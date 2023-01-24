Кейт Бланшетт номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Тар»
Актриса Кейт Бланшетт выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Тар». Об этом сообщается на сайте премии 24 января.
Среди других номинанток Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»).
Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое»), Билл Найи («Жить») — номинанты в категории «Лучший актер».
В номинации «Лучший фильм» представлены «На Западном фронте без перемен», «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Элвис», «Всё везде и сразу», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган: Мэверик», «Треугольник печали», «Говорят женщины».
«Оскар» за лучшую режиссуру могут получить Мартин Макдона («Банши Инишерина»), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»), Стивен Спилберг («Фабельманы»), Тодд Филд («Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»).
Вместе с тем накануне фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли стал номинантом 43-й ежегодной антипремии «Золотая малина» сразу в восьми категориях, став лидером по их общему количеству.