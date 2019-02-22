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Оттенки черного: драконы, злые политики и плохие экранизации

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: UPI
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Оттенки черного: драконы, злые политики и плохие экранизации
2019-02-21 18:15:23">
2019-02-21 18:15:23
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Сибирь в огне, Ганнибал в Арктике, а США в Ираке — этот уикенд небогат на резонансные новинки. На киноэкране будет много злодеев, но главным аттракционом недели станут драконы. «Известия» рассказывают, что смотреть (или не смотреть) в эти выходные. 

«Как приручить дракона 3»

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Отличное завершение прекрасной трилогии о приключениях викинга-пацифиста Иккинга и его милейшего ручного дракона по кличке Беззубик. Все, что было хорошего в прошлых частях, осталось на своих местах — приключения, экшн, любимые герои и важный экологический подтекст. Кроме того, мир стал еще шире, флора и фауна разнообразней, а козни нового злодея точно заставят поволноваться.

Долгое время считалось, что нигде больше не осталось рептилий редкой породы Беззубика, пока однажды они с Иккингом не натыкаются на полную белую копию дракона, которая вдобавок еще и явно женского пола. Однако едва начавшийся роман прерывает явление опасного охотника, который готов на все ради ценного экземпляра.

Режиссёр: Дин Деблуа

В ролях: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера, Джона Хилл, Кит Харингтон, Кристофер Минц-Плассе

«Тобол»

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Алексей Иванов был не только самым экранизируемым автором в стране, но и самым удачливым. Ему на редкость везло с кино — «Географ глобус пропил» или «Ненастье» стоит смотреть даже тем, кто не читал книг. Но теперь везение кончилось. «Тобол», снятый по мотивам одноименного романа, напоминает скорее утомительную фантазию в духе «Гардемаринов» — парики, камзолы, шпаги, разве что песен про честь тут не поют.

Сюжет о том, как сибирский наместник в начале XVIII века корысти ради едва не развязал полномасштабную войну, рассказан скороговоркой и без особого интереса к истории. Смотреть фильм можно только из любви к хорошим артистам (концентрация известных лиц здесь как в «Голубом огоньке») или как трейлер грядущего сериала.

Режиссер: Игорь Зайцев

В ролях: Дмитрий Назаров, Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Агата Муцениеце, Андрей Бурковский, Екатерина Гусева, Евгений Дятлов

«Власть»

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Один из главных оскаровских фаворитов (восемь номинаций), «Власть» может проиграть во всех, кроме актерской. Кристиан Бэйл давно стал живым примером профессионального подвига — никто из ныне живущих артистов не ставил столько экспериментов над собственным здоровьем. Вот и в этот раз, чтобы перевоплотиться в американского вице-президента Дика Чейни, он побрился налысо и поправился на 20 кг.

И не зря — удивительным образом ему удалось показать, как в сером, невзрачном бюрократе прорастает абсолютное зло. «Власть», с одной стороны, эффектная политическая сатира, открывающая глаза на многие события новейшей истории США, но главное — это гомерически смешная комедия. Поклонникам «Игры на понижение», предыдущей картины Адама Маккея, рекомендуется в первую очередь.

Режиссер: Адам Маккей

В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, Эдди Марсан

«Затерянные во льдах»

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Наконец, это случилось — англоязычный фильм, в котором датчанин Мадс Миккельсен играет не злодея. У себя на родине актер — абсолютная звезда с длинным списком разноплановых ролей (за работу в «Охоте» Томаса Винтерберга у него даже есть каннский приз). Однако в Голливуде Миккельсена берут исключительно на партии антагонистов — будь то Ле Шифр из «Казино Рояль» или знаменитый маньяк в одноименном «Ганнибале».

Зато в триллере «Затерянные во льдах» он молчаливый протагонист. Летчик Хаксли (Миккельсен) потерпел крушение посреди арктической пустыни. За время одиночества он научился жить даже в этих нечеловеческих условиях и не теряет надежды на спасение. Но однажды у него появляется компаньонка — из упавшего неподалеку вертолета он спасает раненую девушку. Теперь ему нужно думать, как выживать им двоим. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале.

Режиссёр: Джо Пенна

В ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир

«Омен: Перерождение»

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Конечно, русское название — это уловка прокатчиков. Фильм не имеет никакого отношения к знаменитой франшизе про мальчика-Антихриста, хотя создатели явно держали ее в голове. Завязка та же: в благополучной семье рождается проблемный ребенок, вокруг которого начинает твориться какая-то чертовщина. Что именно с ним не так, предстоит узнать молодой маме (звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг).

Это крепкий, но вполне стереотипный ужастик на один вечер. Штамп следует один за другим, но нелепостей мало, а некоторые сцены порой и правда вжимают в кресло. Главное здесь — не ожидать слишком многого. В финале зрителя и вовсе ждет интересный поворот и даже появится интрига — пусть и ненадолго.

Режиссёр: Николас МакКарти 

В ролях: Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор

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