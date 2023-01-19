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Фильм «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на BAFTA

Фильм «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на BAFTA

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Фото: Netflix
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Фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (2022) получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии (BAFTA). Об этом 19 января сообщается на сайте конкурса.

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Также по 10 номинаций собрали фильмы «Башни Инишерина» Мартина Макдонаха и «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Девяти номинаций удостоилась картина База Лурмана «Элвис».

«В этом году у нас большой список номинированных в первый раз: 14 из 24 номинантов получат премию BAFTA впервые», — отмечается в публикации.

Сообщается, что победители будут объявлены 19 февраля.

В декабре фильм «На западном фронте без перемен» вошел в список самым популярных полнометражных фильмов 2022 года по версии Netflix. Вместе с ним в нем оказались «Серый человек» («Мстители: Финал»), «Проект «Адам», «Пурпурные сердца», «Тролль» и «Черный краб».

Премия BAFTA присуждается ежегодно с 1948 года Британской академией кино, которая занимается поддержкой и развитием кино- и игровой индустрии. Премия также вручается за достижения в сфере телевидения.

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