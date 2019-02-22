Оттенки черного: драконы, злые политики и плохие экранизации

Сибирь в огне, Ганнибал в Арктике, а США в Ираке — этот уикенд небогат на резонансные новинки. На киноэкране будет много злодеев, но главным аттракционом недели станут драконы. «Известия» рассказывают, что смотреть (или не смотреть) в эти выходные.

«Как приручить дракона 3»

Отличное завершение прекрасной трилогии о приключениях викинга-пацифиста Иккинга и его милейшего ручного дракона по кличке Беззубик. Все, что было хорошего в прошлых частях, осталось на своих местах — приключения, экшн, любимые герои и важный экологический подтекст. Кроме того, мир стал еще шире, флора и фауна разнообразней, а козни нового злодея точно заставят поволноваться.

Долгое время считалось, что нигде больше не осталось рептилий редкой породы Беззубика, пока однажды они с Иккингом не натыкаются на полную белую копию дракона, которая вдобавок еще и явно женского пола. Однако едва начавшийся роман прерывает явление опасного охотника, который готов на все ради ценного экземпляра.

Режиссёр: Дин Деблуа

В ролях: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера, Джона Хилл, Кит Харингтон, Кристофер Минц-Плассе

«Тобол»

Алексей Иванов был не только самым экранизируемым автором в стране, но и самым удачливым. Ему на редкость везло с кино — «Географ глобус пропил» или «Ненастье» стоит смотреть даже тем, кто не читал книг. Но теперь везение кончилось. «Тобол», снятый по мотивам одноименного романа, напоминает скорее утомительную фантазию в духе «Гардемаринов» — парики, камзолы, шпаги, разве что песен про честь тут не поют.

Сюжет о том, как сибирский наместник в начале XVIII века корысти ради едва не развязал полномасштабную войну, рассказан скороговоркой и без особого интереса к истории. Смотреть фильм можно только из любви к хорошим артистам (концентрация известных лиц здесь как в «Голубом огоньке») или как трейлер грядущего сериала.

Режиссер: Игорь Зайцев

В ролях: Дмитрий Назаров, Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Агата Муцениеце, Андрей Бурковский, Екатерина Гусева, Евгений Дятлов

«Власть»

Один из главных оскаровских фаворитов (восемь номинаций), «Власть» может проиграть во всех, кроме актерской. Кристиан Бэйл давно стал живым примером профессионального подвига — никто из ныне живущих артистов не ставил столько экспериментов над собственным здоровьем. Вот и в этот раз, чтобы перевоплотиться в американского вице-президента Дика Чейни, он побрился налысо и поправился на 20 кг.

И не зря — удивительным образом ему удалось показать, как в сером, невзрачном бюрократе прорастает абсолютное зло. «Власть», с одной стороны, эффектная политическая сатира, открывающая глаза на многие события новейшей истории США, но главное — это гомерически смешная комедия. Поклонникам «Игры на понижение», предыдущей картины Адама Маккея, рекомендуется в первую очередь.

Режиссер: Адам Маккей

В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, Эдди Марсан

«Затерянные во льдах»

Наконец, это случилось — англоязычный фильм, в котором датчанин Мадс Миккельсен играет не злодея. У себя на родине актер — абсолютная звезда с длинным списком разноплановых ролей (за работу в «Охоте» Томаса Винтерберга у него даже есть каннский приз). Однако в Голливуде Миккельсена берут исключительно на партии антагонистов — будь то Ле Шифр из «Казино Рояль» или знаменитый маньяк в одноименном «Ганнибале».

Зато в триллере «Затерянные во льдах» он молчаливый протагонист. Летчик Хаксли (Миккельсен) потерпел крушение посреди арктической пустыни. За время одиночества он научился жить даже в этих нечеловеческих условиях и не теряет надежды на спасение. Но однажды у него появляется компаньонка — из упавшего неподалеку вертолета он спасает раненую девушку. Теперь ему нужно думать, как выживать им двоим. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале.

Режиссёр: Джо Пенна

В ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир

«Омен: Перерождение»

Конечно, русское название — это уловка прокатчиков. Фильм не имеет никакого отношения к знаменитой франшизе про мальчика-Антихриста, хотя создатели явно держали ее в голове. Завязка та же: в благополучной семье рождается проблемный ребенок, вокруг которого начинает твориться какая-то чертовщина. Что именно с ним не так, предстоит узнать молодой маме (звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг).

Это крепкий, но вполне стереотипный ужастик на один вечер. Штамп следует один за другим, но нелепостей мало, а некоторые сцены порой и правда вжимают в кресло. Главное здесь — не ожидать слишком многого. В финале зрителя и вовсе ждет интересный поворот и даже появится интрига — пусть и ненадолго.

Режиссёр: Николас МакКарти

В ролях: Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор