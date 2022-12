«Выход» — есть: какой российский фильм поборется за «Оскар»

«Выход» Максима и Евгении Арбугаевых — единственный российский фильм, претендующий на «Оскар» в этом году. Он фигурирует в шорт-листе премии и может попасть в номинанты, которые будут объявлены 24 января. «Известия» объясняют, почему появление этой картины на «Оскаре» далеко не случайно и чем известен Максим Арбугаев, лауреат «Сандэнса» и звезда не только якутского, но и американского кино.

Планета Чукотка

Совсем короткий 25-минутный «Выход» — это своего рода наш ответ «Аватару». Чтобы мы оказались на планете Пандора, Джеймсу Кэмерону понадобилось 13 лет и почти $500 млн. Максиму и Евгении Арбугаевым нужно было три месяца съемок, год за монтажом и примерно в 10 тыс. раз меньше денег , чем голливудскому коллеге. А эффект — примерно тот же.

Только наша планета называется берегом Чукотского моря. Там документалисты прожили целый сезон с морским биологом Максимом Чакилевым, наблюдая за десятками тысяч моржей, кишащих на берегу и в прибрежных водах. У Чакилева ветхий деревянный домишко, и он ломится под напором гигантских млекопитающих — зрителю они кажутся настоящими монстрами, грозящими раздавить и жилище ученого, и его самого . Мы в самом центре лежбища, огромные бивни — словно на расстоянии вытянутой руки, и только спокойствие главного героя слегка успокаивает: кажется, он контролирует ситуацию.

«Выход» Фото: Albireo Films

И всё же это не экологический манифест о влиянии глобального потепления на популяцию и миграцию моржей, а настоящий фантастический триллер. В этом мире страшно и холодно, но покидать его не хочется.

«Выход» — один из мировых документальных хитов этого года. Он участвовал в более чем 30 международных площадках, где его показывают, начиная с февральской премьеры на Берлинском кинофестивале. Получил ряд крупных наград. Зарубежным продвижением картины занимается крупная немецкая компания Rise and Shine, — благодаря ее усилиям фильм обошел престижные киносмотры, а сейчас он доступен для просмотра на сайте влиятельного журнала The New Yorker.

Максим Арбугаев в мире кино — фигура уже давно известная и влиятельная. Слава пришла к нему в январе 2018 года, когда Арбугаев получил на главном американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс» приз за лучшую операторскую работу в фильме «Генезис 2.0». В той картине он был не просто оператором, но полноправным соавтором швейцарского документалиста Кристиана Фрая. В своей части фильма Арбугаев показывал чукотских охотников за бивнями мамонта — браконьеров, которые месяцами рискуют жизнью, чтобы найти на Крайнем Севере останки доисторических животных и продать их за большие деньги состоятельным заказчикам.

На свои деньги

Примечательно, что, когда Арбугаев снимал это кино, он еще даже не закончил ВГИК и его дипломный фильм «Бой» о команде слепых футболистов и конфликте с их зрячими, но тоже по-своему слепыми тренерами, вышел позже «Генезиса». В остальное время Арбугаев большей частью работал оператором на чужих проектах, снимал нашу Арктику по заказу крупных мировых телеканалов вроде National Geographic.

А еще готовился к своему дебютному полному метру в игровом кино. Фильм называется «Кончится лето», главные роли там играют Юра Борисов и Макар Хлебников (последний прославился после сериала «Пингвины моей мамы»). Соавтором Арбугаева на том фильме стал Владимир Мункуев — тоже восходящая звезда якутского кино, режиссер одного из лучших отечественных фильмов прошлого года «Нуучча» (главный приз в Карловых Варах). Съемки закончились в августе, сейчас идет монтаж.

Если отмотать время еще назад, то там будет много такого, о чем надо снимать отдельное кино. Арбугаев был профессиональным хоккеистом в Высшей лиге, потом резко бросил спорт, занялся фотографией. Жил и учился в Нью-Йорке и Гонконге. Потом поступил во ВГИК и сразу попал на проект своего мастера Сергея Мирошниченко «Кольца мира» — официальный олимпийский фильм про зимние игры в Сочи.

«Выход» Максим и Евгения Арбугаевы Фото: из личного архива Максима Арбугаева

Сила, или «конкурентные преимущества» Максима Арбугаева в том, что, во-первых, он может поехать в труднодоступные места и жить там месяцами, собирая материал. Во-вторых, Арбугаев умеет среди серого, как кажется, пейзажа находить такие образы, которые сразу врезаются в память. Он — редкий пример подлинного наблюдателя, представитель кинематографа «длительного наблюдения», последователь Роберта Флаэрти.

«Выход» — первый фильм, на котором Максим и его сестра Евгения, известный фотограф, работали вместе. Вернее, вместе они работают много лет, но в экспедициях она обычно фотографирует, а он снимает кино.

— Это целиком авторское кино, — рассказал «Известиям» Арбугаев. — Мы делали его на свои деньги, без давления продюсеров или заказчиков , никуда не спешили. Монтаж был сложный, и нужно было, чтобы всё сложилось окончательно. В итоге для меня это оказался лучший опыт за всё то время, что я работаю в кино.