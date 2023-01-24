Фильм «Блондинка» стал лидером по числу номинаций на «Золотую малину»
Фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли стал номинантом 43-й ежегодной антипремии «Золотая малина» сразу в восьми категориях, став лидером по их общему количеству.
«Худший фильм», «Худший актер второго плана», «Худшая экранная пара», «Худший сценарий» — одни из категорий, номинантом которых стала кинолента, следует из данных на сайте антипремии.
Вторым лидером «Золотой малины» стала комедия «Доброго траура» от музыкального исполнителя Machine Gun Kelly. Закрывает тройку «лидеров» ремейк «Пиноккио» c Томом Хэнксом от Disney. Он собрал шесть номинаций.
Помимо «Блондинки», звание «Худшего фильма» могут получить «Пиноккио», «Доброго траура», «Дочь короля» и «Морбиус».
Звание «Худшего актера» может получить снявшийся в «Добром трауре» Колсон Бэйкер, Пит Дэвидсон («Мармадюк»), Том Хэнкс («Пиноккио»), Джаред Лето («Морбиус») и Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»).
На звание «Худшей актрисы по версии антипремии претендуют: Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»), Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»), Дайан Китон («Мак и Рита»), Кая Скоделарио («Дочь короля») и Алисия Сильверстоун («Рекуин»).
В списке претендентов на «победу» в номинации «Худший режиссер» перечислены Джадд Апатоу («Пузырь»), Колсон Бэйкер и Мод Сан («Доброго траура»), Эндрю Доминик («Блондинка»), Даниэль Эспиноса («Морбиус») и Роберт Земекис («Пиноккио»).
Церемония вручения антипремии состоится 11 марта, за день до вручения премии «Оскар».
В прошлом году «Золотая малина» признала мюзикл от Netflix «Диана» худшим фильмом по итогам 2021 года. Также оргкомитет антипремии заявил о победе кинокартины «Звездный рубеж» с участием актера в специально созданной для него номинации «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году». Однако позднее организаторы «Золотой малины» отозвали награду актера, после того как стало известно о его болезни.