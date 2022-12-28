Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2022 году
Netflix 27 декабря составил свой список самых популярных фильмов и сериалов в уходящем году.
Самыми популярными сериалами за 2022 год, по мнению Netflix, стали «Очень странные дела» (четвертый сезон), «Уэнсдей» и «Монстр: История Джеффри Дамера», «Мы все мертвы», «Необычный адвокат» и «Отмеченное сердце». В топах учитывалось число потраченных зрителями на просмотр часов. Так, сериал «Очень странные дела» стал рекордсменом: 1,35 млрд часов за 28 дней.
Netflix в составлении рейтинга учел данные с 1 января по 18 декабря уходящего года.
Среди полнометражных фильмов самыми популярными американская компания признала такие работы, как «Серый человек» («Мстители: Финал»), «Проект «Адам», «Пурпурные сердца», «Тролль», «На западном фронте без перемен», «Черный краб».
«Высокобюджетный боевик братьев Руссо [«Серый человек»], казалось бы, окупился благодаря театральному выпуску и последующему стриминговому релизу, который стал крупнейшим в году. Шесть недель в десятке мировых лидеров — 265 млн 980 тыс. часов с 17 июля по 4 сентября. Сейчас он считается четвертым по величине фильмом всех времен — 253 млн 870 тыс. часов за 28 дней», — говорится в публикации.
Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев 8 декабря назвал сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» «в каком-то смысле идеальным». Он отметил, что это эскапизм в чистом виде, страшная сказка для тех, кто хочет убежать от повестки и личных проблем в мир, который любит и знает с детства. По его мнению, в работе прослеживается некий парадокс: сплошные садистские шутки, расчлененка, ночные кладбища и жуткая нечисть вкупе с безобидным подростковым детективом с примесью молодежной комедии.