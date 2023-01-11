Картина «Фабельманы» стала лучшим фильмом года по версии «Золотого глобуса»

Картина «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга получила награду «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Вручение наград проходит в Лос-Анджелесе.

В числе претендентов на награду в главной категории также были представлены киноленты «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

В категории «Лучший драматический сериал» награду получила работа «Дом дракона» — фэнтезийный сериал, являющийся независимым приквелом «Игры престолов» и второй картиной во франшизе «Песнь льда и огня»

Актер Кевин Костнер забрал «Золотой глобус» как лучший актер сериала за роль в «Йеллоустон» — картина в жанрах драмы и современного вестерна, написанная Тейлором Шериданом и Джоном Линсоном.

Также актриса Кейт Бланшетт получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Тар», рассказывающем о первой в истории женщине-дирижере Берлинского филармонического оркестра.

Как заметили СМИ, ни Костнер, ни Бланшетт на церемонию награждения не пришли. Американские телеканалы отмечают, что, в частности, Костнеру «помешала погода», из-за которой он был вынужден укрыться дома.

В ночь на 11 января началась 80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошедший 2022 год. Церемонию ведет стендап-комик Джеррод Кармайкл.

Главный приз на «Золотом глобусе – 2022» забрала картина «Власть пса». 79-я церемония награждения осталась без привычной трансляции из-за критики в адрес Голливудской ассоциации иностранной прессы, проводящей мероприятие.