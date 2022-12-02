Новый хит от Netflix поставил рекорд по просмотрам за первую неделю

Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» поставил рекорд, побив лучший результат четвертого сезона «Очень странных дел», — за первую неделю просмотры картины составили 341 млн. «Известия» рассказали о хите, который подозрительно напоминает «Гарри Поттера».

По сюжету, академия Невермор — элитная старшая школа для исключительных подростков или, как они себя называют, изгоев. Там учатся настоящие оборотни, вампиры, сирены и другие ребята, которым до поры лучше быть за стенами академии, чем среди людей, которых называют не маглами, а норми.

Вместо Гарри Поттера туда приезжает Уэнсдэй Аддамс, ее эксцентричная семейка отчаялась найти дочке школу с достаточным уровнем инклюзии и решила поселить 15-летнюю девушку среди ей подобных. Другое дело, что Уэнсдэй и среди изгоев оказывается слишком маргинальной.

Как и Гарри Поттер, она — избранная, а вот почему — об этом весь первый сезон шоу. Уэнсдэй регулярно посещают мистические откровения, в том числе из прошлого, и она расследует серию убийств, которые связаны с монстром, живущим в местном лесу. А еще — с жителями соседнего городка Джерико.

В сериале присутствует любовный треугольник: Уэнсдэй нравятся и местный норми в кафетерии, и бледный художник из Невермора, обладающий даром оживлять нарисованных им чудищ.



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