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«Фабельманы», «Аватар: Путь воды» и еще восемь фильмов номинированы на «Оскар»

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Фото: 20th Century Studios
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«Фабельманы» Стивена Спилберга, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и еще восемь фильмов стали номинантами премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте премии 24 января.

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В список также вошли «На западном фронте без перемен», «Банши Инишерина», «Элвис», «Всё везде и сразу», «Тар», «Топ Ган: Мэверик», «Треугольник печали» и «Говорят женщины».

В номинации «Лучший режиссер» представлены Мартин МакДона («Банши Инишерина»), Стивен Спилберг («Фабельманы»), Тодд Филд («Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»).

На премию «Лучший адаптированный сценарий» претендуют авторы сценариев к следующим фильмам: «На западном фронте без перемен», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жить», «Топ Ган: Мэверик» и «Говорят женщины».

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий могут присудить сценаристам картин «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу», «Фабельманы», «Тар» и «Треугольник печали».

За лучшую женскую роль сразятся пять актрис: Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Претендентами на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» стали Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Голливуде 12 марта.

Американская кинопремия была создана в 1929 году и традиционно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

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