Прокат захватили киборги: «Алита: Боевой ангел» выбилась в лидеры

«Алита: Боевой ангел» предсказуемо захватила лидерство в российском прокате. По данным ЕАИС, экранизация манги от продюсера Джеймса Кэмерона и режиссера Роберта Родригеса смогла заработать 335 млн рублей, что, с учетом превью-показов, дает более 425 млн общей кассы. Далее в первой тройке расположились российские комедии — «Громкая связь» от Квартета И (211 млн) и «Семь ужинов» режиссера Кирилла Плетнева (62 млн).

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, «Алита» смогла превзойти показатели других супергеройских фильмов с центральным женским персонажем — «Призрак в доспехах» и «Чудо-женщина», а также близкий по жанру «Первому игроку приготовиться». Однако нельзя сказать, что релиз полностью реализовал свой кассовый потенциал.

— Возможно, результат объясняется сложностью жанра. Это и экранизация популярной манги, и научно-фантастический фильм, и зрелищное кино для широкой аудитории, — рассуждает эксперт. — Отчасти на сборы оказал влияние и День всех влюбленных, которым воспользовались российские проекты. Комедийная драма «Громкая связь» показала лучший старт среди всех релизов с участием Квартета И. Это при том, что адаптация зарубежного фильма — рискованный шаг, особенно для российской киноиндустрии. Итальянский оригинал «Идеальные незнакомцы» очень успешно прошёл в российском прокате, а наша публика с недоверием относится к ремейкам. Но в данном случае все сошлось: и актерская игра, и юмор, и адаптация сценария к нашей действительности.

И «Семь ужинов» также показали неплохой результат — лучший среди всех фильмов Кирилла Плетнёва, режиссера драм «Жги!» и «Без меня». Вполне ожидаемо, продолжает Ольга Зинякова, самым успешным днем для ленты стал четверг, 14 февраля.

На четвертом месте закончил уикенд лидер прошлой недели — анимация «Лего Фильм 2», записавшая на счет еще 53 млн. В итоге в копилке проекта теперь более 180 млн. Чуть отстал от мультфильма триллер «Клаустрофобы» — 48 млн. За тот же срок он получил в общей сложности практически ту же сумму — 179 млн.

Во второй половине топ-10, с седьмого по десятое место, выстроились друг за другом российские релизы. Комедия «Как я стал русским» прибавила 19 млн и перевалила за сотню миллионов совокупных сборов. Далее три фильма получили за уикенд по 6–7 млн — новинка, триллер «Отрыв» с Денисом Косяковым, комедия «Бабушка легкого поведения 2», собравшая за три недели 435 млн, и замыкающий десятку социальный боевик «Завод» Юрия Быкова. Его результат — 31 млн за две недели.

— На этой неделе в прокат выйдет долгожданная заключительная часть трилогии «Как приручить дракона» — отличный повод сходить в кино как для семейной аудитории, так и для подростков, — рассказала Ольга Зинякова. — Также российский зритель увидит очередного номинанта на премию «Оскар» — фильм «Власть» с Кристианом Бейлом.

Среди других релизов — драма «Лабиринты прошлого» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, триллер «Исчезновение» с Джерардом Батлером, фильм ужасов «Омен: Перерождение», российская историческая лента «Тобол», исландская картина «Затерянные во льдах» с Мадсом Миккельсеном и комедия «30 безумных желаний».