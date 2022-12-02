Поднимите ей веки: как смотреть новый сериал Тима Бертона

341 млн просмотров за первую неделю — Netflix рапортовал, что сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» поставил рекорд, побив лучший результат четвертого сезона «Очень странных дел» . Критики брезгливо морщатся, активисты обвиняют сериал в расизме, но зрителей становится только больше. Все восемь эпизодов доступны на стриминге по подписке, в России сериал можно смотреть с помощью VPN, хотя кто-то качает его у пиратов бесплатно. «Известия» рассказывают о хите, который подозрительно напоминает «Гарри Поттера».

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У Мэрлина Мэнсона есть замечательный клип Tainted Love. Замечательно в нем то, что это двойной кавер. В музыкальном смысле — на песню Глории Джонс, которую Мэнсон серьезно утяжелил электрогитарами и своим фирменным ревом. В кинематографическом — на фильм «Недетское кино»: безобидная пьянка в честь школьного выпускного превращается в мрачную оргию после приезда туда группы Мэнсона с фанатками в черном латексе.

Такой же многослойный кавер — сериал «Уэнсдэй» Тима Бертона . Здесь Хогвартс легким движением руки мастера готической иронии превратился в Невермор. Название навеяно поэзией Эдгара По, а главная героиня, Уэнсдэй, сравнивается, естественно, с Вороном. Так вот, академия Невермор — элитная старшая школа для исключительных подростков, изгоев , как они сами себя называют. Здесь учатся настоящие оборотни, вампиры, сирены и другие ребята, которым до поры лучше быть за стенами академии, чем среди людей , которых тут называют не «маглами», а «норми». Вместо Гарри Поттера сюда приезжает Уэнсдэй Аддамс, ее эксцентричная семейка отчаялась найти дочке школу с достаточным уровнем инклюзии и решила поселить 15-летнюю девушку среди ей подобных. Другое дело, что Уэнсдэй и среди изгоев оказывается слишком маргинальной.

Как и Гарри Поттер, она — «избранная», а вот почему — об этом, собственно, и весь первый сезон шоу. Уэнсдэй регулярно посещают мистические откровения, в том числе из далекого прошлого, и она расследует серию убийств, которые как-то связаны с монстром, живущим в местном лесу. А еще — с жителями соседнего с Невермором городка Джерико.

Перед нами любовный треугольник: Уэнсдэй нравятся и местный норми в кафетерии, и бледный художник из Невермора, обладающий даром оживлять нарисованных им чудищ . Но самое главное — опять история об инициации переплетена с магическими, сказочными и мистическими элементами, как и в случае с героями Джоан Роулинг. «Гарри Поттер» все же — одно из важнейших произведений современности, публика скучала по нему, и вот она получила его новую инкарнацию в форме сериала Тима Бертона.

Вещь и где она обитает

Вещь — знаковый персонаж франшизы «Семейка Аддамс» . Это живая кисть, которая передвигается с помощью пальцев и разговаривает ими , а чем она слышит, думает и чувствует, лучше даже не гадать. Фактически из всей семейки мы будем видеть в сериале только ее и Уэнсдэй , хотя другие члены будут являться то собственной персоной наяву, то во флэшбеках. Главной героине придется выживать самой, приноравливаясь к странным традициям Невермора и медленно социализируясь. Забавно, но тут на ум невольно приходит и непростая девушка Один из сериала «Очень странные дела». По-английски Stranger Things, а Вещь — Thing. Что-то общее у этих шоу есть, кроме популярности.

В момент глобального кризиса «Уэнсдэй» предлагает полный и приятный эскапизм, глубокий сон, где страх и смех переплетены так, как умеет только Тим Бертон. Макабрические пляски, расчлененные трупы, кровавые бани и даже пираньи в детском бассейне кажутся здесь трогательными и безобидными — такова сила отстранения, создаваемого шоураннером за счет ряда элементов. Первое тут — это антураж, тот самый Невермор, сказочная школа, где даже умирающие дети как бы и не умирают. Все понарошку, даже то, что на самом деле. Второе — шутки в каждом диалоге и каждом кадре . Произносятся они обычно с каменным лицом и почти все принадлежат Уэнсдэй, и от этого вдруг становится светло и радостно. Даже когда танцпол заливает кровью, а девушка превращается в кинговскую Кэрри. Третье — прекрасный подбор актеров, где малоизвестные юные артисты переигрывают даже опытных Кэтрин-Зету Джонс и Кристину Риччи (она, кстати, тоже когда-то играла Уэнсдэй Аддамс, 13 лет назад). Особенно хороша Дженна Ортега в главной роли. Девушка для этой работы научилась играть на виолончели, фехтовать, грести, стрелять из лука, боксировать, говорить по-немецки. А еще сама подготовила такой танец для школьного бала, что эта сцена уже успела стать вирусной.

За приключениями Уэнсдэй следить очень увлекательно, потому что Бертон сделал из нее совершенно узнаваемого аспергера с задержкой психического развития . Конечно, это аспергер несколько вымышленный, идеализированный, как в «Жутко громко и запредельно близко» или в недавнем «Ферзевом гамбите», но это узнаваемый, трендовый, работающий типаж. До конца раскрытый, но при этом не раз уже заявленный в массовой культуре. Уэнсдэй великолепно образована, у нее прекрасная реакция, она везде — чемпион. Но при этом она инфантильна, не может трезво оценить ни одну ситуацию с человеческим фактором, ей только предстоит стать полноценной личностью, потому что в начале у нее есть только мощный интеллект и застарелые детские комплексы. То есть зритель чувствует себя и подавленным способностями героини, и при этом смотрит на девушку слегка свысока, потому что она все же совсем еще ребенок, тщетно пытающийся быть взрослее и мудрее своих родителей, да и всего мира в целом.

Мрачные тени

Сериал не в полной мере является авторским кино, как все, что делал Бертон прежде . Он режиссер только в половине эпизодов, и каждый раз, когда мы смотрим серию другого постановщика, энергия (или магия) теряется, диалоги вдруг становятся набором банальностей, а сюжет начинает распадаться . Очевидно, что только Бертон может делать фильмы Бертона, а если он переходит в разряд худрука, это никому не на пользу. Поэтому в середине сериал можно от раздражения даже бросить, что и сделала часть зрителей .

Кроме того, на Западе появились возмущенные реплики о том, что все черные в сериале представлены отрицательными персонажами . Для любого массового продукта такие обвинения могут стать сегодня поводом для больших проблем, другое дело, что в данном случае хейтеры просто невнимательно смотрели и ничего не поняли. Избегая спойлеров, скажем лишь, что такой проработанной и глубокой системы персонажей во вселенной Аддамсов еще не было, и каждый персонаж здесь достаточно глубок, чтобы не вешать ярлыки плохишей практически ни на кого из главных героев.

В любом случае, международная популярность проекта показывает, что долгожданная и такая очевидная «встреча» Тима Бертона и словно придуманной под его эстетику семейки Аддамс прошла успешно. И оказалось, что желающих побывать на этой «встрече» как минимум втрое больше, чем поклонников фаворита сезона — пятого сезона «Короны». Страшные сказки сейчас, стало быть, ко двору.