Главные фильмы-2023: кто поборется за «Оскар» в 2023 году

12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония награждения премией «Оскар». Ведущим в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. 24 января были названы номинанты на Оскар в 2023 году. «Известия» выяснили, кто претендует на премию. Больше всего номинаций — 11 — у фильма «Всё везде и сразу». Среди них главные категории, «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». На втором месте по числу номинаций оказались «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». Они претендуют на премию в девяти категориях.

Фильмы-номинанты на Оскар-2023: лучший фильм

Оскар-2023 в номинации «лучший фильм» могут получить «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Банши Инишерина» Мартина МакДона и другие.

«На Западном фронте без перемен»

Фильм Эдварда Бергера по одноименной книге Ремарка получил 14 номинаций на BAFTA и вошел в список самых популярных полнометражных фильмов 2022 года по версии Netflix.

В главных ролях: Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хилмер, Мориц Клаус, Адриан Грюневальд и Эдин Хасанович.

«Аватар: Путь воды»

Новый фильм Джеймса Кэмерона не оправдал прогнозы и собрал в прокате меньше ожидаемого. В России фильм был представлен в последнюю неделю декабря. По мнению опрошенных «Известиями» зрителей, вторая картина о планете синих гуманоидов оказалась интереснее первой и напоминает документалки Жака Ива Кусто.

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис.

«Банши Инишерина»

Черная комедия Мартина Макдоны успела завоевать 10 номинаций BAFTA, а также призы за лучшие сценарий (Мартин Макдонах) и мужскую роль (Колин Фаррелл) на Венецианском кинофестивале и «Золотом глобусе».

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон, Барри Кеоган, Гари Лайдон и Шила Флиттон.

«Элвис»

Биографический фильм База Лурманна о жизни и творчестве «короля рок-н-ролла» удостоился девяти номинаций BAFTA и получил 8 номинаций на Оскар. За роль Пресли Остин Батлер был удостоен «Золотого Глобуса».

В главных ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг, Хелен Томсон, Ричард Роксбург и Келвин Харрисон.

«Все везде и сразу»

Фантастическая чёрная комедия от режиссеров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана рассказывает о путешествиях по параллельным вселенным. В 2022 году большинство глянцевых журналов и внесли кино в свои списки лучших фильмов года.

В главных ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел и Дженни Слейт.

«Фабельманы»

«Фабельманы» Стивена Спилберга уже получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм» и семь номинаций на «Оскар». Сюжет основан на воспоминаниях режиссера о детстве, проведённом в Аризоне и Калифорнии.

В главных ролях: Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Кили Карстен и Алина Брэйс.

«Тар»

Фильм «Тар» Тодда Филда — история нравственного и профессионального краха суперуспешной женщины-дирижера из Берлинского оркестра. Кейт Бланшет за главную роль выдвинута на «Оскар» в номинации «лучшая актриса». «Тар» стал одним из немногих проектов получивших награды за лучший фильм от основных организаций критиков — Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и Круга кинокритиков Нью-Йорка.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Ноэми Мерлан, Нина Хосс, Софи Кауэр, Марк Стронг, Аллан Кордунер и Мила Богоджевич.

«Топ Ган: Мэверик»

Фильм Джозефа Косински о бесстрашном летчике-испытателе, который расширяет границы возможного, поставил кассовый рекорд года, собрав в прокате более 1,5 млрд долларов. Кроме того, он возглавил «десятку» лучших фильмов 2022 года по версии киноканала Cinema.

В главных ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл, Вэл Килмер и Башир Салахуддин.

«Треугольник Печали»

Острая и смешная сатира Рубена Эстлунда завоевала главный приз Каннского кинофестиваля. По сюжету фильма, очень богатые пассажиры лайнера попадают на дикий остров, где им предстоит переосмыслить всю жизнь. Среди персонажей фильма есть русский бизнесмен с женой и капитан-марксист в запое.

В главных ролях: Харрис Дикинсон, Шарлби Дин, Златко Бурич, Долли де Леон, Хенрик Дорсин, Вики Берлин и Вуди Харрельсон.

Оскар-2023: лучший мультфильм

Лучшим анимационным фильмом может стать «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Морской монстр» и «Я краснею».

Оскар-2023: лучшая мужская и женская роль

На звание лучшего актера по версии американской киноакадемии претендуют Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») или Билл Найи («Жить»). За «лучшую актрису» поборятся Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

На лучшую мужскую роль второго плана претендуют Брендан Глисон («Банши Инишерина»), Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»), Джадд Херш («Фабельманы»), Барри Кеоган («Банши Инишерина») и Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»).

Лучшей актрисой второго плана может стать Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»), Хонг Чау («Кит), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Джейми Ли Кертис и Стефани Хсю (обе «Все везде и сразу»).

На звание лучшего режиссера по версии американской киноакадемии претендуют Мартин МакДона («Банши Инишерина»), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»), Стивен Спилберг («Фабельманы»), Тодд Филд («Тар») и Рубен Эстлунд («Треугольник печали»).

Российский фильм — номинант на Оскар-2023

В числе номинантов на «Оскар» оказался российский документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. 25-минутная короткометражка повествует о жизни колонии моржей на берегу Чукотского моря. Фильм уже стал мировым документальным хитом, был представлен на более чем 30 международных площадках (в том числе Берлинале) и получил ряд крупных наград. Об удивительной биографии и других наградах режиссера Максима Арбугаева писали «Известия».

Где смотреть фильмы — претенденты на «Оскар-2023»

Большинство фильмов доступны по подписке на российских киносервисах, в том числе «Кинопоиске» и «Яндекс.Видео». Кроме того, «Аватар» и «Элвис» в разное время шли в российском прокате.