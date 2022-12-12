Начало Чукотки: чем удивил кинофестиваль на краю света

Норвежские фиорды и чукотская тундра. Пингвины в Антарктике, моржи и нерпы. Побег на собачьей упряжке и спасение из проруби. Но главное — люди: сильные, красивые, живущие в гармонии с суровой природой. Победой фильма «Оторванные» режиссёра Владимира Кривова в Анадыре 11 декабря завершился VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон». «Известия», побывав на форуме и побеседовав с экспертами и участниками, оценили масштаб события на краю света.

Как все начиналось

В 2016-м в рамках Года российского кино режиссёр Филипп Абрютин и продюсер Оксана Лахно провели в Анадыре серию показов короткометражных фильмов и назвали ее «Киновзлет». Мероприятие прошло при поддержке городских властей, а местом встречи был Чукотский многопрофильный колледж. К удивлению организаторов, пришло туда множество людей, после чего руководство региона решило делать на Чукотке кинофестиваль. Назвали его «Золотой ворон»: по местным поверьям, именно эта птица взяла на себя миссию сотворения мира.

За прошедшие годы форум обрёл своё лицо. В основной полнометражный конкурс теперь входит как игровое, так и неигровое кино. К участию в конкурсе приглашаются фильмы об Арктике, созданные в северных странах. Особую ценность имеют картины о малых коренных народах, их культуре, языках, быте.

В уходщем году, по словам программного директора фестиваля Александра Соломонова, как никогда сложно проходило формирование программы, раза два или три ее пересобирали в связи с отказами зарубежных участников. Тем не менее форум остался международным — с фильмами из Канады, Норвегии, Исландии.

С погодой фестивалю повезло. Пурга со шквальным ветром, когда до места назначения добираются, перебегая от столба к столбу, накрыла «Золотого ворона» лишь однажды. Остальное время воздух был ясен, а временами даже светило оранжевое арктическое солнце.

Впрочем, в предшествующую неделю внеконкурсных показов семейного кино пурга неистовствовала, но зритель шел. По словам организаторов, собрали почти по максимуму: по 150 - 200 человек приходили на сеансы в единственный кинотеатр Анадыря.

Посмотрел бы ещё

Зритель — главный судья фестиваля, обладатель гран-при выбирается зрительским голосованием. В бланке с названием достаточно отметить пункт: «Отличный фильм, посмотрел бы еще раз».

Триумфатором «Золотого ворона» стала документальная картина режиссёра Владимира Кривова «Оторванные» — монолог чукотского оленевода о жизни, Родине, корнях, невозможности покинуть землю, где родился, без риска потерять себя. Картину выбрали зрители, ее же назвало лучшей жюри. Кроме того, она получила приз за операторскую работу.

— Решение мы приняли единогласно, — поделился член жюри из Кыргызстана, режиссёр, сценарист и продюсер Таалайбек Кулмендеев. — Это простой, добрый и честный фильм. За рассказом о Чукотке и ее людях встаёт общечеловеческая проблема, близкая каждому из нас.

Снимать фильмы о высоких широтах — удовольствие не из дешёвых. Организация экспедиции, техническое оснащение, путешествие туда- обратно, пребывание на месте съёмочной группы при самых скромных запросах обойдутся в 10 млн рублей. Фильмы компаний, специализирующихся на полномасштабных показах Арктики и Антарктики, тянут на 30 млн. Работа на таких картинах хорошо оплачивается, но правообладателем, естественно, становится заказчик.

При всех затратах проекты, снятые на краю света — имиджевые и просветительские, говорят эксперты. Прибыли они не приносят, поэтому большинством специалистов этой сферы движут другие мотивы

— Такие фильмы снимаются по любви, — призналась член жюри, автор фильмов про высокие широты, лауреат премии «Хрустальный глобус» Русского географического общества Ольга Стефанова. — Это как на зимовке. Если человек не любит место, куда едет, или не влюбляется в него потом, его ломает и корежит.

А деньги подтягиваются, когда знаешь, что и как будешь снимать, добавила член жюри.