, в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» представлены картины «Как измеряется год?» (How Do You Measure a Year?) Джея Розенблатта, «Заклинатели слонов» (The Elephant Whisperers) индианок Картики Гонсалвес и Гунит Монги, «Эффект Марты Митчелл» (The Martha Mitchell Effect) американок Энн Альверг и Дебры Макклатчи и «Незнакомец у ворот» (Stranger at the Gate) маститых Джошуа Сэфтела и Коналла Джонса.

выход в дамки Кадр из фильма «Выход» Фото: Максим и Евгения Арбугаевы

Набор номинантов подобрался вполне в оскаровском вкусе: здесь в полной мере представлены женщины, уроженцы экзотических стран, начинающие кинематографисты — наряду с зубрами бокс-офиса и завсегдатаями фестивалей. Среди последних — Джей Розенблатт, программный директор Фестиваля еврейского кино в Сан-Франциско, и Джошуа Сэфтел, получивший свою первую номинацию на премию «Эмми» в 22-летнем возрасте и с тех пор лишь набиравший авторитет в сфере кинодокументалистики.

Тематика фильмов-номинантов столь же разнообразна. «Как измеряется год?» снят в традиционной для многих картин Розенблатта технике фильма-интервью. Лента состоит из ежегодных бесед, которые режиссер проводил со своей дочерью Эллой с тех пор, как ей исполнилось два года, и до достижения ею 18 лет . Они включали простые и важные вопросы: о чем ты мечтаешь? Чего боишься? Как относишься к своему старику? Ответы составили трогательную сагу о семье, детстве и взрослении.

«Эффект Марты Митчелл» — картина об истории, политике и психологии общества, озаглавленная по названию известного в психиатрии феномена: когда даже профессиональные психиатры считают человека сумасшедшим из-за явного неправдоподобия истории, которую он рассказывает, и которая, как впоследствии оказывается, правдива от первого до последнего слова. Эффект, как и фильм, названы в честь реально существовавшей Марты Митчелл, жены генерального прокурора США Джона Митчелла и героини Уотергейтского скандала, первой заявившей, что президент Никсон прослушивает своих оппонентов.

выход в дамки Кадр из фильма «Эффект Марты Митчелл» Фото: Netflix

Не менее актуален и сюжет фильма «Незнакомец у ворот» — психологической драмы с политическим подтекстом и живого образчика межкультурного диалога. Бывший морской пехотинец Ричард Маккинни готовился взорвать исламский центр в городке Манси, штат Индиана. Но доброта и сочувствие Биби и Сабер Бахрами, создателей центра, заставили его не только отказаться от своих планов, но и стать одним из активистов организации. Психологические повороты этой человеческой истории настолько кинематографичны, что, вполне вероятно, ей суждено впоследствии стать основой для сценария художественного полного метра, особенно если жюри будет благосклонно к «Незнакомцу у ворот».

Картина «Заклинатели слонов», как и «Выход», посвящена экологической теме и во многом перекликается с короткометражкой Максима и Евгении Арбугаевых. Но если в центре повествования якутских авторов — ледяной мыс Сердце-Камень и крупнейшее на планете лежбище моржей, за судьбой которых следит биолог Чакилев, то действие «Заклинателей слонов» разворачивается среди природных красот Индии, а ее главные герои — супруги Бомман и Белли, посвятившие жизнь заботе об осиротевшем слоненке Паркси. Впрочем, география здесь — значимый фактор в оценке мастерства: буйство индийских красок само по себе являет выгодный яркий фон для киноистории, тогда как для создания берущей за душу картинки из суровых пейзажей Чукотки требуется недюжинное мастерство и умение использовать малое для создания большого эффекта. Мастера минимализма Арбугаевы здесь явно заслужили особое признание.

Шансы

Российские кинематографисты однажды уже становились триумфаторами в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Это случилось в 1943 году, через год после создания номинации, — тогда статуэтку завоевала картина «Разгром немецких войск под Москвой» Центральной студии кинохроники . Сегодня, конечно, ситуация иная, и жюри предъявляет к фильмам совсем иные требования, не в последнюю очередь обусловленные политической конъюнктурой. Впишется ли в них «Выход»?

выход в дамки Фото: ТАСС/CAROLINE BREHMAN

Большинство экспертов скептически оценивают шансы российской картины. К примеру, по прогнозам журнала Variety, лента не только не вошла в число ожидаемых триумфаторов, но и не была причислена к группе фильмов, имевших хотя бы теоретические шансы на успех. Впрочем, на экспертов Variety в этом году полагаться не приходится: они угадали лишь одну картину из пяти, вышедшую в шорт-лист премии: результат хуже, чем при случайной выборке.

Но есть и более значимые факторы, которые кинематографисы отмечали в течение последних лет. И главный из них — внимание мейджоров, крупных студий, которые держат рынок документального кино во всем мире и заинтересованы в получении премии собственными номинантами. Чем дальше, жаловались эксперты, тем больше документальные номинации отходят от статуса площадки для показа независимых талантливых картин, превращаясь в поле битвы тяжеловесов — от MTV и Netflix до The New Yorker. Последний, к слову, активно развивает направление документального кино и стремится войти в число законодателей мод.

В этом году еженедельник представил на «Оскар» девять фильмов в трех категориях, две из которых — в разделах «Лучший короткометражный документальный фильм». Лишь один из них, «Незнакомец у ворот», вошел в число финальных номинантов, и имеет неплохие шансы на победу. Еще один тяжеловес, Netflix, представляет в финале две картины — «Заклинатели слонов» и «Эффект Марты Митчелл», давая жюри полную свободу выбора между красотой и трогательностью — и рубленой жесткостью истории. Что касается независимого Джея Розенблатта, снимавшего и монтировавшего «Как измеряется год?» силами собственной студии, оскаровское жюри уже имеет перед ним должок — в прошлом году его фильм «Когда мы были хулиганами» проиграл идеально политкорректной спортивной картине о Люси Харрис, единственной женщине, выбранной на драфте НБА. Так что нельзя сказать, что внехудожественные факторы благоволят фильму Максима Арбугаева.

Впрочем, «Выходу» есть что сказать в свою пользу. Визуально неспешный, с единственным героем и минимумом слов, короткометражка поражает грандиозностью картины и исподволь берет зрителя за душу на крупных планах величественных животных, обрекаемых человечеством на смерть. Экологическая мораль не тычется зрителю в лицо, словно со страниц неудачного учебника, но к финалу обрастает плотью и цифрами и обретает законченность в спокойных финальных титрах: «Морской лед — необходимое место отдыха моржей во время кормежки и миграции. Но повышение температуры морской воды вынуждает их проводить больше времени на суше, где они подвергаются риску паники и давки, в которой затаптывают друг друга. В 2020 году Максим зафиксировал около 600 погибших животных, это наибольшее количество смертей за всё время наблюдений». В конце концов, глобальное потепление — один из ключевых факторов текущей экологической мировой повестки, и если оно ведет к смерти животных, то, быть может, российскому фильму обеспечит вполне заслуженный триумф.