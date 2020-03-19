Устал и очень опасен: Брюс Уиллис как самый необычный герой боевиков

65 лет назад, 19 марта 1955 года родился Брюс Уиллис, звезда «Крепкого орешка», «Криминального чтива» и «Пятого элемента». Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, что лихой лейтенант Макклейн начинал как герой-любовник — и что скорее всего, этим же его кинокарьера когда-нибудь и закончится.

Супермены бывают разные. Базовый вариант предусматривает гору мышц и полное отсутствие разума во взгляде. Есть и диаметрально противоположные случаи, когда на совершенно обыкновенного человека надевают, допустим, специальный костюм, совершенно его преображающий. Так все устроено в мире комиксов. Но сложнее всего быть суперменом, когда от тебя все ждут подвигов — ну хотя бы в силу твоего ремесла, полицейского, скажем, или агента разведки. А у тебя нет для этого ни малейшего желания — хотя в наличии все данные.

Именно такого супермена всю жизнь играет Брюс Уиллис — и, вероятно, поэтому он самый убедительный супермен на свете.

Выходец из нижнего среднего класса (отец — сперва солдат, потом квалифицированный рабочий, мать — банковский клерк) он окончил колледж и несколько лет искал себя — правда, в профессиях довольно специфических. Успел поработать барменом, вышибалой в ночном клубе и даже сотрудником сыскного агентства.

агенстство Кадр сериала «Детективное агентство «Лунный свет» Фото: ABC Circle Films

Но детские впечатления от школьного драмкружка оказались непреодолимыми — Брюс учится в театральной школе и начинает медленное и печальное хождение по кастингам. Иногда ему везет — например, взяли в массовку фильма «Вердикт» с Полом Ньюменом. Или дали небольшую роль в одном из эпизодов «Полиции Майами». Год спустя, в 1985-м — уже главная роль, опять же, правда, в одном эпизоде сериала «Сумеречная зона». Но именно 1985 стал для тридцатилетнего Уиллиса прорывным.

В кастинге на главную роль в сериале «Детективное агентство «Лунный свет» участвовало 3000 человек. Неизвестно, был ли Уиллис самым талантливым из них. Но он был единственным, у которого в резюме стояло: «работал частным детективом».

«Лунный свет» — вовсе не боевик и даже не вполне детектив. Романтические отношения между главными героями — напарницей Уиллиса была Сибил Шепард — составляли важную часть сюжета, равно как и юмористические перипетии разного уровня громкости. За четыре года в сериале Уиллис приобрел все свои ключевые навыки — ловко балансировать с комически серьезным лицом между пистолетом в одной руке и женщиной в другой.

Выдал на орехи

Многие слышали, что роль полицейского Джона Макклейна изначально должен был играть Арнольд Шварценеггер. «Последний киногерой» не захотел, так как именно в тот момент пытался слегка расширить свой актерский диапазон, снявшись в комедии. Менее известно, что продюсеры обзвонили агентов чуть ли не всех крупных звезд мужского пола, включая Ричарда Гира, Клинта Иствуда, Берта Рейнольдса, Сильвестра Сталлоне, Харрисона Форда, Дона Джонсона, Ника Нолте и Мела Гибсона. Отказались все. В сущности, известный (несколько премий «Эмми»), но вовсе не сверхзнаменитый телевизионный актер по имени Брюс Уиллис был последней надеждой продюсеров «Крепкого орешка».

брюс Кадр фильма «Крепкий орешек» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Режиссер Джон Мактирнан сомневался до последнего, не видя в Уиллисе того самого супермена. Ещё больше сомневались продюсеры. Тем более, что — о ужас — Уиллис сперва тоже отказался, а потом затребовал неслыханный для актера своего тогдашнего статуса гонорар, 5 миллионов долларов . Столько платили, скажем, Дастину Хоффману. Гордиев узел разрубил президент 20th Century Fox Леонард Голдберг. Но на всякий случай лицо Уиллиса на афише крупным планом помещать не стали — мол, у нас не очередной фильм со звездой, а потенциальный фильм-звезда.

Все, разумеется, сошлось как нельзя лучше. «Крепкий орешек» заработал в прокате больше 140 миллионов и положил начало целой франшизе, которая выручала студию всякий раз, когда последней требовалось пополнить кассу.

Джон Макклейн был, разумеется, не самым типовым сверхчеловеком. Неустроенная личная жизнь, тяга к излишествам, а главное — какая-то безнадежная усталость фаталиста в глазах. Брюс Уиллис принес на экран образ усталого супермена — и в этом образе продолжает великолепно себя чувствовать уже больше тридцати лет.

Шутки в сторону

Любой звезде боевиков хочется серьезных ролей. Сталлоне однажды сыграл в «Полицейских», Шварценеггер — в «Вспомнить все». И та, и другая работа получились заметными, но всерьёз говорить о Слае и Арни как о драматических единицах всё же после них не начали. Брюс Уиллис пошел другим путем.

В 1994 году он сыграл в «Криминальном чтиве» — фильме вроде бы несерьезном, дурашливом, но мировое кино изменившем совершенно. И если для Джона Траволты роль у Тарантино стала мощным перезапуском почти погибшей карьеры, то Уиллис решал — и решил — задачу поскромнее: к нему перестали относиться как к подставке для киношного оружия. «Двенадцать обезьян» (1995), «Пятый элемент» (1997) и «Шестое чувство» (1999) доказали: Брюс может сыграть все что угодно, лишь бы ему самому было интересно.

Он вообще принципиально игнорирует типовые условия своего участия в кинопроектах (ну, разве что кроме размера гонорара): ни возможный «Оскар», ни рекордные кассовые сборы его особенно не интересуют. Главное — фан. Поэтому все первое десятилетие нового века Уиллис откровенно валял дурака, распределяя свое время между такими шедеврами, как «Нация фастфуда» и «Двойной копец», а также камео в «Двенадцати друзьях Оушена» и «Неудержимых».

брюс Кадр фильма «РЭД» Фото: DC Entertainment

Многие заговорили о конце карьеры — тем более, что в новомодных сериалах, спасших уже не один десяток почти загубленных актерских судеб Уиллис не снимается, кажется, из принципа.

Его спасла непритязательная на первый взгляд история про шайку стариков-разбойников, ЦРУшных отставников, вынужденных расчехлить проржавевшие пулеметы. Правда, компанию Уиллису в «РЭД» составили Джон Малкович и Хелен Миррен, рядом с которыми кто угодно будет стараться на совесть. Но вот поразительное дело — основную часть экшна в «РЭД» взяли на себя именно Малкович и Миррен, а Уиллису досталось амплуа героя-любовника, с которого он, в общем, когда-то и начинал в «Лунном свете».