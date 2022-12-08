Кинокритик объяснил бешеную популярность нового сериала от Netflix «Уэнсдэй»

Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» — это страшная сказка для тех, кто хочет убежать от повестки и личных проблем, в каком-то смысле эта картина идеальна. Такое мнение 8 декабря выразил кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

«Уэнсдэй» — сериал в каком-то смысле идеальный. Эскапизм в чистом виде, страшная сказка для тех, кто хочет убежать от повестки и личных проблем в мир, который любит и знает с детства», — указал эксперт.

По его словам, в сериале прослеживается некий парадокс. С одной стороны, «Уэнсдэй» — это сплошные садистские шутки, расчлененка, ночные кладбища и жуткая нечисть в кадре. С другой — более безобидного подросткового детектива с примесью молодежной комедии и придумать сложно, подчеркнул Сычев.

«Всё здесь политкорректно, никто не задет, и даже те, кто пытался разыграть карту расизма (дескать, черных в сериале представляют только в отрицательных ролях), в итоге оказались посрамлены, потому что эти «наезды» были попросту неправдой. В прилизанности «Уэнсдэй» ее слабость как художественного произведения, но сила — как продукта, который должен продаваться во всем мире. Любовный треугольник, поиски убийцы, много юмора — что еще нужно миллионам подписчиков?» — резюмировал обозреватель «Известий».

2 декабря сообщалось, что «Уэнсдэй» поставила рекорд, побив лучший результат четвертого сезона «Очень странных дел», — за первую неделю просмотры картины составили 341 млн.

По сюжету академия Невермор — элитная старшая школа для исключительных подростков, или, как они себя называют, изгоев. Там учатся настоящие оборотни, вампиры, сирены и другие ребята. Туда приезжает Уэнсдэй Аддамс, ее эксцентричная семейка отчаялась найти дочке школу с достаточным уровнем инклюзии и решила поселить 15-летнюю девушку среди ей подобных. Другое дело, что Уэнсдэй и среди изгоев оказывается слишком маргинальной.