«Меня почему-то считают комиком»

Майкл Пенья не считает себя комиком, преклоняется перед актерами — выходцами из Мексики и обожает послеобеденный сон на съемках. Об этом звезда фильмов «Марсианин», «Патруль» и «Ярость» рассказал «Известиям» в преддверии выхода в российский прокат хоррора Джеффа Уодлоу «Остров фантазий». В ленте, основанной на одноименном телесериале 40-летней давности, Пенья сыграл роль загадочного мистера Рорка, который помогает посетителям курорта воплотить свои мечты в жизнь.

— Вы помните свои первые детские впечатления от «Острова фантазий»?

— Я был тогда еще слишком маленьким. Помню, как только начиналась музыкальная заставка, мы с братом сразу бежали к телевизору. Мы обожали, когда Тату, персонаж Эрве Вильшеза, кричал: «Самолет, босс, самолет!» Нам это почему-то очень нравилось.

К1 Кадр из фильма «Остров фантазий» Фото: СППР

— Вы играете обаятельного и вместе с тем зловещего мистера Рорка, который сделал что-то такое, о чем горько сожалеет. Насколько он близок вам?

— Я не чувствую, чтобы он был мне близок, потому что я ни о чем в жизни не сожалею. Шучу (смеется). Знаете, иногда я всю душу вкладываю в своего персонажа, а в других случаях остаюсь в стороне и, насколько это возможно, оставляю его таким, какой он есть. В этом фильме как раз последний случай. Он живет своей жизнью.

Конечно, я изучал приемы Рикардо Монтальбана, который играл мистера Рорка в оригинальном сериале. Смотрел, что можно у него позаимствовать хотя бы для того, чтобы отдать должное этому актеру. И начал с его манеры разговаривать — он пришел в кино из театра, поэтому не боялся быть экспансивным и красноречивым. Я подумал, почему бы и мне не сделать то же самое, добавив еще немножко от Шекспира?

Мне хотелось сделать для фильма всё, что могу, но иногда для этого нужно было просто не привлекать к себе излишнего внимания , ограничиться ролью советчика, демонстрируя безразличие к тому, как мои идеи будут восприняты. Мистер Рорк пробыл на острове много времени, поэтому я предположил, что ему приходилось сталкиваться с самыми разными людьми и решать множество проблем. Однако многие посетители, которые прислушались к его советам, потом об этом сильно пожалели.

— Что вы почувствовали, когда получили роль, которую играл один из самых известных мексиканских актеров?

— Для меня это большая честь. Рикардо — актер с большой буквы, звезда. Главное, что он стал звездой в то время, когда у мексиканцев не было практически никаких шансов сниматься в фильмах. Это значит, что он должен был делать что-то сверхъестественное. Еще можно вспомнить Эдварда Олмоса. Его отец был мексиканским иммигрантом, а мать — американкой мексиканского происхождения. Вместе с Рикардо он сделал очень многое для репутации мексиканских актеров в Голливуде. Снимаю шляпу перед ними. Сначала и мне было непросто, но меня всегда вдохновлял их пример, так что в результате и я добился успеха.

К2 Кадр из фильма «Остров фантазий» Фото: СППР

— На что вы опирались, играя эту роль?

— Если честно, то сначала я просто играл самого себя. Но я понимал, что у нас с мистером Рорком разная манера речи. В его игре должно быть что-то вневременное, что-то от старой школы. Даже в 1970-х и 1980-х люди говорили на лучшем английском, их словарный запас был шире, а произношение — правильнее. Они уделяли гораздо больше внимания языку в школе, чем мы. Сейчас наша лексика переполнена сленгом. Даже современные словари переполнены сленгом. Мой персонаж должен был говорить на английском, который бы контрастировал с современной речью. Поэтому я бросился заниматься языком.

— Вы любите фильмы ужасов?

— Да. Особенно я балдел от них в детстве и подростковом возрасте. Мама водила меня в кинотеатр, где за $2 можно было посмотреть несколько мексиканских фильмов с участием знаменитого Кантинфласа, после которых показывали американскую ленту. Там я увидел все знаменитые хорроры — «Кошмар на улице Вязов», «Ребенок Розмари», «Сияние», «Изгоняющий дьявола». Это всё очень страшные картины. Но мне нравилось чувствовать себя, как на американских горках. На самом деле они вполне безопасны. Да, ты движешься на большой скорости, но знаешь, что всё надежно закреплено, поэтому просто испытываешь острые ощущения и наслаждаешься ими.

— «Остров фантазий» интересен тем, что у каждого персонажа своя история, в результате чего получается переплетение разных жанров. Тут и хоррор, и драма, и даже комедия.

— Первоначальный вариант сценария представлял собой набор разных сюжетных линий. Я с самого начала понял, что в фильме будет букет фантазий. Время от времени он дает вам передохнуть, и затем вы погружаетесь в фантазию… В общем, читать было увлекательно. Что касается фильма, то мне действительно нравится то, что мы сделали. Зрителю хочется всего понемножку, в том числе немножко юмора, пусть даже черного, чтобы можно было отдышаться и прийти в себя. Нельзя бесконечно нагнетать тревогу. Вспомним, сколько было забавного и смешного в «Сиянии».

Кстати, знаете, что странно? Я снялся всего в нескольких комедиях, мой основной жанр — драма. Мне посчастливилось работать в пяти фильмах, которые были номинированы на «Оскар». Но почему-то многие любители кино думают, что я комик.

К3 Кадр из фильма «Ярость» Фото: WDSSPR

— В какой степени соцсети отражают нашу реальность и наши фантазии?

— Есть реальность, а есть социальные медиа. Мне нравится заглядывать в Instagram и смотреть, чем люди занимаются. Но мы же понимаем, что человек не может проводить всё время на пляже, несмотря на то что он постит оттуда свои фотографии. Значит, это фантазия. А вот когда фантазия переходит в кошмар, то это уже становится интригующим. На самом деле надо быть осторожным со своими желаниями — они имеют свойство сбываться. Именно это и произошло с несколькими персонажами фильма.

— Если бы вы оказались гостем на «Острове фантазий», то какую мечту вы бы попросили воплотить?

— Моя мама умерла, когда я был еще совсем молодым. Я бы хотел провести с ней неделю на острове и делать то, что она бы захотела. Я очень по ней скучаю, поэтому одна неделя с мамой — предел моих мечтаний.

— Что было самым сложным во время съемок?

— Отсутствие автофургона, в котором я привык перекусывать сразу после съемок, а потом спать минут так 45. А тут мы ели, а потом в комнату набивалось восемь человек, с ума сойти! Я к такому совершенно не привык. Впервые за 24 года я не смог поспать после обеда. А мне это необходимо для перезагрузки (смеется).

— Правда, что вы все жили на большом судне во время съемок на Фиджи?

— Мы действительно жили на корабле. Это было старое круизное судно. Я пробыл там всего две недели. И очень переживал, потому что в первые две недели у меня было много сцен, а кроме этого я работал над акцентом и вживался в роль. Мне необходимо было много репетировать.

К4 Кадр из фильма «Остров фантазий» Фото: СППР

— Разве это не компенсировалось обедами на палубе с прекрасным видом?

— Мы были очень уставшими после 12-часовых смен. Но мы действительно обедали на палубе, после чего я шел в свою комнату и готовился к следующему дню съемок.

— Наверное, вам интересно будет познакомить новое поколение зрителей с замечательным «Островом фантазий»?

— Я очень волнуюсь, потому что помню, как мне нравился «Остров фантазий», когда я был ребенком. Мне нравилась идея о том, что есть такое место, куда можно поехать, воплотить свою мечту и вообще делать всё что вздумается. Фильм показывает, что наш опыт тесно связан с нашими запросами. Но он также показывает, что, удовлетворив свои запросы, вам придется иметь дело с последствиями, а они вовсе не обязательно вам понравятся.

— В фильме есть какие-нибудь сюрпризы для преданных фанатов оригинального сериала?

— То, что вы ищете, часто находится прямо перед вами, поэтому держите глаза и уши открытыми.