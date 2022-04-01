У Брюса Уиллиса отозвали антипремию «Золотая малина» из-за болезни

Организаторы кинематографической антипремии «Золотая малина» приняли решение отозвать награду Брюса Уиллиса в 2022 году после того, как стало известно о болезни актера. Об этом в четверг, 31 марта, сообщило издание The New York Post.

«Если чье-то состояние здоровья является фактором, влияющим на принятие им решений или его работу, мы признаем, что давать ему «Золотую малину» нецелесообразно», — пояснили соучредители премии Джон Уилсон и Мо Мерфи.

В ночь на 26 марта оргкомитет объявил о победе картины «Звездный рубеж» с участием актера в специально созданной для него номинации «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году».

Позже, 30 марта, дочь 67-летнего Брюса Уиллиса Румер заявила, что ее отец вынужден завершить карьеру из-за прогрессирующей афазии — расстройства речи, при котором нарушаются когнитивные способности человека и теряется возможность разговаривать, а также воспринимать чужую речь.

Ранее американские СМИ писали, что актер страдает деменцией, и ему сложно запоминать длинные реплики во время съемочного процесса.

Брюс Уиллис долгое время являлся одним из самых высокооплачиваемых американских киноактеров. Наибольшую известность он получил после ролей в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Криминальное чтиво» и др.