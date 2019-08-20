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«Если взглянуть на мое резюме — я глуп»

Актер Эдди Марсан — о куклах вместо артистов, новом фильме «Эбигейл» и правильной закуске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Если взглянуть на мое резюме — я глуп»
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2019-08-09 17:31:37
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Английский актер Эдди Марсан старался соответствовать русским коллегам во время съемок в нашей стране и отказался от работы в Голливуде. Об этом звезда фильма «Шерлок Холмс» и лауреат Московского кинофестиваля рассказал «Известиям» в преддверии выхода в прокат фильма «Эбигейл» Александра Богуславского, где Марсан исполнил главную мужскую роль.

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— Зачем голливудскому актеру съемки в русском кино?

— Меня заинтересовал сценарий и понравилась эстетика эскизов, которые мне прислал наш режиссер Саша (Александр Богуславский. — «Известия»). Но больше всего в этой истории меня привлекала возможность поработать с русской съемочной группой и русскими актерами. У меня интернациональная карьера, благодаря работе я езжу по всему миру. И мне очень хотелось узнать, какой он — кинопроцесс в России.

— Вы говорите, что сценарий интересный, а мне, судя по трейлеру, сюжет показался довольно заезженным: границы города закрыты из-за эпидемии, а его жители обладают мистическим даром…

В мире вообще существует всего пять сюжетов, которые так или иначе постоянно перерабатываются в киноидустрии. Возможно, сюжет «Эбигейл» действительно не уникален, но в этом фильме есть свой дух, есть вещи, которые выделяют его среди других, есть правильная подача, которая меня привлекла. Режиссер решил эту историю в особой эстетике, и она должна очаровать зрителя.

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Кадр фильма «Эбигейл»

Кадр фильма «Эбигейл»

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

— Вы хорошо знакомы с русским кинематографом?

— Не особенно. Я работаю в Америке, живу в Лондоне, а еще у меня четверо детей, поэтому я смотрю только детские фильмы. Точнее, я на них отлично засыпаю…

— На Западе нашу страну всячески демонизируют. Как ваша семья отнеслась к вашей командировке в Россию?

— Нормально. У моих друзей есть бизнес в вашей стране, брат моей жены постоянно сюда ездит.

— Какие впечатления у вас остались от Москвы?

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— К сожалению, большую часть времени я провел на съемочной площадке, а там правила поведения одинаковы по всему миру: все стараются как можно лучше сделать свою работу, чтобы побыстрее добраться домой и уложить спать детей. Возможность по-настоящему прочувствовать Москву появлялась у меня только по вечерам, и я всегда с нетерпением ждал этого момента. Город очень красивый.

— Водка, борщ и салат оливье заняли почетное место в вашем туристическом меню?

Если честно, с алкоголем я не очень дружу. Если выпью — на утро просто разбит. Но кто-то из коллег порекомендовал мне такой рецепт: выпить 50 г водки, а потом закусить миской борща. Насколько я понял, так у вас принято пробуждать аппетит, чтобы при этом не пьянеть (смеется).

— В кинокругах о вас ходит слава актера без определенного амплуа — говорят, вы можете сыграть кого угодно. Какие характеры вам интереснее всего воплощать на экране?

— Меня привлекают сложные многоуровневые персонажи. Роли, которые я играю, помогают мне исследовать человеческую натуру. Поэтому чем непонятнее, на первый взгляд, характер героя, тем лучше для меня. Считаю, что опытному актеру под силу сыграть любую роль, если она хорошо прописана в сценарии. Всё, что от тебя требуется, — это интерпретировать образ. Ну и потом терпеливо принимать похвалу в свой адрес.

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Актер Эдди Марсан на презентации фильма «Эбигейл»

Актер Эдди Марсан на презентации фильма «Эбигейл»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В российской киноиндустрии режиссеры нередко высказываются о том, что актеру умным быть не надо, это только мешает. Что думаете о таком подходе?

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— Я думаю, что режиссерам, которые так говорят и считают, что актеры только и должны, что выполнять их волю, надо работать с куклами. Если взглянуть на мое резюме — я глуп. Но у интеллекта бывают и другие уровни, например эмоциональный. Нельзя назвать глупым того, кто обладает способностью быть честным перед самим собой, понимает, что именно происходит у него в голове, и имеет к этому доступ 24 часа в сутки. Мой подход к актерскому мастерству во многом исходит из той же философии, что и русская актерская школа.

— Сложилось ли у вас взаимопонимание с русскими актерами? Удавалось ли им соответствовать вашему уровню?

— Люди, которые делают кино, — одно племя. Мне вообще очень понравилось работать с русскими, у ваших актеров высокий уровень — они очень искусны. Я работал в кадре вместе с Артёмом (Ткаченко. — «Известия»), и ему пришлось разговаривать со мной на английском. Естественно, это не его родной язык, и меня поразило, насколько хорошо он им владеет. А еще ваши артисты очень трудолюбивые и дисциплинированные, это меня восхищает. Поэтому скорее я старался на них походить и соответствовать им, а не наоборот.

— Почему вы так и не переехали в Голливуд, а остались жить в Лондоне? Состояться в Америке — заветная мечта большинства актеров по всему миру.

Марсан
Английский актер Эдди Марсан

Эдди Марсан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Некоторые артисты едут в Голливуд и ждут там, когда превратятся в суперзвезд. Я решил не идти таким путем и поехал туда лишь тогда, когда меня пригласили. И знаете, что я там нашел? Работу, работу, работу и еще раз сплошную работу, потому что работа создает еще больше работы. Уж извините за тавтологию. Я намеренно не стал туда перебираться, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью.

Любому актеру и творческому человеку я бы посоветовал воздержаться от ложных представлений о том, что есть какое-то одно удивительное место, этакое Эльдорадо, в которое надо стремиться. Индустрия уже давно не функционирует по таким принципам. Поверьте, Америка больше не является центром мира. Сегодня всё стало международным. Я искренне считаю, что киноиндустрии каждой отдельно взятой страны надо опираться на своих собственных актеров. Ведь в свое время и Америка не ждала чьего-либо признания… Просто снимайте кино.

Справка «Известий»

Эдди Марсан родился в Лондоне в 1968 году. В 1991-м окончил Академию театрального искусства Маунтвью, где изучал сценическую речь и актерское мастерство.

Свой путь в кино начал с небольших ролей в британских ситкомах. Сегодня фильмография актера насчитывает более сотни кинокартин, в числе которых «Шерлок Холмс», «Хэнкок», «Иллюзионист», «Грязь», «Остановившая жизнь» и многие другие. Обладатель приза Московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (фильм «Отбросы»).

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