Фильм «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на BAFTA

Фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (2022) получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии (BAFTA). Об этом 19 января сообщается на сайте конкурса.

Также по 10 номинаций собрали фильмы «Башни Инишерина» Мартина Макдонаха и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Девяти номинаций удостоилась картина База Лурмана «Элвис».

«В этом году у нас большой список номинированных в первый раз: 14 из 24 номинантов получат премию BAFTA впервые», — отмечается в публикации.

Сообщается, что победители будут объявлены 19 февраля.

В декабре фильм «На западном фронте без перемен» вошел в список самым популярных полнометражных фильмов 2022 года по версии Netflix. Вместе с ним в нем оказались «Серый человек» («Мстители: Финал»), «Проект «Адам», «Пурпурные сердца», «Тролль» и «Черный краб».

Премия BAFTA присуждается ежегодно с 1948 года Британской академией кино, которая занимается поддержкой и развитием кино- и игровой индустрии. Премия также вручается за достижения в сфере телевидения.